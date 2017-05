Ez a durcás kisfiú bárkit levesz a lábáról

Egy kiközösített árva kissrác a vadonban kommandózva talál magára a Hunt for the Wilderpeople című őrülten vicces vígjátékban, amely Leonardo DiCaprio medveharcát is megidézi, csak vaddisznóval. Legalább annyit lehet rajta nevetni, mint az új-zélandi előző remekművén, a Hétköznapi vámpírokon, és megadja az alaphangot a Thor: Ragnarök-höz, amelyet a rendkívül tehetséges Taika Waititi alighanem minden idők egyik legkülönlegesebb szuperhősfilmjévé fog formálni.