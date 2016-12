Az idei filmek tobzódtak a szexjelenetekben: volt köztük izzasztó, szemkápráztató, szenvedélyes, mókás vagy éppenséggel meghökkentő együttlét is. Robert De Nirót régi kedvencünk, a szexbomba Aubrey Plaza döntötte meg, Osvárt Andreát egy görög félisten kente a falhoz, Alicia Vikandert nem érdekelte, hogy a partnere női ruhát visel, úgy is meghívta az ágyába, Kovács Patríciával pedig pörögni kezdett a világ, amint úrrá lett rajta a gyönyör. Ha csodaszép szeretkezést akar látni, akkor Cate Blanchett és Rooney Mara párosa nyerő, ha valami újra vágyik, akkor az ukrán kamaszokra figyeljen oda, ha pedig meg akar döbbenni, akkor azt Samuel L. Jackson és Jena Malone szállítja.

17. Aubrey Plaza és Robert De Niro (Nagyfater elszabadul)

Az amerikai mozikban nem vert nagy hullámokat, a magyarok viszont imádták De Niro ízléstelen vígjátékát, és az év egyik legnagyobb sikerévé tették. Sokakat hajthatott a kíváncsiság, hogy a perverz nagypapát játszó 73 éves színész vajon csak a nyálát csorgatja, vagy sikerül neki ágyba is vinni egy fiatal lányt.

A főszereplőt végül egy idősekre bukó egyetemista lány (Aubrey Plaza) juttatta a csúcsra. A megmagyarázhatatlan módon szex közben is fehérneműt viselő lánynak ugyancsak furcsa ízlése van. Miközben De Nirón lovagol, az amerikai nyugdíjasokra jellemző mondatokat ad partnere szájába: „Mondd azt, hogy mennyire jobb volt minden Eisenhower idején!” Annyira röhejesen hiteltelen ez a szexjelenet, hogy kritikusunk alaposan ki is akadt miatta.

16. Kurta Niké, Trokán Nóra és Jankovics Péter (Kút)

No de hiteltelen szexjelenetért nem kell Hollywoodig menni, Gigor Attila filmjének édes hármasa is az életszerűtlenségével tüntet. Lobog a tábortűz, hangosan szól a Holnap hajnalig remixe, és részegek bukdácsolnak, miközben a Svájcba tartó, menyasszonyi ruhát viselő kurva (Kurta Niké) és a félszeg srác (Jankovics Péter) azt játsszák, hogy összeházasodtak.

Trokán Nóra, Jankovics Péter és Kurta Niké a Kút édeshármas-jelentében Forrás: Vertigo Media

Romantikát nagyítóval sem találunk a jelenetben, viszont a férfi főszereplő régi fantáziája valósulhat meg, amikor a két lánnyal vad szexelésbe kezd egy tragacs tetején. Trokán Nórához hozzá sem ér senki, mégis nyögni kezd, Jankovics alsógatyája még a finisben is derékig fel van húzva, Kurta Niké pedig harminc másodpercnyi akció után a gyönyörök gyönyörét éli meg, de az ő figurája a történet szerint orgazmusképtelen, és később kiderül, hogy itt is csak színlelt.

15. Malin Buska, Sarah Gadon (A lánykirály)

A lánykirály című svéd kosztümös dráma Krisztina királynő (Malin Buska) fiatal éveit mutatja be, akinek nem elég, hogy az országot kell kormányoznia, vallási ellentétek mentén kell ügyesen lavíroznia, még saját szexuális vonzalmával is meg kell birkóznia.

A királynő és Ebba grófnő (Sarah Gadon) előbb az ágyban csókolgatják egymást, majd egy hatalmas kódexre támaszkodva esnek egymásnak nagy szenvedéllyel.

14. Osvárt Andrea és Christopher Papakaliatis (Határtalan szerelem)

Osvárt Andrea volt az egyik főszereplője a tavalyi év legnagyobb görög filmsikerének, a Határtalan szerelem-nek, amely három különálló szerelmi történetet mesél el, és közben Görögország aktuális problémáit, például a menekültválságot is érinti.

Christopher Papakaliatis és Osvárt Andrea a Határtalan szerelem című filmben Forrás: A Company Hungary

A görög férfi és a külföldi üzletasszony kapcsolata nem indul zökkenőmentesen, Osvárt arra kéri a kocsmában mellette dohányzó Papakaliatist, hogy nyomja el a cigarettáját, egy kölcsönadott iPad-töltő viszont megtöri a jeget, és a nő szobájában kötnek ki. Hevesen tépik le magukról a ruhát, de a szex maga fájóan szemérmes – Osvárt már ott tart a nemzetközi karrierjében, hogy nemet mondhat a pucérkodásra.

13. Samuel L. Jackson és Craig Stark (Aljas nyolcas)

Tarantino revizionista westernfilmjét jobbára vérszomjas, rasszista gazfickók népesítik be, akik nem válogatnak az eszközökben céljaik eléréséhez. Samuel L. Jackson északi katonatisztje nagy élvezettel eleveníti fel, hogyan bánt el a Bruce Dern által eljátszott déli tábornok fiával. Levetkőztette, hómezőkön hajtotta végig, és még arra is rávette, hogy leszopja őt.

Az egész jelenetben a feketéket gyűlölő, ellenük válogatott gaztetteket elkövető tábornok arcára kiülő döbbenet a leghatásosabb, az öregember összetörik, lélekben teljesen megsemmisül a kegyetlen történet végére. Mint mondtuk, ebben a filmben nincsenek jók.

12. Lola Le Lann és Vincent Cassel (Egy őrült pillanat)

Az ötvenéves Vincent Cassel és a húszéves Lola Le Lann a legemlékezetesebb idei pucérkodásokat összegző listánkba is bekerült, ott a fürdőzős jelenetet emeltük ki, amelyben a fiatal lány az apja barátját csábítja éjszakai fürdőzésre.

A fenti részletben már a tengerparton üldögélnek, a lány teljesen meztelen, a férfi pedig egyre bátortalanabbul védekezik. Ennek csak rossz vége lehet, Cassel mégsem tud nemet mondani. Az elkövetkező napok viharait jelzi előre, hogy a szex után Le Lann bevallja, ő most szerelmes először.

11. Ételorgia (Virsliparti)

Ha az év legjobb szexjelenetét nem is a Virsliparti szállította, a legtöményebbet egész biztosan Seth Rogenék szigorúan felnőtteknek szóló, perverz animációs filmjének köszönhetjük, amelyben egy szupermarket antropomorfizált élelmiszerei másfél órán keresztül tepernek azért, hogy leteperhessék egymást.

A film végül egy kolosszális orgiában csúcsosodik ki. A virsli a zsömlébe csusszan, a bacon szalonna megujjazza a rokfort márványsajtot, a banánok hatvankilenceznek, és még szadomazó játékszerek is előkerülnek a szégyentelen gasztroszex során.

10. Sandra Hüller és Trystan Pütter (Toni Erdmann)

Ebben a két és fél órás német remekműben a szexjelenet is pont olyan üdítően kiszámíthatatlan, mint minden más. A főhősnő stresszoldó pásztorórára invitálja kollégáját a szállodai szobába, de még sehol sem tartanak, amikor megsértődik egy megjegyzésen („Ne legyél olyan sótlan!”), és látszólag elmegy a kedve az egésztől. A férfi azonban már nagyon be van indulva, maszturbálni kezd, majd partnerétől azt az instrukciót kapja, hogy a végeredmény landoljon a földön lévő tálcára rakott sütemények egyikén. Hogy azért a nő is kivegye a részét az együttlétnek bajosan nevezhető dologból, végül jóízűen elfogyasztja az ondó áztatta édességet.

Amikor Maren Ade rendezőt erről a jelenetről kérdeztük, megnyugtatott minket, hogy a nő amúgy teljesen normálisan szokott szexelni ezzel a fickóval, csak a beszólásra reagálva kezdett el humorral kísérletezni. Hiába, az a híres német humor!

9. Tilda Swinton és Matthias Schoenaerts, Ralph Fiennes (A Bigger Splash)

Az olasz Luca Guadagnino érzelmektől túlfűtött, buja drámájában négy ember kerülgeti egymást. Tilda Swinton egy David Bowie-ra hajazó, androgün rocksztárt alakít benne, aki a fiatal szeretőjével (Matthias Schoenaerts) egy mediterrán szigeten lábadozik a hangszálműtétje után. A férfi mindent megtesz érte, előbb felsegíti rá a kabátját, majd orálisan kényezteti a gyönyörtől a plafonba kapaszkodó nőt.

Az idilli nyaralást a rocksztár régi szerelmének (Ralph Fiennes) feltűnése teszi bonyolulttá. A férfi próbálja felmelegíteni a kapcsolatot, és egy kis időre a nőt is elragadja a hév: az ablakpárkánynak dőlve szexelnek és hangosan nyögdécselnek.

8. Alicia Vikander és Eddie Redmayne (A dán lány)

A dán lány művészházaspárjának ágyjelenete az elfogadás fontosságát hirdeti. Az rögtön kitűnik, hogy még mindig lobog a tűz kettejük között: vidáman, incselkedve szedik le egymásról a ruhákat. A már pucérra vetkőzött Vikandert viszont nagy meglepetés várja, amikor kigombolja a férje ingét.

Kiderül, hogy partnere női alsóneműt visel magán. Megdöbbenés és ingerült kérdések helyett azonban így is az ágyba invitálja a férjét, a transznemű Lili Elbét, akin később nemváltoztató műtéteket végeztek el.

7. Jena Malone és Renee Cameron (Neon démon)

Nekrofil leszbiszex jöhet? Az emberek döntő többsége erre a kérdésre alighanem nyomatékos nemmel felelne. A megosztó témáktól soha vissza nem riadó Nicolas Winding Refn pedig pontosan ezért kérhette arra Jena Malone-t, hogy másszon rá a boncasztalon fekvő holttestre.

Hajmeresztő jelenet, a bekattant sminkesnő egy hullával enyeleg, és közben a hamvas szépségű modellre gondol, akit a forgatás idején még csak tizenhat éves Elle Fanning formált meg a filmben.

6. Damien Bonnard és Christian Bouillette (Állva maradni)

Ha polgárpukkasztásról van szó, azért még mindig a franciák viszik a prímet. Alain Guiraudie rendező legutóbbi filmje, a meleg férfiak által látogatott nudista strandon játszódó, számos (pornós testdublőrökkel forgatott) éles análszexjelenetet felvonultató Idegen a tónál után bármire fel voltunk készülve, de még így is leesett az állunk, amikor az Állva maradni harminc körüli férfi főhőse a fináléban – ezt nem lehet másképp mondani – halálba kefélt egy idős bácsit. Sajnos egy kockát sem tudunk megmutatni a jelenetből, de az egész egyetlen büntető totálban van felvéve, és végig Pink Floyd-szerű progresszív rock bömböl alatta.

5. Martina Krátká és Kovács Krisztián (Zero)

A Zero anarchista lázadóinak nincs sok nyugtuk a filmben: harcolnak, menekülnek, szervezkednek. De még mielőtt fegyvert fogó ökoforradalmárokká válnának, egy vidéki tanyára elvonulva pár intim pillanat is megadatik nekik.

Teljesen őrült filmről van szó, így hát ajzószerként sem megszokott dolgokhoz nyúlnak benne: mézet öntenek egymásra, nyalják-falják egymást, ragacsos csillogó testük szó szerint egymáshoz ragad. Nemes Gyula rendező arra ösztökélte az embereket az Origónak adott interjújában, hogy próbálják ki a mézes szexet, bár bevallotta, hogy ő maga ezt még nem tette meg.

4. Hryhoriy Fesenko és Yana Novikova (A törzs)

A törzs című hihetetlenül nyomasztó ukrán dráma nem adja könnyen magát. Szereplői mind siketnémák, így egyetlen hangos szó sem hangzik el benne, és hosszú, gyakran nyolc-tíz perces snittekből épül fel.

A film újszerűsége sokakat elriaszthat, de egyben azt is jelenti, hogy szexjelenetei is példa nélküliek. Az ukrán bentlakásos iskola két diákja 69-es pozícióban szerez örömet egymásnak, mi ezt vágás nélkül nézhetjük végig, majd pedig a két felhevült, lihegő fiatal kézjelekkel kommunikál.

3. Kovács Patrícia és Kulka János (Félvilág)

Rövid és felejthetetlen – így lehetne tömören jellemezni az erőszakos szexre gerjedő magyar főúr és Mágnás Elza ágyjelenetét a Félvilág című pszichothrillerben. Az anakronisztikus zene és a virtuóz kamerakezelés már alapból is eltávolítja a részletet a kosztümös filmek kellemes, gyertyafényes hangulatától, de ezenfelül még Kulka János sem úgy viselkedik benne, ahogy azt egy magyar nemestől elvárnánk: fojtogatja a partnerét.

A fenti videó 14. másodpercénél érdemes bekukkantani Kovács Patrícia lábai közé, mert úgy tűnik, mintha akkor Kulka farka valóban behatolna a színésznőbe – pedig ez nyilván nem történt meg. Állítólag a film alkotói is tágra nyílt szemekkel nézték a vágószobában ezt a kis momentumot, ami extra hitelességet kölcsönzött a jelenetnek.

2. Kim Min-hee és Kim Tae-ri (A szobalány)

Az Oldboy rendezőjének kosztümös szélhámosfilmjében egy japán úrnő és a koreai szobalánya között egyre erősebb vonzalom bontakozik ki. Egymás mellé kerülve az ágyban előbb csak a lány cirógatja az úrnője mellbimbóját, de hamarosan már minden létező módon kényeztetik egymást, és még ollózni is láthatjuk őket.

Park Chan-wook rendező eddig inkább az erőszakban lubickolt, most viszont karrierje legerotikusabb filmjét készítette el, amely a nők felszabadulásáról szól, és annyira díszes és impozáns lett, hogy az ember legszívesebben minden képkockáját külön megcsodálná.

1. Cate Blanchett és Rooney Mara (Carol)

Az első közös szex mélységesen fontos pillanata a tapasztalt Carol (Cate Blanchett) és az ismeretlenbe belevágó Therese (Rooney Mara) életében, és ez a film ismerete nélkül már önmagában a jelenetből is kiérződik.

A riadt lányt Carol vezeti, az idősebb nő vetkőzteti le, ő oldja fel a Therese-ben felgyülemlett feszültséget. Végül már két felszabadult, szerelmüket gátlások nélkül megélő nőt láthatunk szemet gyönyörködtető stílusban fényképezve.

A Virsliparti ételorgiájáról szóló részt Huszár András írta.