Cikksorozatunkban sorra vesszük a legendás filmes pucérkodásokat, amelyek meghatározóak voltak szerzőink pszichoszexuális fejlődésében. Catherine Zeta-Jonest első filmjében a sivatagi szél vetkőztette le, majd égi ajándékként hullott egy tengerész ölébe. Később megmutatta, hogy egy párbaj is tud erotikus lenni, pár éve pedig a leszbikus szexet is kipróbálta Rooney Mara ösztönzésére. Vad, pajzán, kiszámíthatatlan - ilyen szavak jutnak eszünkbe, ha Zeta-Jones filmbéli karaktereire gondolunk.

#110 - Catherine Zeta-Jones (Seherezádé, Out of the Blue, Resurgence, Zorro álarca, Mellékhatások)

A Chicago, a Traffic, az Ocean’s Twelve és sok más hollywoodi bombasiker sztárja ötéves korától kezdve azon dolgozott, hogy elsőrangú színész legyen belőle. A második legnagyobb wales-i városban született, szülei ugyan szerény körülmények éltek, de egyszer nyertek százezer fontot bingón, és ebből fedezni tudták a kislányuk tánc és balettóráit, később pedig a drámaiskola tandíját.

Catherine Zeta-Jones a Chicago című filmben Forrás: UIP Dunafilm

Tizenöt évesen abbahagyta a gimnáziumot, és inkább Londonba költözött, hogy teljes erejével a színészi karrierjére koncentráljon, szerepelt több musicalben, majd miután a 42nd Street című darab főszereplője és a helyettesítésre elsőként szánt színész is kiesett, Zeta-Jones jutott lehetőséghez.

A rendezőnek annyira megtetszett az akkor még csak tizenhét éves lány játéka, hogy két éven át színpadon tartotta. Ebben a darabban látta meg őt Philipe de Broca francia rendező, és azon nyomban fel is ajánlott neki egy főszerepet Az Ezeregyéjszaka meséi, modern elemekkel vegyített bohókás feldolgozásában.

Catherine Zeta-Jones a Seherezádé című filmben Forrás: UGC

A színésznő Seherezádét formálta meg, aki úgy odázta el a saját kivégzését, hogy izgalmas történeteket mesélt a királynak. A filmben egy dzsinn segítségével szökik meg, aki olyan modern dolgokat is elő tud varázsolni, mint a repülő, vagy a zuhanáskor kapóra jövő ejtőernyő. Francia-olasz koprodukcióként a meztelenkedés természetes része volt a filmek, zuhanáskor közben a szél szedi le Zeta-Jones-ról a ruhát, majd pucéran hull Szindbád ölébe.

De Broca számos nagy francia filmsikert rendezett, ő jegyezte a Jean-Paul Belmondó főszereplésével készült Cartouche-t és a Riói kaland-ot is, de az 1990-ben bemutatott Seherezádé-val már nem volt szerencséje, a film még a francia mozikban sem tudott tisztességes nézőszámot összehozni. Így aztán Zeta-Jonesból nem a mozi, hanem a tévé csinált először sztárt.

Az 1991 és 1993 között futó The Darling Buds of May a legnépszerűbb angol tévésorozat volt a maga idejében, a színésznő akkoriban tapasztalta meg először, milyen az, ha már ki sem léphet nyugodtan a házából, mert állandóan felismerik őt. A BBC Play on One című sorozata négy évadot élt meg, különálló történeteket mesélt el, és a magas színvonalát mutatja, hogy Anthony Hopkins, Harvey Keitel, és az egykori Bond-lány, Diana Rigg is szerepelt benne. Zeta-Jones az 1991-es Out of the Blue című epizódban tűnt fel, az akkor még szintén pályakezdőnek számító Colin Firth társaságában.

Sajnos csak rossz minőségben tudjuk megmutatni azt a részt az Out of the Blue-ból, amelyben színésznő finoman leveszi az ingjét, és felkínálja magát Colin Firth-nek – vagy legalábbis egy rá gyanúsan hasonlító férfinak. A BBC által szavatolt minőség és a résztvevők neve alapján érdemes lehet levadászni a Play on One epizódjait, a Coup de Foudre című sorozatra ez azonban már nem igaz a fellelhető leírások alapján, itt már tényleg csak Zeta-Jones meztelenkedése ad okot arra, hogy felemlegessük ezt a francia produkciót.

A wales-i színésznő hamar megunta, hogy hazájában beskatulyázták, és mindig csak a szép nő nem túl izgalmas szerepét akarták vele eljátszatni. Átköltözött Los Angelesbe, ahol kijózanító élmény volt számára, hogy Amerikában teljesen ismeretlennek számított, és ismét küzdenie kellett az érvényesülésért. Az első hollywoodi produkciója A fantom című nagyot bukó szuperhősfilm volt, majd Steven Spielberg javaslatára Martin Campbell rendező megnézte őt a Zorro álarca női főszerepére.

Catherine Zeta Jones, Antonio Banderas és Martin Campbell a Zorro álarca díszbemutatóján a Deauville-i filmfesztiválon Forrás: AFP/Mychele Daniau

Campbell eredeti kiszemeltje Izabella Scorupco, a Goldeneye orosz Bond-lánya volt, őt ütötte ki Zeta-Jones és hívta ki vetkőzésbe torkolló párbajra a maszkot viselő Antonio Banderast. A vívás elején még magabiztosan veti oda Zorrónak, hogy négyéves kora óta a legjobb mesterektől tanult, és valóban meglepi párszor ellenfelét, de aztán a férfi fokozatosan fölébe kerekedik, és pár művészi suhintással még a ruhájától is elválasztja, Izgalmas, vicces, erotikus – kicsiben ott van ebben a jelenetben, hogy miért nem lehet ráunni a hollywoodi filmekre.

Catherine Zeta-Jones története innentől a legtöbb ember számára ismert, pár év leforgása alatt Hollywood egyik legjobban fizetett színésznőjévé lépett elő. Általában önálló, nehezen kiismerhető nőket formált meg, a Briliáns csapdá-ban Sean Connery-vel vetélkedett, a Traffic-ban egy drogbáró feleségét alakította, a Pop, csajok satöbbi-ben pedig a zeneőrült John Cusackot kergette az őrületbe.

Zeta-Jones egyszerre volt őrülten szexi, ellenállhatatlanul menő, de egyúttal rémesen önző és idegesítő is a filmben, pontosan ezekkel a nehezen összeilleszthető tulajdonságaival készítette ki a barátját, aki aztán a szakadó esőben, az ablaka alatt könyörgött azért, hogy fogadja vissza.

A kétezres évek első fele volt a csúcskorszaka: a Chicago című musicalben nyújtott alakításáért Oscar-díjat kapott, előbb a Coen testvérek rendezték (Kegyetlen bánásmód), majd Steven Spielberg (Terminál).

Joel Coen, Catherine Zeta-Jones, Ethan Coen és George Clooney a Kegyetlen bánásmód forgatásán Forrás: UIP Dunafilm

Részt vett George Clooney-ék mesterkedéseiben az Ocean’s-sorozat második részében, illetve a Zorro-film kevésbé sikerült folytatásában. De aztán az évtized vége fele hátat fordított a színészetnek, és inkább a családjára, illetve az egészségére koncentrált. Michael Douglasszel 2000-ben házasodtak össze, egy fiuk és egy lányuk született.

Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas 1999-ben Forrás: AFP/Neshan Naltchayan

2012-es visszatérése óta a RED 2 nevezhető a legnépszerűbb filmjének, a legjobb viszont a Mellékhatások című thriller, melyben a depressziót színlelő, majd a férjét meggyilkoló Rooney Mara próbál meg mindenkit becsapni. A pszichiáterét alakító Zeta-Jones-t is sikeresen elcsábítja, és hűséges szeretőjévé teszi.

Az utóbbi három évben sajnos ismét megritkultak a filmes szerepei, utoljára Az ükhadsereg című angol vígjátékban tűnt fel, az idén a Feud című minisorozatban lesz látható, amely két legendás hollywoodi színésznő, Bette Davis és Joan Crawford rivalizálását dolgozza fel.

