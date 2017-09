Keanu Reeves megint eszeveszett menőn fog gyilkolni

Szépen felpörgette Keanu Reeves karrierjét a John Wick, nem is tud elszakadni tőle az első két filmmel több mint 260 millió dollárt kaszáló Lionsgate stúdió. Szokatlanul stílusos akciókban bosszulta meg kiskutyája kinyírását az akcióhős, és azt is élveztük, milyen szürreális világot építettek a bérgyilkosok köré. A headshotok ironikusan magas aránya miatt fejlövéspornónak is becézett film a kritikusokat és a nézőket is lenyűgözte, így nem volt kérdés, hogy a folytatáshoz is folytatás készül: a harmadik rész, ami állítólag lezárja John Wick történetét, 2019. május 17-én fog befarolni az amerikai mozikba.

Ezt is Derek Kolstad írja és Chad Stahelski rendezi, és még az is lehet, hogy visszatér benne a legutóbb az Amerikai istenek-ben brillírozó Ian McShane. A stúdió persze nem elégszik meg egy utolsó filmmel, és igyekszik moziverzumot kerekíteni John Wick köré, hogy újabb és újabb történeteket húzhassanak elő, mondjuk, a bérgyilkosokat elszállásoló Continental Hotel életéből.

Fel is vásároltak nemrég egy forgatókönyvet, amiben egy bérgyilkosnak kiképzett nő bérgyilkosokra vadászik, akik anno megölték a családját, de a Nikitá-t újrahasznosító Ballerina mellett fejlesztenek egy tévésorozatot is, és tervbe vették, hogy a trilógiazáró után képregényben folytatják Wick történetét.