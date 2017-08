Véres horrorban tér vissza a szivarozó pokolfajzat

Az év eleje óta tudjuk, hogy Guillermo del Toro nem fogja trilógiává kerekíteni a Hellboy-t, a tragikusnak és szívszaggatónak tervezett harmadik részre nemet mondtak a stúdiók. Del Toro nagyobb ívű befejezést akart illeszteni eddigi két Hellboy-filmjéhez, amely a világ végnapjaiban játszódott volna, és Hellboy sötét oldalát is felvillantotta volna, de nem kapott elég pénzt, hogy megvalósítsa az elképzeléseit, ezért otthagyta a projektet.

Ezután Mike Mignola, az eredeti képregények szerzője úgy döntött, hogy piros karikás horrorfilmként gondolja újra a Hellboy-t, amihez nemrég az ideális színészeket is megtalálta. A szivarozó pokolfajzatot Ron Perlman helyett David Harbour, a Stranger Things című sorozat seriffje keltheti életre, nevelőapját pedig az Amerikai istenek és a Deadwood sztárja, Ian McShane, aki valószínűleg a szokott szarkazmusával is átitatja a szerepet, és nem olyan szigorú, de kedves öregúrként fogja megformálni Broom professzort, ahogy John Hurt tette.

McShane és Harbour életét A kaptár-filmek hősnője, Milla Jovovich fogja megkeseríteni, aki a Vérkirálynőt, Niumét játssza a nemrég még Rise of the Blood Queen alcímű, most már simán csak Hellboy-ra keresztelt filmben. A képregényekben Niume a legerősebb angol boszorkány, akit okkult varázslók hívtak be a mi világunkba, mint Hellboy-t, és felbukkanásával együtt a pokol és a holtak serege is feltámadhat a filmben.

Illene ez a reboot stílusához, Mignola és a Hellboy-t rendező Neil Marshall (A barlang) ugyanis igyekeznek hűek maradni az eredeti képregények sötétebb és véresebb hangvételéhez, és ennek megfelelően felnőtteknek szóló horrorként képzelik el a filmet, ellentétben del Toro PG-13-as besorolást kapott rendezéseivel. A Hellboy-t az anno horrorokra szakosodott Lionsgate gyártja a Millenium Filmszel együtt, a forgatókönyv megírásában maga Mignola is részt vett.