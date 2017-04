Iszonyú erős mezőnyben versenyez Mundruczó Cannes-ban

Kihirdették a 70. cannes-i filmfesztivál hivatalos programját, a felhozatal tele van sztárrendezőkkel és világhírű színészekkel, Mundruczó Kornélnak nehéz dolga lesz a díjakért folyó küzdelemben. Tizenegy évvel a Marie Antoinette után ismét a Riviérán mutatja be legújabb rendezését Sofia Coppola, a harmadik Arany Pálmájáért száll versenybe Michael Haneke. Amennyiben elkísérik a filmjeiket, a vörös szőnyegen Joaquin Phoenix, Julianne Moore, Colin Farrell és Kirsten Dunst is végig fog vonulni, Nicole Kidman három alkotásban is fel fog tűnni.

A jubileumi, 70. alkalommal megrendezett fesztivál szervezői kitettek magukért, rendkívül erős mezőnybe került a magyar versenyfilm, a Jupiter holdja című menekültdráma. Mundruczó Kornélnak több sztárrendezővel is meg kell majd küzdenie azért, hogy megismételve a Saul fia két évvel ezelőtti hőstettét, díjjal térjen vissza Magyarországra. Ott van például az Elveszett jelentés-t jegyző Sofia Coppola, aki izgalmas és új területre merészkedik a Csábítás (The Beguiled) című polgárháborús drámájával.

A bágyasztó és érzéki hangulat még ismerős lehet a rendező eddigi filmjeiből, az azonban már legkevésbé sem, hogy a lányiskolában gyógyuló katona (Colin Farrell) története pszichológiai horrorba fordul át a nagyszerű előzetes alapján. A sármos és manipulatív férfi után Elle Fanning, Kirsten Dunst és Nicole Kidman is egyaránt sóvárog, egyre erősödő féltékenységük rémálommá változtatja az álmos vidéki idillt.

A nyomasztás nagymesterének, Hanekének bérelt helye van Cannes-ban, az 1997-es Furcsa játék óta – a Furcsa játék amerikai remake-je kivételével – mindegyik filmje a francia városban debütált, legutóbbi két alkotása, A fehér szalag és a Szerelem a fesztivál fődíját is megkapta.

Legújabb filmjében, a Happy End-ben ismét együtt játszik a Szerelem két főszereplője, Isabelle Huppert és Jean-Louis Trintignant, és melléjük most egy harmadik legenda, Mathieu Kassovitz is csatlakozott. Mundruczóhoz hasonlóan Haneke is a menekültválságról készített filmet, egy tehetős, calais-i házaspár életébe hoz komoly változást a városukat is érintő menekülthullám. Kíváncsian várjuk, hogy az osztrák vagy a magyar rendező filmje vált-e majd ki nagyobb vitákat.

Todd Haynes a Carol után ismét két csodálatos színésznővel dolgozott együtt, Julianne Moore-ral és Michelle Williamsszel. A Wonderstruck azonban nem egy romantikus dráma lesz, a film két gyerekre koncentrál, akik ötven év eltéréssel ugyan, de ugyanúgy elszöknek otthonról. A húszas években játszódó részt a némafilmek stílusában rögzítette Haynes, így a tőle megszokott, megható történet mellett most formai bravúrokra is számíthatunk.

Nicole Kidman és Colin Farrell egy másik film miatt is fel fog vonulni a vörös szőnyegen, A homár című abszurd sci-fi után Jorgosz Lantimosz következő filmjét, a The Killing of a Sacred Deer-t is befogadta Cannes. Farrell egy sebészt alakít, aki egy vészjósló módon viselkedő gyereket vesz a pártfogásába. A fekete humort kedvelő, meghökkentő fantáziájú rendező Alicia Silverstone-t és Rachel McAdamst is megnyerte legújabb agymenéséhez.

A Tarkovszkij örökösének is nevezett Andrej Zvjagincev A visszatérés című hipnotikus erejű remekművel robbant be a filmes köztudatba, következő három filmjének, köztük a 2013-as, a kortárs orosz viszonyokat megrendítő módon ábrázoló Leviatán-nak már Cannes-ban volt a premierje, és a legújabb rendezése, a Loveless című családi dráma is a francia városban fog debütálni.

Joaquin Phoenix annyira válogatós, hogy ha igent mond egy filmre, arra muszáj odafigyelni. A háromszoros Oscar-jelölt színész egy háborús veteránt játszik, aki arra tette fel az életét, hogy kislányokat ment meg attól, hogy szexrabszolgasorba kerüljenek, de legutóbbi ügyében a New York-i politikai színtér csúcsáig vezetnek a szálak. Ezt a sötét krimit ráadásul az a Lynne Ramsay rendezi, aki az elmúlt évtized egyik méltatlanul elfeledett gyöngyszemét, a Trainspotting belassult, női párdarabját, a Morvern Callar-t készítette, és akinek a Beszélnünk kell Kevinről című szívszaggató drámáját 2012-ben az év legjobbjának választottuk.

A szédítően szórakoztató Snowpiercer után egy merőben szokatlan, politikus hangvételű, a globalizmus témakörét is érintő szörnyfilmmel jelentkezik Pong Dzsunho (Bong Joon-ho). Az Okja főszereplője, a tizenéves Mija kontinenseken átívelő utazásba kezd, hogy megmentse legjobb barátját, aki egy nagy méretű, fiktív állat. Nehéz dolga lesz, a szörnyre ugyanis egy multicég vezetője, a fehér parókát viselő Tilda Swinton is szemet vetett.

Robert Pattinson a Good Time című bankrablós filmmel nyert meghívást Cannes-ba, Fatih Akin, Francois Ozon és A némafilmes-t jegyző Michel Hazanavicius legújabb rendezése is a fesztivál versenyprogramjában fog debütálni.

Meglepő, de A tintahal és a bálna és a Frances Ha finom humorú rendezője, Noah Baumbach most került be először a cannes-i versenyprogramba. A The Meyerowitz Stories című vígjátékában csupa nagynevű színész gyűlt össze, Dustin Hoffman, Emma Thompson, Ben Stiller és Adam Sandler is szerepet kapott benne. Sandler nevét olvasva biztosan sokan hitetlenkedve kapták fel a fejüket, pedig járt már ő a fesztiválon, 2002-ben a Kótyagos szerelem miatt, amelyet a legjobb rendező díjával jutalmazott a zsűri.

A Mad Max-filmeket jegyző George Miller után az idén ismét egy világhírű rendező lesz a cannes-i filmfesztivál zsürielnöke: ezúttal Pedro Almodóvar vezetésével döntenek majd a díjak sorsáról. Az Oscar-díjas spanyol rendező egyszer már volt tagja a cannes-i zsűrinek, 1992-ben Gerard Depardieu elnöksége alatt, akkor Bille August Legjobb szándékok című filmjének adták az Arany Pálmát, és Robert Altmant ítélték a legjobb rendezőnek A játékos-ért.

Érdemes az Un Certain Regard szekciót is áttanulmányozni: a szlovák-magyar koprodukcióban készült Out mellett a Wind River-re vagyunk a legkíváncsibbak. Az indián rezervátumban játszódó thrillert a Sicario és a Hell or High Water forgatókönyvírója, Taylor Sheridan rendezte, a gyilkossági ügyben nyoozó két főszereplőt Elizabeth Olsen és Jeremy Renner játssza el.

David Lynch rajongóinak is a kedvében jár a fesztivál, a tévépremier előtt levetítenek két részt a Twin Peaks sokak által vallásos áhítattal várt harmadik évadából. Versenyen kívül kapott helyet a How to Talk to Girls at Parties című romantikus vígjáték, melyben egy eltévedt űrlény Londonban köt ki, és a Csábítás-ból két színész is felbukkan benne: Nicole Kidman és Elle Fanning.

A 2017-es cannes-i filmfesztivál programja

Nyitófilm: Ismael's Ghosts (Arnaud Desplechin)

Versenyprogram

Loveless (Andrej Zvjagincev)

Good Time (Benny és Josh Safdie)

You Were Never Really Here (Lynne Ramsay)

L'Amant Double (François Ozon)

Jupiter's Moon (Mundruczó Kornél)

A Gentle Creature (Szergej Loznyica)

The Killing of a Sacred Deer (Jorgosz Lantimosz)

Radiance (Naomi Kawase)

The Day After (Hong Szangszu)

Le Redoubtable (Michael Hazanavicius)

Wonderstruck (Todd Haynes)

Happy End (Michael Haneke)

Rodin (Jacques Doillon)

The Beguiled (Sofia Coppola)

120 Heartbeats Per Minute (Robin Campillo)

Okja (Pong Dzsunho)

In the Fade (Fatih Akin)

The Meyerowitz Stories (Noah Baumbach)

Versenyen kívül

Blade of the Immortal (Mike Takasi)

How to Talk to Girls at Parties (John Cameron Mitchell)

Faces/Villages (Agnes Varda and JR)

Un Certain Regard

Barbara (Mathieu Amalric)

The Desert Bride (Cecelia Atan és Valeria Pivato)

Closeness (Kantemir Balagov)

Beauty and the Dogs (Kaouther Ben Hania)

L'Atelier (Laurent Cantet)

Lucky (Sergio Castellitto)

April's Daughter (Michel Franco)

Western (Valeska Grisebach)

Directions (Stephan Komandarev)

Out (Kristóf György)

Before We Vanish bu (Kuroszava Kijosi)

Fregs (Mohammad Rasoulof)

The Nature of Time (Karim Moussaoui)

Jeune Femme (Léonor Serraille)

Wind River (Taylor Sheridan)

After the War (Annarita Zambrano)

Speciális vetítések

Alejandro González Iñárritu VR-fimje

Top of the Lake: China Girl (Jane Campion)

Don't Swim (Kristen Stewart)

24 Frames (Abbas Kiarostami)

A Twin Peaks két epizódja (David Lynch)

An Inconvenient Sequel (Al Gore)

12 Days (Raymond Depardon)

They (Anahita Ghazvinizadeh)

Clair's Camera (Hong Szangszu)

Promised Land (Eugene Jarecki)

Napalm (Claude Lanzmann)

Demons in Paradise (Jude Ratman)

Sea Sorrow (Vanessa Redgrave)

Éjféli vetítések

Prayer before Dawn (Jean-Stéphane Sauvaire)

The Mercieless (Bjon Szunghjon)

The Villainess (Jung Byung-Gil)