Daniel Craiget már csak egyszer láthatjuk James Bondként

Mindenki tényként kezelte már, hogy Daniel Craig ötödszörre is eljátssza James Bondot, de a hírt eddig csak angol bulvárlapok és névtelen források erősítették meg – igaz, a New York Timesnak is. A stúdió és a Bond-filmeket felügyelő producerek hallgattak a témában, és Daniel Craig is húzta kicsit az idegeinket. Ennek most vége.

Az angol színész Stephen Colbert talkshowjának vendége volt tegnap este, és elismerte, hogy az interjúiban eddig szemérmesen nyilatkozott, de ha valakinek, hát Colbertnek elmondja őszintén, mi a helyzet. A műsorvezető ezek után egyenesen rákérdezett, hogy következőnek is őt láthatjuk-e 007-esként martinizni, a színész pedig igennel felelt. Craig azt is elárulta, hogy ez lesz az utolsó filmje a világ leghíresebb szuperkémjeként, mert a csúcson szeretné fogasra akasztani Bond szmokingját.

Az új Bond-film Amerikában 2019. november 8-án, Európában pár héttel korábban kerül mozikba, a forgatókönyvet pedig ismét Neal Purvis és Robert Wade írja. A következő kérdés így az, hogy ki fogja rendezni a filmet a három esélyes közül: Denis Villeneuve (Sicario, Érkezés, Szárnyas fejvadász 2049), David MacKenzie (A préri urai) vagy Yann Demange (’71)?