Végre egy remake, amit érdemes várni!

Robert Eggers megcsinálta az utóbbi idők egyik legeredetibb, leghangulatosabb horrorját A boszorkány-nyal, most pedig egy halott klasszikust fog feltámasztani.

A boszorkány rendezője, Robert Eggers gondolja újra az első klasszikus Drakula-filmet, a Nosferatu-t. A boszorkány az utóbbi idők legrealisztikusabb horrorfilmje, Eggers a lehető legpontosabban elevenítette fel a 17. századi amerikai telepesek nyelvezetét, öltözetét és hiedelemvilágát, újra súlyt adva az okkult horroroknak.

A Nosferatu-t is ilyen realisztikusan szeretné feldolgozni, és ebben A boszorkány színésze, az azóta filmsztárrá cseperedett Anya Taylor-Joy is a segítségére siet. A rendező mélyen kötődik az 1922-ben bemutatott expresszionista némafilmhez, még iskoláskorában babonázta meg a vámpírt játszó Max Schreck fotója, 17 évesen pedig színpadra állította a történetet, akkor jött rá, hogy rendező szeretne lenni.

Tavaly arról beszélt az Indiewire podcastjában, hogy ha tinédzserként készítette volna el a remake-et, valószínűleg a Karácsonyi lidércnyomás-ba oltotta volna a Sin City-t, most viszont ugyanolyan történelemhűen akarja filmre vinni az 1830-as évek kispolgári Németországát, mint a 17. századi telepes Amerikát A boszorkány-ban.

A Nosferatu ugyanis nem teljesen pontosan követi Bram Stoker regényét. A német filmeseknek nem volt pénzük, hogy megvásárolják a Drakula adaptációs jogait, ezért áthelyezték a történetet Németországba, megváltoztatták a neveket és pár részletet, kiírták például a vámpírvadász tudóst, Van Helsinget a filmből. A trükk nem jött be, Stoker özvegye beperelte őket, és a bíróság úgy ítélt, hogy a film minden kópiáját el kell égetni. Csak egy kópia úszta meg, ami már nemzetközi forgalmazásba került, ezt másolták le és őrizték meg az évek során a Nosferatu tisztelői, így maradhatott fenn F.W. Murnau némafilm-klasszikusa.

A Nosferatu készítése is filmbe illő történet, erre éreztek rá A vámpír árnyéka című 2000-es film alkotói, akik szerint Max Schreck azért nyújthatott olyan borzongató alakítást Nosferatuként, mert maga is vámpír volt: játéka maga volt a method acting csúcsa. A szatirikus élű filmben Willem Dafoe bújt a színésznek állt vámpír bőrébe, alakításáért Oscar-díjra jelölték, és ma már ő is olyan ikonikus Nosferatuként, mint Max Schreck vagy Klaus Kinski. Robert Eggersnek nehéz lesz ezek után egy emlékezetest alakítást előcsalnia a színészéből.

A szereplőválogatásról egyelőre csak annyit tudni, hogy a női főszerepet valószínűleg Anya Taylor-Joy játssza, de hogy mikor indulhat a forgatás, az attól is függ, hogy a fiatal színésznő mikor tudja beilleszteni a filmet a sűrű naptárába, hiszen jelenleg a New Mutants című X–Men-filmet forgatja, és a Széttörve és A sebezhetetlen folytatásába, a Glass-ba is elkötelezte magát.