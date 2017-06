Itt az év legvagányabb akciófilmje

Az Érkezésről is megjósoltuk tavaly, hogy az lesz az év sci-fije, és igazunk lett. Most sem lövünk mellé, ha azt mondjuk, a Nyomd, bébi, nyomdnál tökösebb, felvillanyozóbb, vidámabb és vagányabb akciófilmet idén már nem kapunk. A máskor zombifilmeket, kisvárosi krimiket és testrablós horrorokat parodizáló Edgar Wright ezúttal fogta magát, és teremtett egy saját alzsánert, melyben pöpec zenék diktálják az akciókat. Ez egy olyan film, amiben szétvarrt bűnözők Barbra Streisandról vitatkoznak, mindig van még egy utolsó meló, és mi is azt reméljük, hogy jön még egy ráadás, mert úgy tovább fog tartani.