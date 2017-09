Leonardo DiCaprio ilyen nagy embert még nem játszott

Nem sokáig csüggedt Leonardo DiCaprio, amiért kihagyta őt Scorsese az öregfiúk bulijából. Alig kezdődött el a Robert De Nirót, Joe Pescit, Harvey Keitelt és Al Pacinót egy gengszterfilmbe tömörítő The Irishman forgatása, máris bejelentették, min dolgozik együtt a színész a kedvenc rendezőjével.

DiCaprio megint egy történelmi személy bőrébe bújhat többek közt Edgar J. Hoover, Howard Hughes (Aviátor) és Rimbaud (Teljes napfogyatkozás) után. Ezúttal Theodore Rooseveltet játszhatja el, az Egyesült Államok 26. elnökét, aki meglehetősen kalandos életet élt, lendületes személyiség volt, és szerette cowboyként előadni magát. Szolgált a haditengerészetnél, a lovasság parancsnokaként részt vett az 1898-as spanyol-amerikai háborúban, és vezetett egy expedíciót az Amazonba, amibe majdnem belehalt.

De se a trópusi betegség, se egy merénylő golyója nem tudta megölni: hiába lőtték meg az egyik fellépése közben, golyóval a mellkasában is befejezte a beszédét, mert úgy gondolta, ha nem köhög fel vért, akkor nincs komolyabb baja. (Az orvosok végül bennhagyták a golyót a mellizmában, mert kioperálni veszélyesebb lett volna.)

Roosevelt azután lett az USA legfiatalabb elnöke 42 éves korában (JFK 43 volt, amikor megválasztották), hogy elődjét, William McKinley-t megölték 1901-ben. Roosevelt nyolc évig szolgált az Egyesült Államok elnökeként, arcképe ott figyel a Rushmore-hegyen George Washingtoné, Thomas Jeffersoné és Abraham Lincolné mellett.

Az iskolákban azt tanítják róla, hogy politikájával a kisembereket és a természetet pártolta, letörte a trösztök kedvezményeit és nemzeti parkokat létesített, és elképzelhető, hogy a filmben is ezt fogják elmondani, hiszen DiCaprio köztudottan harcos környezetvédő, és állítólag a Roosevelt-hez is ez a téma vonzotta elsősorban.

A forgatókönyvet Scott Bloom írja, a gyártást a Paramount finanszírozza, és az egésznek olyan kicsengése van, mint a presztízsfilmeknek, amiket Oscarral – vagy legalábbis jelölésekkel – szoktak jutalmazni, mégis kicsit szkeptikusak vagyunk, hogy tényleg megvalósul-e a film.

Ez már a harmadik projekt, amit bejelent DiCaprio és Scorsese, hogy aztán csak várjunk és várjunk a filmekre, hiszen egyelőre az indiános-nyomozós The Killers of the Flower Moon-ból és a sorozatgyilkosos The Devil In The White City-ből se lett semmi. Amelyik előbb összejön a három filmterv közül, az lesz a színész és a rendező hatodik együttműködése a New York bandái, az Aviátor, A tégla, a Viharsziget és A Wall Street farkasa után.