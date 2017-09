Arnold Schwarzenegger és Linda Hamilton is visszatér az új Terminátorban

A pocsékul sikerült Genisys után leírtuk a franchise-t, de most megint jó kezekbe került a Terminátor: James Cameron producerként készít egy új trilógiát, amelyben Arnold Schwarzenegger mellett az első két filmben Sarah Connort alakító Linda Hamilton is visszatér. Cameron úgy gondolta, hogy ha Stallone, Schwarzenegger és a többiek nyugdíjaskorukban is akciózhatnak, miért ne tehetné ugyanezt egy nő is? Sarah Connor a nyolcvanas években utat mutatott a női akcióhősöknek, és a hatvan éves Hamilton most ugyanezt a pionírszerepet töltheti be az idős akcióhősnők számára.

Az új film Az ítélet napja folytatása lesz, és nem vesz tudomást az utána készült Terminátor-filmekről. A forgatókönyvet nem, de a történetet Cameron írja, a rendezői székbe az előzetes híreszteléseknek megfelelően Tim Miller ülhet be, aki az első Deadpool-t vezényelte le. Egy írószobát is összehoztak, amelyben a Christopher Nolan Batman-filmjeit író David Goyerrel, a Sarah Connor krónikái sorozatot készítő Josh Friedmannel és a Cameronnal együtt a Sötét angyal szériát jegyző Charles Eglee-vel agyalnak azon, milyen irányba vigyék el az új Terminátor-filmeket.

Egyelőre csak annyi biztos, hogy megint a technológiai fejlődésben rejlő veszélyeket fogják boncolgatni, és hogy Schwarzeneggert és Hamiltont mellékszereplőként hozzák vissza, a főhős egy 18 év körüli nő lesz. „Most is meg fogjuk hajlítani az időt. A jövőből és a jelenből is lesznek karaktereink. Többségében újak, de ott lesz Arnold és Linda ismerősként” – árulta el Cameron a The Hollywood Reporternek.

Hogy mikorra várhatjuk a Terminátor 6-ot, arról egyelőre nem érkeztek hírek, de addig is könnyebben telik az idő, ha újranézzük a digitálisan felújított és háromdésített Az ítélet napjá-t, amit a magyar mozik is vetítenek.