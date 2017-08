Amerika legviccesebb komikusa suttyomban csinált egy filmet

I Love You, Daddy címmel, teljes titokban forgatott kétórás mozifilmet Louis CK. Pár hét múlva már le is vetítik Torontóban.

Louis CK nem a mások által kitaposott utat követi. A világsztárnak számító magyar származású komikus, aki tavaly hazánkban is teltház előtt lépett fel, új forgalmazási modellt teremtett a stand-up műfajában, amikor a tévécsatornákat megkerülve saját honlapján kezdte árulni filmre vett előadásait.

Minimál-költségvetésből, teljes kreatív kontrollal hozta létre a Louie-t, amely megreformálta a sorozatgyártást: ha ez nincs, most nem lenne Csajok, Transparent vagy Atlanta. Sikerei csúcsán fogta magát, és titokban, saját pénzen készített egy Arthur Miller-drámára hajazó minisorozatot (Horace and Pete), amit előzetes bejelentés nélkül tett fel a honlapjára.

Úgy tűnik, továbbra is szeret felhajtás nélkül dolgozni, ugyanis derült égből érkezett a hír, hogy ezúttal egy mozifilmet készített anélkül, hogy bárki is tudott volna róla. A 123 perces I Love You, Daddy az év első felében forgott New Yorkban, fekete-fehérben, 35 mm-es celluloidra, ha a gerillamódszer nem lenne elég. A filmet a szeptember 7-én induló torontói filmfesztiválon fogják bemutatni; hogy a világpremiert követően hogyan terjesztik majd, arról nem szól a fáma.

A sztoriról sem lehet egyelőre sokat tudni: főszereplője Glen Topher (őt alakítja Louis CK), sikeres tévés producer és író, a címből ítélve az ő és a lánya, China kapcsolatáról fog vélhetően szólni a film. A helyszín és a formátum Woody Allenes hatásokat sejtet, de a komikus standupjaiban eleve visszatérő téma az apaság. A Louie öt évadjában is Louis CK karakterének két kislánya teremtett egyedül folytonosságot, közös jeleneteik pedig rendre a sorozat fénypontjait jelentették, így bőven van okunk a bizakodásra.

Louis CK utoljára 2001-ben rendezett mozifilmet, a 2001-es Pootie Tang-et Chris Rockkal a főszerepben, amit a Paramount hosszas huzavona után önkényesen újravágatott, és CK azóta sem győz elhatárolódni tőle. Mivel most stúdiós háttér nélkül dolgozott, egész biztosan nem kell tartania attól, hogy megint kiveszik a kezéből a végső vágás jogát.

Louis CK lányát Chloe Moretz játssza, rajtuk kívül szerepel még a filmben Charlie Day, Rose Byrne, John Malkovich, Edie Falco a Horace and Pete-ből, illetve Pamela Adlon, CK egyik legközelebbi alkotótársa, aki már maga is egy Louie-szerű sorozatot gyárt.