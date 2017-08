Will Ferrell lesz az új Forrest Gump

Jól bevásárolt Hollywood az európai piacon: Jack Nicholsonnal és Kristen Wiiggel készül a Toni Erdmann remake-je, az Életrevalók-é márciusban érkezik Bryan Cranstonnal és Kevin Harttal, most pedig kiderült, hogy A százéves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt című svéd sikerregény sem ússza meg amerikai adaptáció nélkül.

Az újrázásban Will Ferrell játssza a lökött pirománt, aki meglép az idősek otthonából, ellop egy pénzzel teli bőröndöt, és miközben tökkelütött maffiózók elől menekül, felidézi fordulatokban és burleszkben gazdag életét.

A poén az, ami a Forrest Gump-ban is: a százéves ember jelen volt a történelem sorsfordító pillanatainál, piált Sztálinnal, megjárta a Gulágot, megmentette Franco és Churchill életét, segített megépíteni az atombombát, és még Einstein csekély értelmű bátyjával is összefutott.

A címszerepet a svéd változatban is egy komikus színész, Robert Gustafsson alakította, és Will Ferrellnek is jól állhat a balga robbantásszakértő karaktere, hiszen egyébként is felnőni képtelen gyerekembereket szokott játszani szórakoztató fapofával.

Az eredetit a svéd Forrest Gump-ként emlegették, de kétlem, hogy a remake-et az amerikai Picasso kalandjai-ként reklámoznák, pedig az lenne a pontos. Helyette lépten-nyomon Tom Hanks klasszikusával fogják összemérni, úgyhogy nem lesz könnyű dolga Will Ferrellnek, ha az imádnivaló Gump nyomába akar érni.

A százéves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt svéd verzióját részben Magyarországon forgatták, Oscar-díjra jelölték a legjobb smink és frizura kategóriájában (magyar szakemberek is kivették a részüket a munkából), és minden idők harmadik legsikeresebb svéd filmje lett A tetovált lány első két része után.

Will Ferrell jelenleg a feledhető A szerencse házá-ban bohóckodik a mozikban, legközelebb pedig a Megjött Apuci folytatásában láthatjuk december 7-től.