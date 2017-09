Szerelmi bánatot még nem vártunk ilyen izgalommal

„Így jöttem” filmet csinált a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan rendezője, a Rossz versek is egy olyan pesti srácról szól, aki egy szakítás után próbálja összerakosgatni az életét. Megtudtuk, mikor láthatjuk Reisz Gábor második filmjét, és azt is, hogy miről szól és kik játszanak benne.

Nem irigyeljük Reisz Gábort, akinek bemutatkozása, a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan rövid úton kultfilmmé vált, beépült egy generáció alapélményei közé, és a mai napig intenzív rajongás övezi. Ezek után nehéz megugrani a lécet, de persze nem lehetetlen. Úgy tűnik, Reisz a régóta várt második filmmel egyelőre nem távolodik messze a VAN-tól, amivel a személyes hangvétel, a szerelmi csalódás, a humoros hangvétel és a visszatérő stáb is rokoníthatja a Rossz versek-et, de azért bőven lesznek újdonságok, amik közül a legfeltűnőbb, hogy a rendező játssza most a főszerepet.

A történet szerint Merthner Tamást (Reisz) elhagyja a Párizsban tanuló barátnője (Nagy Katica), ezért letörve visszaköltözik Budapestre, hogy végiggondolja gyerekkorát, felelevenítse korábbi szerelmeit, és megértse, mi történt vele.

Arra is gondolhatnánk, hogy Reisz a maga Pop, csajok satöbbi-jét forgatta le, de a rendező már most tiltakozik a párhuzam ellen, másrészt a Rossz versek valószínűleg elemeltebb lesz a Hornby-filmnél: amikor hősünk az emlékeiben kutat, megjelennek előtte a régi barátok és ismerősök, hogy humorral és iróniával fűszerezve, de elmondják róla a véleményüket.

Tamás ekkor ráébred, hogy problémái gyökerét a múltjában és a korábbi párkapcsolataiban fogja megtalálni. Viszonya a nőkkel sosem volt zökkenőmentes: az első barátnőjével csak egy csókig jutott a lányvécében, egy másiknak szerelmes verseket írt, vagy százat – de hiába. Csak a művészi érzékenységét csiszolta vele, érzéseit mindig valamilyen kreatív formában, versben, filmben, festményben, zenében fejezte ki.

„Tamás önsajnálatában, a múltbeli kapcsolataiban keresi a választ arra, hogy a szerelem valóban csak akkor létezik-e, amikor már gyakorlatilag nincs” – írja a film szinopszisa, ami azt ígéri, hogy az emlékeiből „a mai társadalom elveszettségére” is ráébred hősünk, és egy szubjektív képet rajzol fel Magyarország jelenéről.

A VAN egyik báját a sok közül épp az adta, hogy ráismerhettünk benne az életünkre, a 2010-es évek Budapestjére, a "csak azt tudom, mit nem akarok" kallódó életérzésére, úgyhogy reméljük, a Rossz versek is tele lesz szórakoztató aha-élményekkel. Kikacsintásnak, de akár szerzői gesztusnak is felfoghatjuk, hogy Tamás szüleit most is Takács Katalin és Kovács Zsolt játssza, mint Áronét a VAN-ban.

A film személyességét tovább fokozza azzal, hogy saját maga alakítja benne a főszerepet, noha korábban még sosem színészkedett. Reisznél talán csak Nemes Jeles László kereste több ideig a megfelelő színészt az új filmjéhez, de míg a Sunset-hez másfél évig tartó szereplőválogatás után megtalálták Jakab Julit, Reisszel nem jött szembe az ideális színész, ezért nem sokkal a forgatás kezdete előtt úgy döntött, magára osztja a főszerepet.

A Rossz versek-ben sokat fogjuk látni a gyerekkori énjeit is, közülük kettőt, a kiskamaszkoriakat egy testvérpár, a 10 éves Prukner Barna és a 12 éves Prukner Mátyás játszik, tinédzserként pedig Seres Donát tolmácsolja majd a szerelmi bánatát és a zenészi ambícióit. Bátyját a Kecskeméti Katona József Színház színésze, Zayzon Zsolt alakítja, akit határőrként láthattunk a menekültcsempészetről szóló Welcome-ban, barátnőjét, Csák Annát pedig a Gólyatábor című kisfilm főszerepéből ismert Nagy Katica.

„A VAN után krimivel kezdtem el foglalkozni, de rájöttem, hogy inkább valami mást szeretnék elmondani, ami nagyon közel áll hozzám. A Rossz versek nagyon személyes és sokat merítek benne a saját életemből, de mint minden játékfilm, ez is fikció. Ez az én „így jöttem” filmem” – mondta Reisz Gábor, aki eredetileg egy rablásba keveredő vízipólósról írta a Rossz versek-et, de aztán visszakanyarodott a VAN-ban már megismert, önvallomásos vonalhoz.

A Rossz versek-ben a VAN összeszokott stábja áll a kamera mögött, a VAN filmzenekar szerzi a zenét, Tálas Zsófia vágja a filmet, és Berkes Júlia fogja össze a munkát producerként. Első filmjében Reisz látta el az operatőri feladatokat is, a Rossz versek-ben azonban profikra bízta a kamerát, Bálint Dánielre és Becsey Kristófra.

A külcsíny most sem lesz túlfésült, részben megőrizték a VAN-ban - igaz, pénz- és erőhiányból - alkalmazott gerillafilmes módszert, és sok napon pár fős stábbal forgattak. A Rossz versek képi világa viszont sokkal változatosabbnak ígérkezik, a jeleneteket mindig abban a formátumban forgatták, amit az érzelmi töltete megkívánt, így a filmben felfedezhetünk majd 35-ös, 16-os és 8 mm-es filmre rögzített, de VHS-sel, DV kamerával és iPhone-nal felvett részek is.

A Rossz versek-et már február óta forgatják, de csak szeptember közepén lépték át az 50. forgatási napot, a filmet ugyanis több etapban vették fel, hogy minden évszakban tudjanak felvenni jeleneteket. Stúdióba ezúttal sem vetették be magukat, csak valódi helyszíneken fényképezték a Rossz versek-et, elsősorban Budapesten, de leutaztak a Balatonra és természetesen Franciaországba is, ahol a párizsi jeleneteket készítették.

Reisz még 2015-ben nyerte el a cannes-i filmfesztivál rezidensprogramjának ösztöndíját, amelynek következtében öt hónapon át Párizsban fejlesztette a Rossz versek-et, és mivel a film erősen önéletrajzi ihletésű, valószínűleg így születtek a francia fővárosban játszódó jelenetek is.

A Cinéfondation Residence programba eddig csak négy magyar rendezőnek sikerült bekerülnie, Mundruczó Kornél a Deltá-n, Nemes Jeles László a Saul fiá-n dolgozott ennek keretében. A rezidensprogramban fejlesztett filmek nagy eséllyel debütálnak a cannes-i filmfesztiválon, így a Rossz versek-et is valószínűleg ott láthatjuk majd először jövő májusban - egyszerre Nemes Jeles Sunset című második filmjével.

A hazai bemutatót 2018 őszére tervezik, a film magyar-francia koprodukcióban, a Filmalap 230 millió forintos támogatásával készül.