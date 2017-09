El se hisszük: végre elkezdték forgatni az Avatar folytatásait

Párszor már elhalasztották, de tegnap végre elkezdték forgatni az Avatar folytatásait. Ha minden az eredeti elképzelések szerint halad, már az Avatar 3-at is láttuk volna, de Cameron tervei egyre merészebbre nőttek, a folytatások száma pedig csak szaporodott, a forgatást így újra és újra eltolták.

James Cameron nem aprózza el a dolgot, és mind a négy filmet felveszi egymás után, ezzel pedig újabb rekordokat döntöget. A csúcsot eddig Peter Jackson tartotta, aki egyben forgatta le a három Gyűrűk Urá-t, Cameron ezt múlta most felül a négy folytatással, ráadásul a filmek összköltségvetése is példa nélküli, a filmrendező ugyanis több mint egymilliárd dollárból készíti a négy Avatar-t. Van miből állni a kiadásokat, az első Avatar minden idők legsikeresebb mozifilmje a 2,8 milliárd dolláros bevételével.

A forgatást Manhattan Beachen kezdték, ez Kalifornia egyik legdrágább és legmenőbb környéke, de Cameron számára inkább az lehetett a fontos, hogy az óceán partján fekszik, az Avatar 2 nagy része ugyanis a víz alatt játszódik: ott rendezik be a Na'vik az új főhadiszállásukat. Cameron korábban azt tervezte, hogy a Föld legmélyebb pontján, a Mariana-árokban található Kihívás-mélységben (Challenger Deep) is forgat majd: ez már önmagában egy izgalmas kalandfilm lenne.

A folytatásokról azt is tudni még, hogy Sullyék – papa (Jake), mama (Neytiri), gyerekek – életét követik nyomon, és nagyívű családtörténetként is tekinthetünk rájuk, nem csak háborús filmként. A négy Avatar szerencsére különálló filmet alkot, vagyis nem váratnak majd idegesítő cliffhangerekkel minket évekig, de persze egy nagyobb puzzle-t is kiadnak, ha egymás mellé rakjuk őket a következő nyolc évben. Ennyi időre vagyunk ellátva Avatar-okkal, úgyhogy aki jó előre szeretné betáblázni programokkal a karácsonyait, ezeket a dátumokat vastagítsa meg benne: