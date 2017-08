Gilisztákkal csócsáltatták szét Schwarzenegger fejét

Idén egy bizarr erdőhorrorral zökkentett ki a komfortzónánkból, jövőre pszichedelikus utazásra invitál minket Hamlet elméjébe. Lichter Péter újra egy meghökkentő filmen dolgozik, Hamlet-adaptációját a föld alá ásta el, és az Origo Filmklubot a rohasztás kulisszatitkaiba is beavatta. Azt is megtudtuk, miért az Ernelláék Farkaséknál főszereplő-rendezője, Hajdu Szabolcs hangján fogjuk hallani a dán királyfi klasszikus monológjait.

Ha horrorra ül be az ember, manapság megszállt babákra, nyughatatlan szellemekre számít, és arra, hogy párszor jó hangosan rácsapják az ajtót, és akkor összerezzenhet, mint a dokinál, amikor rávágnak a térdére a kalapáccsal. Nem vagyunk felkészülve a szokatlan élményekre, hogy egy órán keresztül csak bóklásszunk az erdőben, szorongjunk a sötéttől, összerezzenjünk a neszekre, miközben számítógépen bepötyögött üzenetekből hámozzuk ki, mi is történik a Fagyott május-ban.

Lichter Péter kísérleti filmesként nem tartja magát a történetmesélő filmek szabályaihoz, és a Fagyott május-ban is úgy invitált be a posztapokaliptikus fák közé, hogy pörgős sztori helyett inkább fura hangulatokkal és hipnotikus képekkel akarta stimulálni a tudatalattinkat. Bizarr erdőhorrorját még mindig vetítik a fővárosban, de Lichter már a következő filmjén dolgozik: egy absztrakt Hamlet-adaptáción, amelyben a híres monológokra roncsolt filmnyersanyagokat fog felfűzni.

„Az volt a cél, hogy legyen egy pszichedelikus Hamlet-filmünk, ami bevisz minket Hamlet fejébe. Nem történetmesélő drámaként közelítettem a darabhoz, hanem elszállt utazásként fogtam fel. A Fagyott május-nál is absztraktabb lesz, sokszor csak színfoltok ugrálnak a képen, miközben halljuk, hogy Hamlet kábán monologizál” – magyarázza Lichter a The Rub koncepcióját, ami elsőre meglehetősen furcsának tűnik, de az már az eddig közzétett képeken is látszik, hogy egészen különleges, másvilági filmélményben lesz majd részünk.

A technika is egyedi: Lichter és rendezőtársa, Máté Bori fogta az eBay-en felkutatott, gyűjtőktől megvásárolt, vagy épp a Nemzeti Filmarchívum által kiselejtezett, 35 mm-es nyersanyagokat, és elásta a hátsó kertjében. „Mivel a celluloid szerves anyag, a földben élő baktériumok lebontják. Különböző rohasztási technikák vannak, mi például gyümölcsökkel együtt raktuk a filmeket szemeteszsákokba, és a baktériumok mellett a gyümölcscukor is látványosan bontotta le a képeket.”

Ezzel azonban még nem volt vége a folyamatnak, a szétroncsolt celluloidot ugyanis kockánként újrafotózták, animálták, és ezekből állították össze a filmet. Teljesen más formákat kaptak így, mint a többi kísérleti filmes technikával, amikor például körömlakkal festették le, vagy hipóval marták szét a filmszalagot.

„A rohadás sokszor szabályos formákat eszik a nyersanyagba, a baktériumok és a giliszták így zabálják át magukat a képen. Az az izgalmas ebben, hogy az alkotás folyamata véletlenszerűvé válik, mert nincs ráhatásunk, melyik képkockát rohasztja szét a föld. Csak azt tudjuk kontrollálni, mennyi ideig és milyen földbe rakjuk a celluloidot.”

Elborult, de gyönyörű és szuggesztív képek születnek így, mintha a celluloid elkezdené felemészteni a rajta lévő embereket, kinyúlna értük, és bevonná őket egy burokba. „Ezen egy férfi és egy nő ölelkezik, oldalról világos csápok nyúlnak a képbe: ezek a hurkok a rohadás formái” – árulja el a kísérleti filmes.

Lichterék egyébként nem Hamlet-filmeket roncsolnak a Hamlet-filmhez, az alapanyag bármi lehet Kádár-kori reklámtól az európai művészfilmen át a Terminátor-ig, ami a hangulata vagy asszociációi révén passzol a megőrülő dán herceg elmeállapotához. Aki viszont fel akarja ismerni ezeket a kockákat – persze, a Terminátor-on kívül –, annak súlyos filmgeeknek kell lennie. „Felhasználtam például pár filmkockát Claire Denis régi filmjéből, a Kínzó mindennapok-ból, de nem olyat, amit simán ki lehet kiszúrni.”

Ha a képek nem is, a szöveg és a hang ismerős lesz: Hajdu Szabolcs, az Ernelláék Farkaséknál rendezője szaval majd monológokat Nádasdy Ádám Hamlet-fordításából. „Szent meggyőződésem, hogy Hajdu Szabolcs az egyik legnagyobb kortárs filmszínészünk lehetne. Az ő kicsit vívódó, kicsit kesernyés karaktere, és az enyhén kisfiús, enyhén koravén hangja szerintem nagyon jól passzol a figurához.

Nem az volt a célom, hogy tökéletesen eljátssza Hamletet, mert ahhoz kell a fizikai jelenlét, ő pedig csak a hangjára támaszkodhatott. Inkább arra törekedtünk, hogy olyan legyen, mintha egy színész próbálgatna egy belső monológot. Ad hoc, improvizatív hatást akartunk elérni, ezért egy nap alatt felvettük az összes szöveget” – meséli a rendező, aki azt is elárulta, valószínűleg jövő tavasszal vagy nyáron kerülhet a mozikba a The Rub.

A Fagyott május után valószínűleg a Hamlet-filmet is játszani fogja az Art+ Cinema, amely május óta műsoron tartja az eddig körülbelül háromszáz nézőt vonzó erdőhorrort. Lichter Péter egy kiállítást is tervez a vetítések mellé, szeretné, ha a nézők a kezükbe vehetnék a roncsolt nyersanyagot, miután megtekintették a bő egyórás filmet, és ezzel is eggyel beljebb lépnének a The Rub pszichedelikus világába.

Az alkotócsapat nem sokat változott a Fagyott május óta, a hangkulisszákért megint Lukács Péter Benjámin és Horváth Ádám Márton felel, de Lichterhez most csatlakozott egy társrendező, Máté Bori, akinek The Headless Appearance című absztrakt kisfilmjét vetítették az idei berlini filmfesztiválon a Kritikusok Hete szekciójában.