Will Ferrell akkor vicces, ha vadulni hagyják

Ilyen az, amikor Will Ferrell visszafogja magát. A szerencse háza című vígjáték nem adja meg azt az abszurd őrületet, amit Ferrelltől vagy Amy Poehlertől vár az ember, a sztori karcsú, a tempó döcög, nevetni pedig csak elvétve lehet. Pedig az ötletben volt potenciál: egy házaspár illegális kaszinót nyit, hogy fizetni tudják a lányuk egyetemi tandíját, ebből akár a játékszenvedély, a kisvárosi unalom, vagy egy jó Scorsese-film szatíráját is ki lehetett volna hozni.

Andrew Jay Cohen a Rossz szomszédság után megint arról írt vígjátékot, hogyan tör elő a kispolgárból az őrült egy kényszerhelyzet hatására, csak most nem gondolta végig rendesen a koncepciót, és nem vitte el a falig a poénokat. Felrakta az alaphelyzetet, majd arra várt, hogy Will Ferrell és Amy Poehler improvizáljon köré egy filmet, de épkézláb történet és jól megírt poénok híján a két komikus sem tudja belopni a szívünkbe ezt a sehova se tartó, de minden fordulatot elsiető filmet.

Kevesen tudják, de Will Ferrell jó színész, meg tudja mutatni, hogyan üt át egy szerep súlya a marháskodáson, a Sulihuligánok-ban például érezzük, miért menekül az elrontott élete elöl a keményen bulizó Tartály, itt viszont a gyereküket túlféltő, középkori válságtól sújtott, az illegális kaszinózástól gengszterré vaduló szülők elrajzolt karikatúrák csupán. Ferrell és Poehler helyett Jason Mantzoukas alakít nagyot, aki éreztetni tudja a szenvedélybeteg Frank kétségbeesését és vágyát, hogy visszaszerezze a feleségét, de közben végig pimaszul szórakoztató marad.

Akadnak azért jó poénok a filmben, és a fináléban felbukkanó filmsztár cameóját is nehéz feledni, de túl ritkán villan meg a színészek zsenialitása. Az egyik vicces geg, amit többször is elsütnek A szerencse házá-ban, hogy egy gengszter a csálén visszavarrt ujjával mutat be Will Ferrellnek. Találó poén: épp ilyen csálé a film is, ami után mi is úgy érezzük magunkat, mint akinek beintettek. Hiába imádjuk továbbra is Amy Poehlert és Will Ferrellt, ez most kevés volt tőlük – és belőlük.