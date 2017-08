Dögös szuperhősnő lett a Lost sztárjából

Evangeline Lily nem Ryan Reynolds, aki egy személyben levezényli a Deadpool marketingkampányát a Twitteren, de azért lelkesen csepegteti ő is az infókat a közelgő szuperhősfilmjéről, a meglepően vicces és emberi A Hangya folytatásáról. Leginkább magáról szokott képeket posztolni, a Disney expóján, a D23-on teljes vértezetben láthattuk repülni a feltaláló lányából szuperhősnővé előlépő Darázst, vagyis Hope van Dyne-t, most pedig a filmből tett közzé egy fotót.

Scott Lang (Paul Rudd) a családi életét és a munkahelyi kötelezettségeit próbálja majd egyensúlyba hozni az Ant-Man and the Wasp-ban (A Hangya és a Darázs). Rendszeres küldetései vannak Hangyaként, és Hank Pym (Michael Douglas) persze olyanra küldi majd, amelyben a Darázs lesz a társa. Útjuk egy iskolába is el fog vezetni, a film első hivatalos fotóján egy tanteremben láthatjuk Evangeline Lily-t, a táblán egy irodalomóra tananyaga, a háttérben pedig egy diavetítő figyel.

Nem túl szexi felütés, de legalább kiderül belőle, hogy jól áll Evangeline Lily-nek a szuperhősjelmez, és azt is elárulja a rajongóknak, hogy a Darázsnak páncélokból is komoly ruhatára van, mert ez a szárnynélküli, piros-kék, dögös ruha nem ugyanaz, mint A Hangyá-ban látott, aranyozott, karpáncél nélküli, lengébb verzió.

Az Ant-Man and the Wasp-ban a nagy visszatérők (Michael Douglas, Michael Pena stb.) mellett a reneszánszát élő Michelle Pfeiffer (Janet van Dyne), a megunhatatlan Walton Goggins (a Vasember ellen forduló és Jeff Bridges által játszott üzletember, Obadiah Stane ismerőse), az örök mellékszereplő Randall Park (Jimmy Woo SHIELD-ügynök), a Hollywoodba a Ready Player One-nal és a Tomb Raider-rel betörú Hannah John-Kamen (a gonosz) és Laurence Fishburne (Fekete Góliát) is fel fog bukkanni.

A történet az Amerika Kapitány: Polgárháború után játszódik, amikor a Bosszúállók egymás ellen fordultak, mert nem értettek egyet abban, milyen szinten szabályozhassa az ENSZ a tevékenységüket. Igen, pár év alatt odáig komolyodott ez a műfaj, hogy a hatalomgyakorlás és a nemzetközi intervenció kérdései vannak napirenden, jó lesz ezek után visszatérni A Hangya humoros, emberléptékű világába.

Az Ant-Man and the Wasp 2018. július 6-án kerül az amerikai mozikba.