Ezt a csótányt aknavetővel sem lehet felrobbantani

Ryan Reynolds szögbelövővel támad, Samuel L. Jackson lezserül káromkodik, Gary Oldman pedig sajnálja, hogy nem Stohl Andrásnak született. A Sokkal több mint testőr piros karikás matinéjával búcsúztatjuk a nyarat.

Ha akciófilmet rendeznék, azt szeretném, hogy ugyanazok reklámozzák, mint a Sokkal több mint testőr-t. Röhögtessék a nézőt halálra már a plakáttal, amin a méla képű Ryan Reynolds kézben cipeli a motherfucker nézésű Samuel L. Jacksont – pont úgy, mint Kevin Costner Whitney Houstont a Több mint testőr poszterén. Kacsintgassanak csak sűrűn kifelé, és hangsúlyozzák, hogy itt mi, kérem szépen, parodizálunk, és elég egy kis átfedés a címek és sztorik között, hogy még az előzetest is az I Will Always Love You-ra vágjuk.

Az a lényeg, hogy olyan stílusérzékük legyen, hogy mi már az előzetes láttán elhiggyük, ezek még a Rendes fickók-at is zsebre teszik, és Shane Black, a haverfilmek kisdoktora is felnevet majd egy-két váratlan poénon. Mondjuk olyasmin, hogy aknavetővel lövöldöznek a hősök után az amszterdami kanálisban, vagy szögbelövővel esnek a fehérorosz verőembernek a barkácsüzletben, de az az istennek se akar kinyuvadni, és így észrevétlenül csúszunk át az abszurd felségterületére.

Egyszóval csupa olyan viccen, amiből kiderül, hogy se magunkat, se a filmünket nem vesszük komolyan, és ha már úgyis elkerülik a golyók a hősöket, mert az oroszok is ugyanattól tanultak lőni, mint a rohamosztagosok a Star Wars-ban, nyugodtan játsszunk Tom és Jerry-set, és bukjon ki Ryan Reynolds a szélvédőn, pattanjon fel rögtön a szilánkokat söprögetve magáról, és szívassa meg őt valaki egy kötelező biztonsági öves poénnal.

Mert ha megvan a frappáns előzetes és az öntudatos reklámkampány, és a nyár egyik leggyengébb hétvégéjét is megtaláltuk a premierhez, amikor biztosan nem akad vetélytársunk, akkor bizony robbanhat a kassza, és már az első hétvégén megkeressük a költségvetés nagyobbik felét (mondjuk 21 millió dollárt a 29-ből).

Ha elég ügyesek vagyunk, a nézők sem fognak panaszkodni, hiszen félig azért odatettük magunkat. Szerződtettünk néhány sztárt, írtunk nekik pár telibe talált poént, és még az alapötletünk is ígéretes, már amennyiben csavartunk vagy harminc fokot egy huszonéve elkoptatott helyzeten, és a pedáns, karót nyelt, narcisztikus zsaru, és a laza, vicces és pofátlan bűnöző, tegyük fel, nem üldözi, hanem védi egymást, mert a mesterlövészt el kell juttatni a hágai bíróságra, hogy tanúskodjon egy vadkeleti diktátor ellen.

A casting megy már csípőből, némi készpénzzel szerződtethetjük az első nevet, akire ilyen szerepet bíznánk. Ryan Reynolds úgyis örül, ha a nagypofájú Deadpool után megint adhatja a bambát, Samuel L. Jackson lazán hozza a bérgyilkost, és csak a magyar fordítóra fog haragudni, amiért köcsögre cserélte az ikonikus motherfuckerét – de nem sokáig, mert Salma Hayekkel van egy olyan nagyjelenete, hogy azt biztosan emlegetni fogjuk, egy komplett redneck kocsmát kaszabol le billiárdütővel és szeszesüveggel a nő, miközben a bérgyilok szerelmesre tátott szájjal nézi.

De Hayek is örül, mert börtönjógázó pszichopataként neki írták a legjobb dumákat, Gary Oldman pedig olyan gyorsan lezavarja azt a pár jelenetet, amiben gyerekgyilkos zsarnokot ad, hogy két nap múlva már nem is fog emlékezni, milyen sótlan volt a figurája, és mennyivel jobban szórakozott volna, ha nem fullba kell nyomnia a gonoszt. De hát mit lehet csinálni, az amerikaiaknak nincsen Stohl Andrásuk, aki rápakolna plusz két lapáttal és improvizálna pár viccet, hogy túlzással vegye el a klisé élét.

Szóval, mi a pénzünknél leszünk, a néző meg a várt élménye felénél, és ebből igazán rosszul már nem jöhetünk ki, mert van annyi stenk a moziban, hogy azzal elrepüljön két óra, és ne kérje számon senki, hová tűnt az az örömmarhulás, amit az előzetesek ígértek. Nem fognak panaszleveleket írni, hogy kissé lusta ez a szereposztás, minden sztár önmaga halovány mását játssza, csak SLJ arcáról nem lehet letörölni a vigyort, mert ő még a rutinból elkövetett motherfuckerezést is élvezi.

Bízunk benne, hogy gyorsan elhessegetik a gondolatot, hogy miért nem vittük el a falig az abszurdot, és miért nem nevetünk magunkon többet ahelyett, hogy egy fingós poént, ami már elsőre se volt vicces, az unásig ismételnénk. És talán a pofátlanul olcsó CGI-ba meg a koncepcióba se kötnek bele, és nem kifogásolják, hogy miért rendezzük újra A Bourne-ultimátum bravúros üldözéseit Amszterdam közepén, ha úgyse lehet izgulni az akción, mert már az elején leszögeztük, hogy rajzfilm az egész, Samuel L. Jackson pedig olyan csótány, akit nem lehet eltaposni – legalábbis így emlegeti Salma Hayek, szerelmesen.

Akinek meg nem elég, hogy negyedóránként kiröhögünk egy közhelyet, a maradék időben pedig ugyanazt lopjuk mi is, amin az előbb még nevettünk, az nyugodtan előkeresheti valamelyik Shane Black-filmet otthon, és pufoghat magában, hogy hát igen, valahogy így kéne akcióburleszket csinálni. Mi úgysem fogjuk meghallani: elnyomja a panaszkodást a kassza csörgése, és a megkönnyebbült sóhajunk, hogy sikerült zseniális hülyeségnek eladni ezt a feledhető kis semmiséget.