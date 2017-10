A Titanic sztárja és rendezője ismét közös filmet készít

James Cameron mostanában azon iparkodik, hogy maga köré gyűjtse a régi főhősnőit: Sigourney Weaver az elsők között tért vissza az Avatar folytatásaiba, Linda Hamiltont nemrég győzte meg arról, hogy jó ötlet egy újabb Terminátor-filmet készíteni vele és Schwarzeneggerrel. Most pedig Kate Winsletet vette rá, hogy vállaljon szerepet az Avatar-filmekben, miután elmondása szerint húsz éve keresték a lehetőséget, hogy újra együtt dolgozzanak a Titanic után.

Ez már csak azért is meglepő, mert a Titanic forgatásán nem volt éppen baráti a viszonyuk. Winsletet megviselte az elnyúló forgatás, többször is fuldokolt a vizes jelenetek felvételeinél, és a helyzetet az sem könnyítette meg, hogy Cameron folyamatosan ordibált a stábbal. A Titanic-ban kaszkadőrként dolgozó Piroch Gábor is arról számolt be az interjúnkban, hogy Cameron végigkiabálta a forgatást, de őt megkedvelte a közös munka során.

Winslet a film bemutatója után azt nyilatkozta, hogy csak nagyon sok pénzért dolgozna újra a rendezővel, és ennek most valószínűleg nem volt akadálya, hiszen a négy Avatar-folytatást több mint egymilliárd dollárból készül. De az évek során egyébként is kisimult a viszonyuk, Cameron elismerte, hogy a színésznő jogosan akadt ki, Winslet pedig azt mondta pár éve a felújított és háromdésített Titanic premierjén, hogy a rendezőnek mindig volt rá oka, ha elvesztette a türelmét.

Hogy mennyire lesz türelmes Cameron a minden eddiginél drágább és hosszabb forgatáson, az erősen kérdőjeles, ahogy azt sem tudni még, hogy Winslet embert vagy Na’vit játszik a filmben, és melyik folytatásban (esetleg mind a négyben?) fogjuk látni – csak azt, hogy a karakterét Ronalnak hívják. Mi a név alapján mindenesetre arra tippelünk, hogy a természetet csodáló kék űrlények csapatát erősíti Kate Winslet, valószínűleg egy (törzs)főnöki pozícióban.