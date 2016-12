Az év legfájdalmasabb hollywoodi szakításai

Minden évben összegyűjtjük a nagy hollywoodi szakításokat, de az idei listánk ütősebb minden korábbinál, mégsem tapsikolunk örömünkben. Az illúziók rendeltetése, hogy egyszer szertefoszoljanak, de 2016-ban ez kicsit csúnyábban és fájdalmasabban ment végbe, mint ahogy akár a kárörvendők gondolták. Tíz év után szétment Angelina Jolie és Brad Pitt, illetve beadta a válókeresetet Johnny Depp fiatal felesége – ráadásul mindkét esetben felbukkant a családon belüli erőszak vádja. Facéran vág neki az új évnek Naomi Watts, Kate Beckinsale, Tobey Maguire és Drew Barrymore is.

Angelina Jolie és Brad Pitt

Dacára annak, hogy már sokszor felröppentek efféle pletykák (de hát kiről nem!?), és annak, hogy Jolie utoljára egy boldogtalan házasságról írt és rendezett egy remek filmet a férje és önmaga főszereplésével, mégis derült égből villámcsapásként ért mindenkit a hír, hogy Hollywood első számú álompárja válik, sőt, hogy a családon belüli erőszak vádjával spékelték meg a bírósági keresetet.

Brad Pitt és Angelina Jolie a Demóna londoni premierjén 2014-ben Forrás: AFP/Carl Court

Egy konkrét esetet (egy Franciaországból Los Angelesbe tartó repülőutat, melynek során Pitt állítólag a hat közös gyerek egyikével, Madoxszal erőszakoskodott) az FBI is vizsgált, de végül vádemelés nélkül lezárták. A bíróság azonban a válás lezárultáig a rendszeres marihuánafogyasztó hírében álló Pittet szúrópróbaszerű drogtesztekre kötelezte, és a gyerekeket is csak pszichológus jelenlétében látogathatja. Pitt azonban valódi kezes báránynak tűnt: csak a gyerekek lelki épségéért aggódott, és ezért bármilyen kompromisszumra hajlandónak mutatkozott – egészen mostanáig.

Brad Pitt és Angelina Jolie A tengernél című filmben Forrás: UIP Dunafilm

A legfrissebb hírek szerint azonban ügyvédi csapata most nekiment Jolie-nak, és szintén a gyerekek érdekében konfliktust vállalt. Azt írták, Jolie képtelen visszafogni magát, és a saját érdekeit a gyerekei elé helyezve szivárogtat ki privát információkat. Az ügynek nyilvánvalóan lesz még folytatása, és Jolie erejét ismerve még eljuthatunk akár a Rózsák háborúja valós változatáig is.

Johnny Depp és Amber Heard

Az év legszaftosabb botrányának ígérkezett, amikor Amber Heard május 23-án – mindössze három nappal Jonnhy Depp édesanyjának halála után – válókeresetet nyújtott be férje ellen, és egyben távoltartási kérelmet is párkapcsolaton belüli erőszak miatt. Bár Depp az utóbbi időben valóban erősen hanyatlásnak indult – alaposan meghízott, amit egyre több sminkkel, ékszerrel és egyre bővebb göncökkel igyekezett palástolni, és józanul sem láthattuk sűrűn a paparazzofotókon –, azért ezek az állítások elég meglepőek voltak, és a hitelüket némileg rontotta, hogy Heard ellen is emeltek már vádat hasonló okokból egy korábbi kapcsolatában.

Johnny Depp és Amber Heard a Rumnapló című közös filmjük londoni premierjén 2011-ben Forrás: AFP/Max Nash

Ám hamarosan bizonyítékok is előkerültek, például egy videofelvétel, amit Heard készített, de állítólag nem ő szivárogtatott ki, de még inkább egy horrorfilmbe illő fotó, ami közös házuk egy tükörre mázolt feliratát ábrázolta – ezt Depp állítólag saját levágott ujjpercével pingálta féltékenységi rohamában.

Csúnya válás volt tehát, és akkor még nem beszéltünk az anyagi oldaláról. Aztán a felek váratlanul lecsillapodtak és megállapodtak: Depp hétmillió dollárt ajánlott fel Heardnek (aki az egész összeget jótékony célra tervezi fordítani), és kiadtak egy közös közleményt: „Bár a kapcsolatunk érzelmileg intenzív és hullámzó volt, mindig is a szeretet tartotta össze. Egyik fél sem vádolta a másikat hamisan azért, hogy ezáltal anyagi javakhoz jusson. Sosem került sor szándékos fizikai vagy érzelmi erőszakra.”

Egészen egy héttel ezelőttig úgy tűnt, mindketten sikeresen túlléptek a dolgon, de akkor kiderült, hogy Depp még nem utalta át a pénzt Heardnek, illetve a színész azzal az új követeléssel állt elő, hogy volt neje is vállaljon részt a válásukkal kapcsolatos jogi költségekből.

Liev Schreiber és Naomi Watts

Ezt a szerelmet komolyan elhittük, és drukkoltunk is érte, dacára az újra meg újra felröppenő pletykáknak, hogy Schreiber fűvel-fával (de mindenekelőtt a bébiszitterrel) csalja a feleségét. Ők ugyanis azok közé a sztárok közé tartoznak, akikben maradt valami emberi, és akik szakmai és emberi mivoltukban is a minőséget képviselik. Ezen persze nem változtat, hogy tizenegy közös év után (melyet sosem pecsételtek meg esküvővel) szakítottak, és ahogy ők fogalmaztak: „A családi összetartás érdekében (vagyis két fiuk, Sasha és Samuel miatt) nem egy párként folytatják tovább.”

Liev Schreiber és Naomi Watts a The Bleeder című közös filmjük velencei premierjén idén szeptemberben Forrás: AFP/Tiziana Fabi

De még a közösen kiadott nyilatkozat is olyan normális hangvételű és szeretetteljes volt, hogy akadtak, akik nem is tudták komolyan venni. Alájuk adták a lovat azok a születésnapi jókívánságok, amiket Watts és Schreiber nem sokkal ezután küldözgetett egymásnak az Instagramon. Pedig legfeljebb utolsó közös filmjükben, a The Bleeder-ben gyönyörködhetünk bennük együtt utoljára, amiben férjet és feleséget alakítottak, igaz, szinte a felismerhetetlenségig elmaszkírozva.

Casey Affleck és Summer Phoenix

Magánéleti szempontból nem volt jó éve Casey Afflecknek: egy évvel bátyja, Ben Affleck válása után az ő házassága is zátonyra futott tizenhat évnyi együttlét, tíz év házasság és két gyermek után.

Summer Phoenix és Casey Affleck A harag tüze című film hollywoodi premierjén 2013-ban Forrás: AFP/2013 Getty Images/Alberto E. Rodriguez

Pár hónapra rá A régi környék című filmben nyújtott Oscar-esélyes alakítása kapcsán újra elővette a sajtó egy hat évvel ezelőtti kínos ügyét. Az I’m Still Here című áldokumentumfilm – aminek Affleck a rendezője, a sógora, Joaquin Phoenix pedig a főszereplője volt – forgatásán dolgozó két kolléganője, egy producer és egy operatőr is beperelte szexuális zaklatás miatt (az előbbit állítólag szexista beszólásokkal bombázta, az utóbbinak kéretlenül bemászott az ágyába). Velük akkor peren kívüli egyezséget kötött.

Joaquin Phoenix és Casey Affleck az I'm Still Here forgatásán Forrás: Magnolia Pictures

Pedig Casey Affleck egész sokáig jófiúnak tűnt a bátyja mellett, akinek szenvedélybetegsége és viharos magánélete is sok újságírót megihletett korábban. Róla egész mostanáig csak kiváló alakításai miatt írt a sajtó, és az a tizenhat év, amit Summer Phoenixszel (Joaquin és a néhai River Phoenix húgával) töltött is maratoninak számít Hollywoodban. Összeillő párnak tűntek: mindketten ismert filmescsalád tagjai, és osztoztak az állatvédelem ügye melletti elkötelezettségükben és vegán életmódjukban is. Két fiukat ezentúl is közösen nevelik.

Kirsten Dunst és Garrett Hedlund

Négy évig éltek együtt, miután az Úton című regényadaptáció forgatásán összejöttek. Hedlund később megosztotta a nyilvánossággal, hogy első randijuk során kenuzni mentek, és sikerült beborulniuk a mocsaras folyóba.

Kirsten Dunst és Garrett Hedlund idén januárban a Golden Globe-díjkiosztón Forrás: AFP

Mivel Dunst gyerekkora óta reflektorfényben él, így fel tudjuk sorolni, kiket követett Garrett a sorban: korábban Jake Gyllenhaallal, Johnny Borrell-lel, Adam Brodyval, Ben Fosterrel és Justin Longgal járt. Ezúttal azonban hosszú távra tervezett, mert nagy merészen többször nyilatkozta, hogy 33 évesen megérett a gyerekvállalásra, és mivel több barátnője is anyuka lett, ő is kedvet kapott a családalapításhoz. Úgy tűnik, a két évvel fiatalabb Hedlund még nem tartott itt, vagy nem vele képzelte el...

Diane Kruger és Joshua Jackson

A hollywoodi B vonal nagy kedvencei voltak, már csak azért is, mert tíz évig bírták együtt. Meg persze azért, mert szépek, divatérzékenyek, és a munkáikkal sem égnek nagyot – ha a csúcsra nem is jutottak el. Kruger előtte öt évig Guillaume Canet felesége volt, aki aztán Marion Cotillard oldalán kötött ki, tőle várja a második gyermekét is. Jackson magánélete Kruger előtt nem került reflektorfénybe, noha gyerekkora óta dolgozik a show-bizniszben, és ma is a Dawson és a haverok egykori szereplőjeként emlegetik.

Diane Kruger és Joshua Jackson egy 2014-es partin Los Angelesben Forrás: AFP/2014 Getty Images/Valerie Macon

Szakításuk oka nem ismert, de a bulvársajtó szorgalmasan gyártja róla az elméleteket, és ezek között gyakran felbukkan a The Walking Dead egyik főszereplőjének, Norman Reedusnak a neve, akivel Kruger és Jackson is együtt játszott a 2015-ös Sky című filmben. Mindenesetre Jackson harminchét, Kruger pedig negyvenévesen kezdheti elölről.

Tobey Maguire és Jennifer Meyer

Tizenhárom éve voltak együtt, ebből kilencet házasságban töltöttek, és két gyerekük született: Ruby Sweetheart és Otis Tobias. Hogy pontosan mi a válás oka, nem tudni, de az biztos, hogy nagyon különböző családi és társadalmi háttérrel rendelkeztek. Meyer Hollywood egyik legbefolyásosabb családjába született (az édesapja, Ron Meyer a Universal stúdió elnöke volt, méghozzá Hollywood történetében a leghosszabb ideig, ma pedig az NBC Universal alelnöke), Tobey Maguire szülei pedig – akik még tinédzserek voltak, amikor az első fiuk született – annyira szegények voltak, hogy egy ideig menhelyen is éltek, rá is ment a kapcsolatuk.

Jennifer Meyer és Tobey Maguire egy 2013-as partin Los Angelesben Forrás: AFP/2013 Getty Images/Kevin Winter

Az esküvőt szűk körben tartották Hawaiin, és akkoriban még mindketten a mennyekben jártak. A színész azt nyilatkozta, hogy annyi év nélkülözés és küszködés után végre biztonságot és vigaszt keres. Csakhogy állítólag nagyon más természetűek voltak a feleségével: miután Maguire a kilencvenes években három életre előre kibulizta magát Leonardo DiCaprio bandájának oszlopos tagjaként, mostanra visszahúzódó, otthonülő alkat vált belőle (és egy ideje egészségmániás is), Meyer pedig szereti a nyüzsgést és az éjszakai életet – legközelebbi barátnői közé tartozik Jennifer Aniston, Courteney Cox, Reese Witherspoon és Kate Hudson. Már a szakítás bejelentése óta is látták felszabadultan partizni.

Kate Hudson, Jennifer Meyer, Sara Foster, Sarah Meyer és Erin Foster egy partin idén októberben Forrás: AFP/2016 Getty Images/Tommaso Boddi

Maguire viszont nemcsak magánéleti krízisben lehet, hanem szakmaiban is, az utolsó filmjét ugyanis még 2015-ben mutatták be, és azóta nem forgatott semmit, csak egy animációs filmhez adta a hangját.

Kate Beckinsale és Len Wiseman

Valójában már tavaly novemberben szétköltöztek, sőt, már egy hónappal korábban látták Wisemant mással randizni, de csak idén nyújtotta be a válókeresetet „kibékíthetetlen ellentétre” hivatkozva. Általában így nevezik a válóokot akkor, amikor a felek kölcsönös megegyezéssel tudnak elszakadni egymástól, és nincs a másik felé semmilyen követelésük, mint ebben az esetben is: Beckinsale és Wiseman ugyanis tizenhárom évvel ezelőtt házassági szerződést kötött, így nincs köztük vita a vagyonmegosztás ügyében.

Len Wiseman és Kate Beckinsale az Underworld: Az ébredés hollywoodi premierjén 2012-ben Forrás: AFP/2012 Getty Images/Kevin Winter

Mindketten rutinos válók: Wisemant egy Dana nevű óvónőhöz fűzte az első házassága, Beckinsale-t pedig Michael Sheenhez, aki aztán Rachel McAdamsszel járt, most pedig Sarah Silverman pasija. Beckinsale és Wiseman 2002-ben az Underworld magyarországi forgatásán ismerkedett meg, és olyan jól ment nekik a közös munka, hogy később többször is dolgoztak együtt, nemcsak az Underworld további részeiben (amelyeknek egy idő után Wiseman már nem rendezője, csak írója és producere volt), hanem Az emlékmás remake-jében is.

Kate Beckinsale és Len Wiseman az Underworld: Evolúció forgatásán 2005-ben Forrás: The Picture Desk/n/a/Douglas Curran

A szakításhoz inkább azok az időszakok vezettek, amikor külön forgattak, és hosszú ideig nem látták egymást. Beckinsale magánéletéről azóta nem hallani, Wisemant viszont több mint egy éve látni rendszeresen egy 25 éves színésznővel, CJ Francóval.

Drew Barrymore és Will Kopelman



Alig négy évig tartott ez a házasság, mégis mérföldkő volt Hollywood egyik kedvencének életében, akiről végre elhittük, hogy közismerten zűrös ügyei után révbe ért. Barrymore-nak nem voltak jó családi mintái, szülei elhanyagolták, ezért évekig szóba sem állt magyar származású anyjával. Aztán már kamaszként drogfüggő lett, 19 évesen házas volt (igaz, csak egy évig), majd sorban fogyasztotta a pasikat, és habzsolta az életet.

Will Kopelman és Drew Barrymore egy 2013-as partin Los Angelesben Forrás: AFP/2013 Getty Images/Kevin Winter

Harminchét évesen ismerkedett meg az amerikai társasági elithez tartózó műkereskedelmi tanácsadóval, Will Kopelmannel, akivel még ugyanabban az évben oltár elé álltak. (Ez Barrymore harmadik házassága.) Két kislányuk született, és Barrymore mindenhol meggyőződéssel nyilatkozta, hogy végre rátalált a harmóniára, és családanyaként kiteljesedett. Ráadásul Kopelman családjával is olyan jó volt a viszonya, mintha a saját sosemvolt családját pótolták volna.

A pletykák szerint a nagy egymásra találásban csak a férjének nem jutott hely: sógornőjéhez és férje szüleihez is közelebb került, mint Will Kopelmanhoz. A gyerekek miatt – akik még picik: egy- és háromévesek – megpróbálták megmenteni a kapcsolatukat, de végül csak egy békés válásra futotta tőlük. Nem volt vita az osztozkodáson és a gyermekelhelyezésen sem: három hét alatt lezárult a válási procedúra.

James McAvoy és Anne-Marie Duff

Ha valakikre, hát rájuk még inkább érvényes, hogy hétköznapi emberek maradtak nagy sikereik ellenére is, sőt, deklaráltan kerülték a hírnévvel járó csillogást, még az esküvőjükre sem hívták meg világsztár barátaikat, nehogy ellopják a show-t.

James McAvoy és Anne-Marie Duff az Egy szerelem története londoni premierjén 2014-ben Forrás: NurPhoto/Euan Cherry/Photoshot/NurPhoto/Euan Cherry

McAvoy skót, Duff ír származású, és a filmezés mellett mindketten komoly szerepeket játszanak londoni színpadokon is, amit nagy presztízsű díjak is igazolnak. Sosem felejtették el, honnan jöttek, és sosem dőltek be a sztárgyárnak, szóval igazán összeillő párnak látszottak – a Duff javára írható kilenc év korkülönbséggel együtt is. Csak sajnálni tudjuk, hogy tíz év után most elválnak útjaik. Van egy közös fiuk, és egy utolsó közös munkájuk: a Watership Down című animációs sorozathoz még mindketten kölcsönözték a hangjukat.