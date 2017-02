Michael Keaton elvette a kedvünket a McDonald'stól

Már megint egy eredettörténet, szinte halljuk is, ahogy ásítással reagál erre az olvasók jelentős része. Pedig most egy érdekes és tanulságos sztorit ástak elő Hollywoodban. Az alapító című filmben a McDonald’s kezdeti éveiről hullik le a lepel, kiderül, hogyan forradalmasította a vendéglátóipart egy testvérpár, majd hogyan vált a családi vállalkozás néhány év leforgása alatt országos hálózattá. A konvencionális elbeszélésmód alapból középszerűségre kárhoztatta volna a filmet, de a lelőhetetlenül pörgő Michael Keaton alakítása kiemeli Az alapítót az átlagból.

A McDonald’s franchise alapítója, Ray Kroc egy kártékony szemétláda. A másokat gond nélkül eltipró, harácsoló kapitalista mintapéldánya, akinek csak az számít, hogy minél nagyobbra nőjön a cégbirodalma, és ezzel párhuzamosan minél nagyobb hatalomra tegyen szert. Fontos, hogy ez az üzenet Az alapító (The Founder) által nézők millióihoz eljusson, de az ismeretterjesztő, illetve nevelő szándék önmagában még nem tesz emlékezetessé egy filmet.

Michael Keaton Az alapító című filmben Forrás: Fórum Hungary

Az alapító a lelőhetetlenül pörgő Michael Keaton alakítása miatt válik emlékezetessé, aki sokáig úgy tesz minket bolonddá, amire csak a legdörzsöltebb utazó ügynökök képesek. Az általa megformált Krocnak nincsenek szarvai, hogy rögtön és mindenkinek nyilvánvaló legyen, hogy egy erkölcstelen, alávaló fickó parádézik előttünk. Ahogy a való életben megismert embereknek, úgy Az alapító címszereplőjének a valódi jelleme is csak idővel sejlik fel.

A profin összerakott forgatókönyvnek és Keatonnek köszönhetően Krockal kezdetben könnyű szimpatizálni, hiszen egy céljaiért éjt nappallá téve harcoló fickót látunk. Rokonszenves a küzdeni akarása, emberi a szerencsétlenkedése. Az ötvenes évek Amerikájában úgy próbál boldogulni, hogy turmixgépekkel házal, amiket éttermeknek igyekszik eladni. Önkéntelenül is azért szurkolunk, hogy jöjjön össze neki az Amerikai Álom.

Kroc már rengeteg találmányról hitte azt, hogy a forgalmazásukkal végre befuthat, ez a vágya azonban mindannyiszor beteljesítetlen maradt. A turmixgépek árusítása közben is szinte mindenki rácsapja az ajtót, egy kaliforniai étterem azonban hallatlanul sokat, hat darabot rendel a készülékből, felkeltve ezzel főhősünk kíváncsiságát. Illinois államból egészen Kaliforniáig autózik (az több mint 2500 kilométer), hogy saját szemével láthassa a San Bernardinó-i McDonald’s titkát.

Az alapító Forrás: Fórum Hungary

Gyorsaság – így lehetne összefoglalni a McDonald testvérpár forradalmi újítását. Nincs semmi felesleg, nincsen étkészlet, csak a lényegre koncentrálnak: készüljön el a lehető leghamarabb a hamburger, a sült krumpli és az üdítő. Legkésőbb itt válik világossá a film címében megbúvó irónia: Ray Kroc nem alapított konkrétan semmit, egy már gyakorlatban is működő ötletet felhasználva építette ki a világ egyik legismertebb franchise-át.

Még akkor sincs miért gyanakodnunk, amikor Dick (Nick Offerman) és Mac McDonald (John Carroll Lynch) szerződést köt Krockal. Úgy tűnik, pont egymásra van szükségük, a testvérpár hozza az „őrült burgerbalett”-nek hívott rendszert, amelynek köszönhetően extragyorsan a vevő kezében landol az ebéd, Kroc energikussága, megnyerő modora és üzleti tapasztalata pedig segít abban, hogy minél több helyen nyílhasson új McDonald’s-étterem.

John Carroll Lynch és Nick Offerman Az alapító című filmben Forrás: Fórum Hungary

A későbbiekben viszont egyre több súrlódás lesz köztük, egyre többször ismétlődik meg, hogy Dick a józanságot, míg Kroc a kapzsiságot képviseli a felmerülő vitákban. A viszony elmérgesedésével a néző egyre gyakrabban kerül kellemetlen döntési helyzetbe. Kinek adjon igazat? A jóravaló, de teszetosza McDonaldéknak? Vagy a csillogó tekintetű, végtelenül ambiciózus Krocnak?

Az alapító felér egy önvizsgálattal, hiszen mindenki saját magán tesztelheti, mikor lesz elege Kroc üzelmeiből. Mikor érzi először azt, hogy hiába lehet szédítő érzés ilyen mértékű hatalomnak és vagyonnak a birtokában lenni, túl sok hitványságot követett el érte a főhős. Hogy mik is ezek a hitvány tettek? Bőven van belőlük, de ha leírnám őket, akkor csökkenteném a film élvezetét.

Michael Keaton Az alapító című filmben Forrás: Fórum Hungary

Kár, hogy a ragyogó alakítást nyújtó Michael Keatonon kívül nem igazán lehet mást kiemelni a filmből. A hamarosan a magyar mozikba is megérkező Jackie megmutatta, hogyan lehet kikerülni, illetve felfrissíteni az életrajzi filmek unalmassá vált paneljeit. Az alapító-hoz hasonlóan Pablo Larraín munkájának is a főszereplő alakítása a legerősebb eleme, de ott Natalie Portman mellett az idő kreatív kezelése és összesűrítése, a hipnotikus erejű képek és a történet ügyesen kibontott többrétegűsége is minden dicséretet megérdemel.

Az alapító sokkal egyszerűbb film a Jackie-nél: nyílegyenes módon mesél el egy érdekes és tanulságos történetet, és közben szinte minden terhet Michael Keaton vállára rak. Lehetett volna még keményebb, még harapósabb, lehetett volna izgalmasabb a képi megvalósítása, de a legfontosabbat így is teljesíti: képes érzelmeket kicsikarni a nézőből. Én például dühösen távoztam a nézőtérről.

Michael Keaton Az alapító című filmben Forrás: Fórum Hungary

A McDonald'sot és az általa kirobbantott fast food forradalmat kritizáló alkotások (például a Megetetett társadalom vagy a Super Size Me) eddig főleg azon rugóztak, hogy milyen egészségtelen az ott kapható kaja. Az alapító mindezt csak érinti, és inkább azt mutatja be, mennyire piszkos módszerekkel építette fel a világ egyik legnagyobb hatalmú cégét Ray Kroc. Engem ez sokkal jobban felbosszantott, mint az, hogy milyen sok zsír és cukor van a Big Macben.

Kroc gátlástalansága miatt lettem dühös, hirtelen haragomban még azt is megfogadtam – hangozzék ez bármekkora közhelynek –, hogy nem eszem többé a McDonald’sban. Kíváncsi vagyok, meddig fogok kitartani az elhatározásom mellett. Ha másra nem is, arra azért megtanított Kroc, hogy a kitartás fontos a sikerhez.