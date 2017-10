Jared Leto a legjobb nőkkel fog henteregni

Épp egy hete, szeptember 27-én hunyt el Hugh Hefner, de máris bejelentették, hogy Jared Leto fogja játszani a Playboy alapítóját a róla készülő életrajzi filmben. Brett Ratner, aki jó barátja volt Hefnernek, már tíz éve próbálja összehozni a filmet, és lehet, hogy épp ez a szomorú alkalom adta meg a végső lökést a hollywoodi producereknek, hogy rábólintsanak a projektre.

„Jared egy régi barátom. Amikor meghallotta, hogy nálam vannak Hef sztorijának a jogai, azt mondta nekem: „Én szeretném eljátszani őt. Meg akarom érteni.” Én pedig elhittem, hogy Jared tényleg képes rá. Ő korunk egyik nagy színésze” – nyilatkozta a legutóbb a Magyarországon forgatott Herkules-t rendező, amúgy a Csúcsformában-filmekről ismert Ratner.

Ha pedig Leto ilyet mond, azt komolyan kell venni, a method színész ugyanis a forgatásokon teljesen beleéli magát a szerepeibe, Jokerként állítólag döglött patkányokat és használt óvszereket küldözgetett a stábtagoknak, a Szárnyas fejvadász 2-t pedig vakon forgatta végig, mivel egy vak üzletembert játszott benne. El se akarjuk képzelni, mit fog művelni a tucatnyi Playboy-nyuszival együtt lakó, és velük óriásakat bulizó és hát szexelő Hugh Hefner életrajzi filmjében...

Ratner egyébként személyesen is be akarta mutatni a színészt Hefnernek, de a Playboy-villában tartott 91. születésnapi buliján végül nem ment le a vendégek közé az idős Hugh, így elmaradt a találkozás. Inspirálódnia azért lesz miből Letónak, hiszen több dokumentumfilm készült már Hefnerről, és filmen is láthattuk, legutóbb a Mély Torok című pornóklasszikusban is játszó Linda Lovelace életrajzi filmjében formálta meg remekül James Franco. Korábban pedig Robert Downey Jr. főszereplésével tervezték filmre vinni Hefner életét, de abból végül nem lett semmi.

A Hollywood Reporter szerint Ratner szeretné újraindítani Hefner egyik műsorát, a hatvanas években sugárzott Playboy After Dark-ot, amely a Playboy-guru partijait örökítette meg. A nyuszis villában összejött pár sztár, akikkel elcsevegett Hefner, majd a vendégek előadtak pár számot, a néző pedig úgy érezhette, egy kicsit ő is része a másvilági luxusnak. Hogy Hefner nélkül milyen partikról érdemes tudósítani a Playboy-házból, arról nem szólnak a hírek.