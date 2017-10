Most lett még izgalmasabb Scorsese, De Niro és Al Pacino közös filmje

Scorsese a Netflixnek forgat gengszterfilmet a kedvenc színészeivel, a The Irishman-ben újra együtt dolgozik Robert De Niróval, Joe Pescival, Harvey Keitellel, és életében először végre Al Pacinót is instruálhatja. A nagy öregek mellé most egy fiatal színésznőt is leigazolt: a True Blood Sookie-jaként ismert Anna Paquint, aki Robert De Niro, azaz Frank Sheeran lányát játssza.

Paquinnak most is egy erős akaratú, független nőt kell életre keltenie, aki megveti a bérgyilkos apja munkáját, és az évek során egyre messzebb távolodik tőle. Még attól is fél, hogy elmondja neki a problémáit, nehogy bántsa azokat, akik fájdalmat okoztak neki. Helyette inkább Jimmy Hoffához (Al Pacino) közeledik, mert azt látja, hogy a szakszervezetek vezetőjeként igazi változást tud elérni, és nem csak a maffia kezében összpontosul hatalom. Talán ez is közrejátszik majd abban, hogy Sheeran megpróbálja eltenni Hoffát láb alól?

#Irishman week 2 of filming. @martinscorsese_ @aldenlola @itsallmattsfault #alpacino #robertdeniro #joepesci A post shared by Randall Emmett (@randallemmettfilms) on Sep 26, 2017 at 7:44am PDT

Paquinnak elképesztően indult a karrierje, már 11 évesen Oscart nyert A zongoralecké-vel; nála csak Tatum O'Neal, Ryan O'Neal lánya kapott fiatalabban (10 évesen) Oscart a Papírhold-ért. Később is fontos szerepekhez jutott független drámákban (például Kenneth Lonergan Margaret című filmjében), és a blockbusterek világában is megvetette a lábát, miután sokáig Vadócot játszotta az X-Men-filmekben, aki képes elszívni mások erejét és különleges képességeit, de ezt átokként éli meg, mert nem érintkezhet más mutánsokkal és emberekkel.

Paquint viszont nemigen lehetett nagy szerepekben látni, mióta véget ért a True Blood és az új X-Men-ekben sem szerepel, így aztán épp ideje volt, hogy megkínálják egy jó szereppel egy jó filmben: a The Irishman-ben bebizonyítsa, hogy korai lenne még leírni őt.