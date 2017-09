Ryan Gosling a Holdon járhat

Izgalmasan alakul a Kaliforniai álom rendezőjének új filmje, most például Jon Bernthal (a morgós Shane a Walking Dead-ből) csatlakozott a Neil Armstrongról szóló First Man-hez. A főszerepet Ryan Gosling játssza, akit már az idei Oscaron taroló musical előtt kinézett Damien Chazelle a legendás asztronauta szerepére, de Gosling csak a jól sikerült közös munka után bólintott rá a filmre.

Armstrong kollégáját és a második embert, aki a Holdra lépett, Buzz Aldrint Corey Stoll kelti életre (ő volt a drogos-alkoholista Peter Russo a Kártyavár első évadában, akit az elsők között darált be Kevin Spacey hataloméhes politikusa), de Jason Clarke (John Connor a Terminátor: Genysis-ben) és Kyle Chandler (a nyomozó a Wall Street farkasá-ban) is űrhajóssisakba bújhatnak, Claire Foy pedig (II. Erzsébet a The Crown című sorozatban) Armstrong első feleségét fogja alakítani.

Először fordul elő, hogy Chazelle nem saját forgatókönyvből dolgozik (a First Man-t a Spotlight Oscar-díjas írója, Josh Singer jegyzi), és a történet sem kapcsolódik a zenéhez, de a mögötte lévő gondolat mégis hasonló, hiszen a Kaliforniai álom hírnévre vágyó szerelmespárja és a Whiplash tökéletességre törekvő jazzdobosa után megint olyan emberekről forgat, akit az álmuk hajt előre már-már megszállottan.

A történet az 1961 és 1969 közti időszakot öleli fel, de Chazelle nem annyira életrajzi, mint inkább küldetésfilmként tekint a First Man-re, és elmondása szerint abba a korhangulatba akar visszakalauzolni minket, amikor a Holdra szállás még őrült, a valóságtól elrugaszkodott tervnek tűnt a legtöbb ember számára. A Kaliforniai álom után a First Man-t is Oscar-várományosként tartják számon, erre utal legalábbis, hogy a Universal 2018. október 12-én fogja mozikba küldeni a filmet.

Chazelle nem marad távol sokáig a zene világától, a Netflix a mai napon jelentette be, hogy náluk készíti a The Eddy című sorozatot, amely egy párizsi klub, az ott játszó rezidens zenekar és a tulaj bonyodalmas életét követi nyomon. Chazelle producerként felügyeli a szériát, két epizódot maga rendez, a forgatókönyveket Jack Thorne írja, aki jelenleg a Star Wars 9-et dolgozza át, a dalokat pedig Glen Ballard, aki a Jagged Little Pill albumot szerezte Alanis Morissette-tel.