Scorsese, De Niro és Joe Pesci: közös képeken az álomcsapat

Évekig vártunk rá, de végre sínen van a film, amiben újra összeáll Martin Scorsese, Robert De Niro és Joe Pesci – és ha ez nem lenne elég, Al Pacino és Harvey Keitel is csatlakozik hozzájuk. A nagy trió az 1995-ös Casino óta nem dolgozott együtt, néhány hete viszont nekikezdtek a The Irishman forgatásának. Az első fotókon látszik, hogy mit sem kopott Joe Pesci híres grimasza, De Niro arcán pedig még mindig cinkos a mosoly. Pacino és Keitel egyelőre hiányzik a képekről, Scorsese Pescit és De Nirót rendezi, az egyik fotón össze is ölelkezik a nagy csapat. A képeket itt nézegetheti meg.

A forgatás augusztus végén kezdődött New Yorkban, először a város hatvanas-hetvenes évekbel arcát igyekszenek megidézni. Frank Sheeranről, a híres bérgyilkosról szól a The Irishman, aki állítása szerint Jimmy Hoffa szakszervezeti vezetőt is eltette láb alól (az FBI nyomozása ezt nem támasztotta alá, ők továbbra is megoldatlan ügyként kezelik a gyilkosságot). A film három idősíkon, az ötvenes, a hetvenes és a kilencvenes években játszódik, a színészeket számítógéppel fiatalítják meg, és Robert De Niro a harmincas éveiben állítólag úgy fog kinézni, mint A keresztapa 2-ben.

Scorsese megint Rodrigo Prieto operatőrrel dolgozik, aki A Wall Street farkasá-t és a Némaság-ot is fényképezte. A nagy öregeken túl sem lesz hiány ismerős gengszterarcokból, nemrég ugyanis a Scorsese által producerként felügyelt Gengszterkorzó-ból csatlakozott néhány színész a The Irishman-hez: Jack Huston, a legendás rendező, John Huston unokája, aki az ellőtt arcú háborús veteránt, Richard Harrow-t játszotta a sorozatban, valamint Stephen Graham, aki a lobbanékony természetű Al Caponét, és Domenick Lombardozzi, aki pedig Al Capone bátyját keltette életre.