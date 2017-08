Spielberg összeszedte a legmenőbb tévésorozatos arcokat

A címe változhat, de egy dolog biztos: ilyen bivalyerős szereplőgárdája nem nagyon lesz más filmnek az idén.

Spielberg elmúlt hetven, de eszébe sincs lassítani: pár hónapon belül két filmjét is bemutatják a mozik. A március végén érkező Ready Player One őrületes sci-finek ígérkezik, a karácsonyra időzített The Post-ról előbb The Papers-re, most pedig The Post-ra visszakeresztelt újságíródráma pedig olyan presztízsfilmnek, amelyben a mester úgy facsarja ki a szívünket, hogy közben aktuális társadalmi üzenetet is célba juttat.

A The Post-ban Tom Hanks és Meryl Streep harcol vállvetve a sajtószabadságért, miután leközlik a Pentagon-iratokat, amikből fény derül a vietnámi háború visszásságaira. A kormány beperelte az iratokat publikáló újságokat (a The Washington Post mellett a The New York Timesot is), így a bíróságra maradt a döntés, hogy megítélje, mennyiben veszélyeztette az állambiztonságot a titkos jelentés nyilvánosságra hozatala, és mennyiben szolgálta a népet közérdekű információkkal.

Streep a Washington Post kiadóját, Kay Grahamet, Hanks a főszerkesztőjét, Ben Bradlee-t játssza, de most már azt is tudjuk, hogy a lenyűgözően erős szereplőgárda többi tagja kit fog alakítani. Szivárogtatni az a Zach Woods fog Daniel Ellsbergként, akit a különc informatikusok menedzsereként kedveltünk meg a Szilícium-völgy-ben, tőle Bob Odenkirk, vagyis Saul Goodman veszi át az iratokat a Breaking Bad-ből: ő Ben Bagdikiant, a Washington Post egyik újságíróját játssza.

Ugyanezzel büszkélkedhet Alison Brie (Mad Men, Balfékek), Carrie Coon (Fargo, A hátrahagyottak), Michael Stuhlbarg (Fargo, Gengszterkorzó), Matthew Rhys (Foglalkozásuk: amerikai, Testvérek) és David Cross (Az ítélet: család, Mr. Show) is, akik Az elnök emberei-ből (mármint az 1976-os filmből, nem a tévésorozatból) már ismert Post-szerkesztőség dolgozóit fogják életre kelteni.

Spielberg megengedheti magának, hogy még a mellékszerepekbe is ekkora tehetségeket szerződtessen: valószínűleg nincs olyan színész Hollywoodban, aki nemet mondana neki, bármilyen kis szerepre is kérje fel. Sarah Poulson például, akit elhivatott, kicikizett, és a szociális normákban kissé járatlan ügyvédként láttunk Az O. J. Simpson-ügy-ben, most Tom Hanks feleségét játssza, Tracy Letts (Válás, Homeland) pedig a helyettes védelmi minisztert: már szinte látjuk is magunk előtt, ahogy a rendre gonoszokat adó színész felsőbbrendűre ráncolja a szemöldökét, miközben kinyírja az újságírók beadványát.

Bruce Greenwoodnak most is az a feladat jut, hogy tekintélyt sugározzon, az új Star Trek-filmek Pike admirálisa Robert McNamarát, az Egyesült Államok egykori védelmi miniszterét személyesíti meg, akinek kulcsszerepe volt a vietnámi háború korai szakaszában. Ebben méltó ellenfele lesz az újság igazgatótanácsának elnökeként Az elnök emberei című tévésorozat kabinetfőnök helyetteseként megismert Bradley Whitford, akiért legutóbb a Tűnj el! szívélyesen rasszista családapjaként rajongtunk.

A The Post-nak természetesen az Oscar-idény alatt lesz a premierje, és pár moziban már idén karácsonykor bemutatják, széles körben pedig január 12-től kezdik vetíteni Amerikában. Reméljük, nekünk se kell sokkal tovább várni, hogy megnézhessük, mekkorát alakítanak ezek a színészek Steven Spielberg értő rendezésében.