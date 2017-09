Mibe, hogy ez lesz a legjobb sci-fi jövőre!

Három éve Alicia Vikanderrel készítette el az év sci-fijét, az Ex Machiná-t (ami igen, még a Csillagok között-nél is jobb volt), jövőre ugyanerre készül Natalie Portmannel. Alex Garlandot nemrég még a 28 nappal később és a Dredd forgatókönyvírójaként tartottuk számon, manapság viszont a sci-fi egyik nagy reménységeként szoktuk emlegetni, aki egyéni gondolatokkal, meglepő történetekkel és lélegzetelállító képekkel frissíti fel a műfajt.

Új filmjében, az Annihilation-ben egy biológus (ő lesz Portman) és három tudóstársa (ők pedig Jennifer Jason Leigh, Gina Rodriguez és Tessa Thompson) indít expedíciót, hogy felfedezzék, mi rejtőzik az évtizedek óta elzárt X Térségben, amit a kormány katasztrófa sújtotta területnek minősített. Küldetésük során egyre beljebb merészkednek az álomszerű tájba, és ezzel párhuzamosan a valóságtól is kezdenek elszakadni.

Natalie Portman férjét az Ex Machina (kritikánk) robotokkal kísérlező zsenije, Oscar Isaac játssza, aki szerint furcsa és gyönyörű film lesz az Annihilation. „A szépség különösen fontos volt számunkra. Fájdalmasan ügyeltünk rá, hogy amikor zord lesz a film, és valami borzalmas történik, akkor is ott legyen a háttérben az elképesztő szépség” – nyilatkozta az Entertainment Weekly-nek Garland, aki egy szürreálisba hajló, sejtelmes sci-fit szeretett volna készíteni.

Az alapanyag Jeff VanderMeeré, az Annihilation a magyarul is megjelent Expedíció, vagyis a Déli Végek-trilógia első kötetének adaptációja. VanderMeer már látta a filmet, és meg is osztotta a (nyilván elfogult) véleményét egy podcastban, ahol azt ecsetelte, még a regényénél is szürreálisabb lett a film, a finálé pedig olyan agyeldobós élmény, mint a 2001: Űrodüsszeiá-é volt, amit a mai napig nem sikerült igazán megfejteni az embereknek.

Az Annihilation-t február 23-tól vetítik Amerikában, és nagyon reméljük, hogy az Ex Machiná-val ellentétben, amit csak a Titanic Filmfesztiválon lehetett látni, ezt már nálunk is mozikba küldik. Ha így lesz, akkor Isaac mellett egy másik régi ismerőst is köszönhetünk a moziban, az Annihilation-ben visszatér ugyanis Sonoya Mizuno, aki a párductestű robotlányt, Kyokót játszotta az Ex Machiná-ban. A súlyos sci-fi közepére ékelt, meghökkentő diszkótáncuk Isaac-kel a mai napig mosolyt csal az arcunkra, amikor csak eszünkbe jut.