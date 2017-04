A Nyers (Raw) című francia horrort megelőzte a híre, a torontói filmfesztiválon négyen is rosszul lettek a vásznon zajló emberevéstől. A film azonban több egyszerű provokációnál. Szép, egészen megható felnövéstörténet, amely nem csak a beleinkre, hanem az érzelmeinkre is hat, egy friss rendezői hang markáns bejelentkezése, lelkesítő filmélmény. Nem olyan durva, mint hinnénk, de az érzékeny gyomrúak azért ne nagyon egyenek előtte. Húst főleg ne.

Egy fesztiválfilm számára kevés jobb reklám létezik egy kiadós botránynál, különösen, ha arról szólnak a híradások, hogy hány néző akadt ki a vetítésen. Horrorok vagy extrém filmek esetén ez általában rosszullétekben nyilvánul meg: a Visszafordíthatatlan, az Antikrisztus vagy akár a Swiss Army Man sokat profitált az ájuldozó nézőkről szóló szalagcímekből.

Ezt a sort gyarapítja a francia Julia Ducournau debütáló filmje, a Nyers (Raw), amely Torontóban váltott ki zsigeri hatást egyesekből. A vegetáriánusságát kannibalizmusra cserélő állatorvos-hallgató kulináris meséje valóban gyomorforgató jeleneteket vonultat fel, amelyek hajcsomók hosszas felöklendezésétől diszkrét hullakóstolásig terjednek, de a film nem csak sokkolni akar.

A bizarr felnövésen áteső, szófogadó jó kislány, Justine (Garance Marillier) gólyaként érkezik egy, a városi civilizációtól távol eső, elszigetelt bentlakásos állatorvosi főiskolára. Az újoncokat a felsőbb évfolyamosok agresszív és engesztelhetetlen beavatási rituáléknak vetik alá, jönnek a tipikus szívatások, a felnőttpelenka viseltetése, a matrac és a személyes tárgyak kihajigálása, pajzán dalok énekeltetése.

Az egyik ilyen próbatétel arra kényszeríti az anyja által vegetáriánusnak nevelt Justine-t, hogy húst egyen. Hiába tiltakozik, győz a kortársi nyomás, nevezetesen felsőbb éves nővére, Alexia (Ella Rumpf), aki már levetette magáról a szülői rabigát, és húzódozó húgába erőlteti az utált falatot. Megtörténik a bűnbeesés, a tudás nyúlveséje tiltott vágyakat ébreszt a szűzies lányban, és nemcsak a szexuális ébredés útján indítja el, hanem fokozatosan az emberhúshoz vezeti.

Az első, ami meglepett a Nyers-ben, hogy mennyire vicces. Az persze erősen relatív, hogy kinek a gyomra tudja majd befogadni a film morbid humorát, amely elválaszthatatlan a legundorítóbb, öklendezésre késztető pillanatoktól. Sokan lesznek, akik nem találnak majd semmi nevetnivalót Ducournau testhorrorában, mondjuk abban, hogy Justine nem pusztán bekapja és egyben lenyeli az első emberi testrészt, hanem szopogatja, rágcsálja, cupákolva ízlelgeti.

A többieknek: üdv egy elcseszett világban, ahol senki sem botránkozik meg igazán azon, ha az évfolyamtársát rajtakapja, hogy élvezettel csócsálja a saját karját. A Nyers folytatja azon fiatal hősnőket a középpontba állító horrorok sorát, amelyek az elmúlt években vetettek hullámot, de persze a The Witch, a The Eyes of My Mother vagy a Csadoros vérszívó mellett visszanyúlhatunk az egyik korai jelenetben megidézett Carrie-hez is.

A francia kannibálfilm is nagyobb hangsúlyt helyez az atmoszférára, mint a cselekményre. Vágása az álmok logikáját követi, a kamera egyszer heringek módjára összezsúfolódott bulizók közt szlalomozik, másszor szenvtelen nagytotálról vált véres pofákra, a háttérben fokozódó zajok fullasztó erővel telepednek ránk, míg végül a feszültség ki nem robban Jim Williams zeneszerző fenséges neobarokk tételeiben.

Másrészt pedig kőkemény testhorror, amelyben már az is kiverheti a biztosítékot, ahogy az allergiás reakciók miatt kivakart, hámló bőrt tépkedi a bőrgyógyász, és ez még csak a kezdet. Nem véletlen az sem, hogy a zárókép is egy testet mutat.

Ducournau-t a test esztétikája izgatja, az emberé és állaté, a félmeztelenül kosarazó srác és a futópadon lassítva vágtató ló izmai, a vonagló, izzadt táncolók és a boncasztalon kiterített dög. De leginkább a női testkép és az azt övező lehetetlen, káros elvárások. Ha nem érzed magad elég soványnak, hánytasd meg magad – erőlteti a társadalom. Miért ne ehetném azt, amit megkívánok? – feleli Justine.

A kortárs, művészi megközelítésű horrorok néha beleesnek abba a csapdába, hogy csak az allegorikus értelmezésre koncentrálnak, szereplőik így csak annyira vannak kidolgozva, amennyire az író vagy a rendező mondanivalóját hordozzák. Félreértés ne essék, Justine története is allegória – hogy mit szimbolizál, arra többféle válasz adható. A csigaházból való kibújást, a komfortzóna elhagyását? A szülőkről való leválást? A szexuális érést? Mind megállja a helyét.

Viszont a Nyers ezektől a rétegektől megfosztva is működik, rendesen össze van rakva benne a koleszos fejlődéstörténet, vagy akár a féltéssel és féltékenységgel teli testvéri kapcsolat, ami a film gerincét, érzelmileg leginkább átélhető aspektusát alkotja, egy olyan testvérpárral, ahol újra meg újra megfordul, ki viseli gondját a másiknak. Justine pedig pompás antihős, akinek visszataszító és felszabadító metamorfózisán Garance Marillier lehengerlően vezet végig, és nem elég, hogy ez az első nagyjátékfilmje, a forgatás idején még a tizennyolcat se töltötte be.

Itt a szörny a hős, illetve, nem is szörny. Vagy csak annyira, mint bármelyikünk, aki egyszer az életben végre levetkőzi a gátlásait, majd egyből át is lendül a ló túloldalára, és onnantól eszében sincs visszavonulni a szabályozott keretek közé.

Justine, aki eleinte még görnyedt testtartással igyekszik megbújni a tömegben, rövidesen magának követeli a figyelmet. Tekintete egyre mohóbb, mosolya egyre dévajabb. A kamera ráközelít a buliban, a smároló párok között, és ahogy magasra feltett lábbal, csúcsragadozóként pásztázza leendő prédáit, abba beleborzongunk – ki félve, ki kéjesen.

A forgatókönyvért is felelős Ducournau számos fordulatot tartogat a tarsolyában, és olyan magabiztosan építkezik a fináléig, hogy még azt is megbocsátom neki, hogy az utolsó egy percre talán nem lett volna szükség. A Neon démon vagy a Hannibal sorozat mellett a Nyers is arra enged következtetni, hogy a zombiknak és vámpíroknak leáldozott, a kannibál az új úr.

Üdvözlendő fejlemény. A zombit könnyű lenézni, csak egy agyatlan zabagép. A vámpír túl misztikus. A kannibál, az viszont ember. Justine kísértése emberi kísértés. Megértjük, sőt, titkon talán mi is vágyunk rá, hogy valamilyen tabut szegjünk. Az élet habzsolva jó, nemde?

