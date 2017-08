Nem fogunk ráismerni Luke Skywalkerre a Star Wars 8-ban

Döbbenetes változáson esik át a Csillagok háborúja főhőse, cukiságbombával támadnak a jedik, valakinek pedig elege lesz a hősködésből. Rengeteg érdekesség a decemberben mozikba kerülő új Star Wars-filmről.

Vészesen közeleg Az utolsó Jedik bemutatója, ennek apropójából az Entertainment Weekly tonnányi friss infóval és fotóval szolgált az új Star Wars-filmről. Az újdonságok egy része erősen spoileres, úgyhogy aki szűz szemmel szeretne beülni december 14-én a filmre, az ne olvasson tovább, csak ide kattintva nézegessen csodaszép képeket Az utolsó Jedik-ből.

Az ébredő Erő végén Rey, az ifjú jedi rátalált a rejtőzkődő Luke Skywalkerre, az új epizód tetemes része pedig kettejük kapcsolatára fókuszál, de nemcsak egy elnyújtott tréningmontázst láthatunk majd, amiben a legendás Luke nagyhatalmú jedivé képezi az ifjonc Rey-t. A filmet író és rendező Rian Johnson szerint meglepően alakul a viszonyuk, Skywalker ugyanis nem fogadja szívesen Rey-t.

Johnsonnak ki kellett találnia, miért lakik egy isten háta mögötti szigeten a hős, amikor a galaxis veszélyben van, a barátainak pedig szükségük van rá, és arra jutott, hogy mardossa a bűntudat, amiért nem látta meg a sötétséget unokaöccsében, Benben, aki Kylo Renként csatlakozott a sötét oldalhoz. Luke felelősnek érzi magát Kylo Ren árulásában és így Han Solo halálában is. Megtört öregemberként találkozunk vele Az utolsó Jedik-ben.

Mark Hamill le is döbbent ezen a fordulaton, amikor elolvasta a forgatókönyvet. „Luke azt mondja a filmben, hogy „Egyetlen igazságot ismerek. És az az, hogy a jedik ideje lejárt…” Ez elég súlyos kijelentés olyasvalakitől, aki a remény és az optimizmus szimbóluma volt az eredeti filmekben” – mondta a színész, aki elárulta azt is, hogy megküzdött a régi elveit feladó Luke megformálásával. Megkérte a rendezőt, találják ki, mi történhetett Luke-kal A Jedi visszatér és Az utolsó Jedik eseményei között, és a háttérsztori ismeretében már bele tudott bújni az idős jedilovag bőrébe.

Ebből a hátértörténetből persze csak azokat a morzsákat fogjuk megismerni, amik fontosak az aktuális események szempontjából, hiszen ahogy Johnson mondja, nem a karakterek Wikipedia-oldalát akarták megírni, hanem egy kerek sztorit. „Az eredeti trilógiában nem tudtunk semmit a Császárról azon kívül, amit Luke tudott róla: hogy ő az a gonosz ember, aki Vader mögött áll. Aztán az előzményfilmekben kiderült minden Palpatine-ról, mert azok az ő hatalomra kerüléséről szóltak” – mondta a rendező, aki mindenkit megnyugtatott, hogy a mostani főgonosz, Snoke fővezér többet fog szerepelni a folytatásban, és Az ébredő Erő után már nemcsak hologramként, hanem teljes valójában is találkozhatunk vele.

Snoke-ra az úgynevezett praetoriánus testőrség fog vigyázni, akiket a császári őrségről mintáztak. „Az Uralkodó testőrei nagyon formálisak voltak, azt a benyomást keltették, mintha jól tudnának harcolni, csak éppen sosem kell nekik. Ünnepélyesen néztek ki, és sosem láttad őket akció közben. A preatoriánusok viszont inkább úgy néznek ki, mint a szamurájok. Agilisnak, harcra késznek és veszélyesnek kellett kinézniük” – avatott be a műhelytitkokba Rian Johnson, az Entertainment Weekly pedig volt olyan kedves, és egy fotót is közölt a szamurájokra emlékeztető harcosokról.

A praetoriánusok mellett a porgokról is kaptunk egy képet, akik társaságot biztosítanak Luke-nak Arch-To szigeten. A pingvinekre hasonlítanak, de a lunda nevű madárfajról mintázták őket, és Ewokok híján ők hivatottak cukiságot vinni a filmbe. A szigeten él még a Gondozók (Caretakers) nevű alien apácarend is, melynek kizárólag női tagjai vannak, és a régi jediépületeket tartják karban. De azon se lepődjünk meg, ha a filmben előkerülnek a legősibb jedi iratok vagy akár barlangrajzok is, a nyolcadik epizód ugyanis továbbgondolja és elmélyíti a jedik mitológiáját.

Az új filmből természetesen a dezertált rohamosztagos, Finn (John Boyega) sem hiányozhat, aki ezúttal az ellenállás soraiból is lelécelne. Elég volt neki a vérontásból, túl közelről látta a háborút, inkább Rey-jel szeretne világgá menni. De helyette egy karbantartóval, Rose-zal (Kelly Marie Tran) találkozik, aki hősként tekint rá, az ellenállás legendájaként, és próbálja meggyőzni a fiút, hogy harcoljon tovább. Útjuk végül a messzi-messzi galaxis Las Vegasába, Canto Bight kaszinóvárosába vezeti őket.

Rian Johnsont pedig egy klasszikushoz vezette a folytatás. Az ébredő Erő-t sokan kritizálták azért, hogy lemásolta és újrakeverte a klasszikus trilógia, de legfőképp az Egy új remény motívumait, Az utolsó Jedik-et pedig értelemszerűen A Birodalom visszavág-hoz fogják mérni. Talán nem is teljesen indokolatlanul.

„Rey egy távoli helyen tölti az idejét egy jedi mesterrel, az Ellenállásra nehéz idők várnak, mi pedig ugrálunk a két történet között. Természeténél fogva adódnak tehát hasonlóságok a két film között. De ez a film új karakterekről és új történésekről szól, és ez fogja meghatározni Az utolsó Jedik-et. Szerintem egyedülálló lesz” – bizakodott a rendező.