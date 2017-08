Hamarosan Bradley Cooperrel szelfizhetnek a magyarok

Még fel sem ocsúdtunk a meglepetésből, milyen barátságosan szelfizget Budapest utcáin Mila Kunis és férje, Ashton Kutcher, de hamarosan újabb világsztárnak integethetünk a fővárosban. Bradley Cooper Magyarországon forgatja a mélytengeri Gravitációnak becézett Deepert, és ebben a szabálytalan filmben egy magyar rendező, Mundruczó Kornél terelgetheti az Oscar felé. A forgatás január közepén indul, és utána négy hónapig szedhetjük kicsit izgatottabban a levegőt, hátha összefutunk Budapesten a Másnaposok sztárjával.

Abban már semmi újdonság nincs, hogy minden évben hollywoodi világsztárok járnak hozzánk forgatni, és ha beülünk egy budapesti étterembe, lopva azért szétnézünk, hátha itt ünnepli a születésnapját Mila Kunis, kávéscsészét mosogat éppen Harrison Ford, és elgondolkozunk, vajon Simon Pegget látjuk-e egy inkognitós körszakáll mögött. De lassan már azt is megszokhatjuk, hogy Magyarország a legbarátságosabb énjüket hozza elő a sztárokból, elég csak a már emlegetett Kunis–Kutcher házaspárra gondolni, akik nagyokat buliznak a Szigeten és lazán lövik a tökéletes szelfiket a Margit-hídon.

Legközelebb Bradley Coopert köszönthetjük széles mosollyal a fővárosban, A napos oldal és az Amerikai mesterlövész háromszorosan Oscar-jelölt sztárja január közepétől forgatja nálunk a Deeper című mélytengeri thrillerét. Korábban arról spekuláltak az amerikai filmes lapok, hogy egy skóciai tengeralattjáró bázison rögzítenék a vizes jeleneteket, és az is felmerült, hogy Mundruczó Kornél valóban Amerikában fogja elkészíteni első hollywoodi filmjét, de végül Magyarországra esett a választás.

Nagy valószínűséggel a Mentőexpedíció-nak és a Szárnyas fejvadász 2049-nek is otthont adó Korda Stúdióba kell majd kijárni a forgatásra, a Deeper ugyanis elejétől a végéig víz alatt játszódik, ezért az egész filmet műteremben veszik fel. A Korda Stúdióban egy száz négyzetméteres, több mint négy méter mély tartály állna a produkció rendelkezésére, erről már el tudjuk képzelni, hogy megszemélyesíti a Föld legmélyebb árkát, amelybe Bradley Cooper megszégyenült űrhajósának alá kell szállnia, hogy felfedezze az ismeretlen árok rejtélyeit.

Monodráma lesz a Deeper, a várhatóan másfél órás játékidőt végig Bradley Cooper társaságában töltjük, és a tenger mellett a főhős lelki világába is alámerülünk. A Redditre felkerült forgatókönyvről még tavaly nyáron írtunk spoilermentes kritikát, és úgy találtuk, Max Landis (Az erő krónikája) forgatókönyve igazi mestermunka, egy szépirodalmi igénnyel megírt, okosan rétegzett alkotás, amely különleges hangulatú, klausztrofób világot teremt, és akár a depresszió metaforájaként is olvasható a története.

További érdekességeket is elárultunk ebben a cikkben a forgatókönyvről, azt viszont csak nemrég tudtuk meg biztosan, hogy mégsem Robert Richardson fogja fényképezni a filmet. Mundruczó Kornél az Origo Filmklub júliusi podcastjában azt mondta, hogy a háromszoros Oscar-díjas operatőr csak akkor vállalja a Deeper-t, ha az nem ütközik Tarantino terveivel, és azóta kiderült, hogy Hollywood legismertebb videotékása elkezdte előkészíteni következő filmjét, amely Charles Mansonról és Roman Polanski feleségének, Sharon Tate-nek a meggyilkolásáról fog szólni.

A Deeper abban is újdonságot jelent Mundruczó számára, hogy nem állandó producerével, Petrányi Viktóriával, és cégével, a Proton Cinemával készíti. A magyar szervizmunkát a Pioneer Productions intézi, ami logikus választásnak tűnik abból a szempontból, hogy nagyobb gyakorlatuk van a hollywoodi produkciók igényeinek ellátásában, hiszen az Amerikát is letaroló Vaksötét című horror, a Charlize Theronnal és az ő emlékezetes tűsarkújával készített Atomszőke, illetve egy másik hidegháborús thriller, a Jennifer Lawrence szexi kémkedését felvonultató Vörös veréb magyarországi forgatását is ők intézték.

Bradley Cooper személyes igényei attól függően is változhatnak, hogy magával hozza-e Magyarországra a családját. A színésznek márciusban született meg első gyermeke, és elképzelhető, hogy nem akarja máris magára hagyni barátnőjét, a szupermodell Irina Shaykot a kislányukkal, ahogy Ashton Kutcher is elkísérte Mila Kunist a két gyerekükkel a The Spy Who Dumped Me című vígjátéka itteni forgatására.

Shayknak ráadásul ismerős lenne Magyarország, hiszen 2013-ban nálunk játszotta eddigi egyetlen filmszerepét, a görög félisten feleségét a Dwayne Johnson főszereplésével készült Herkules-ben.

Mivel nagy, díjesélyesnek tartott hollywoodi filmről van szó, nem sietik el a forgatást, Mundruczó Kornélnak négy hónapja lesz rá, hogy Oscar-esélyes alakítást hozzon elő Bradley Cooperből. A színésznek kifejezetten tetszettek Mundruczó eddigi munkái, a cannes-i fődíjas Fehér Isten-ért egyenesen rajongott, de a hollywoodi látványfilmeket megszégyenítő Jupiter holdjá-nak is elismeréssel adózott.

A filmsztár egyébként nagyon elfoglalt mostanában, stabil munkája van a Marvelnél Mordály, a lazán beszélő és gépfegyverező mosómedve szinkronhangjaként, és elkezdte már előkészíteni második világháborús filmjét, az Atlantic Wall-t, amelyben egy olyan katonát alakít Gavin O’Connor rendezésében, aki a csapatától elszakadva az ellenséges vonalak mögött ragad a normandiai partraszállás után (reméljük azért, hogy nem Ryannek fogják hívni).

Emellett pedig gőzerővel dolgozik első rendezésén, a Csillag születik legújabb remake-jén, amelyben magára és Lady Gagára osztotta a főszerepet. A klasszikus musical egy öreg countrysztár és egy fiatal tehetség szerelmét bontja ki, na meg azt az alkoholizmussal kövezett lecsúszást, amit a híres énekes produkál, miután nem tudja elviselni, hogy az általa felfedezett tehetség kiszorítja őt a rivaldafényből.

A Csillag születik-ben korábban Judy Garland és Barbra Streisand facsarta ki a szívünket, erre most az American Horror Story hatodik évadáért Arany Glóbuszt nyert Lady Gagának lesz lehetősége, aki természetesen új számokat írt és ad elő a filmben. A Csillag születik-et az idén forgatták Cooperék, és hogy minél autentikusabbak legyenek a koncertjelenetek, körbeturnézták a fesztiválszezont: a Glastonbury-n és a Coachellán is vettek fel jeleneteket.

A Csillag születik-et jövő ősszel, szeptember 28-án küldik amerikai mozikba. A Deeper-nek egyelőre nem keresett premierdátumot a filmet gyártó MGM, de nem lepődnénk meg, ha a 2018-as Oscar-szezonra, vagyis november-december környékére időzítenék ezt a mélytengeri pszichodrámát, amit írója, Max Landis anno a Ragyogás-hoz és Tom Hardy zseniális magánszámához, a Locke-hoz hasonlított. Reméljük, jogosan.