Másodszorra már nem olyan vicces a húsdaráló

A Kingsman: A titkos szolgálatnál stílusosabb akciófilmet nem láttunk mostanában, ezért is ültünk le fokozott elvárásokkal Az aranykör elé. Továbbra is eszelősen látványosan akcióznak a brit szuperkémek, akik makulátlan modorral és golyóálló esernyőkkel mentik a világot, de az unalmas sztorit és a meglepetés hiányát most nem lehet lézerlasszóval és bőröndrakétával pótolni. Csak rajongóknak kötelező a Kingsman folytatása.