A legmenőbb arcok itt nyomulnak Cannes-ban

A cannes-i filmfesztivál hivatalos programjának kihirdetése után egy héttel a legizgalmasabb párhuzamos szekció, a Rendezők kéthete is ismertette az idei programját, és az igazi filmőrülteket ez a szelekció legalább annyira lázba hozza, mint a versenyprogram. A szekció Juliette Binoche és Gérard Dépardieu komédiázásával nyit, majd lesz a briliáns Tangerine rendezőjének új filmje, Bruno Dumont Jeanne D'arc elektropop musicalje és a Sundance filmfesztivál hiphopszenzációja, a Patti Cake$.

A cannes-i filmfesztivál nemcsak a kikötő melletti fesztiválpalota-monstrumban helyet kapó hivatalos programból és filmvásárból áll, hanem három párhuzamos program is zajlik időközben a tengerparti városkában. A Kritikusok hete (Semaine de la critique) és az ACID programját ma jelentették be, de a legizgalmasabb párhuzamos szekció, a Rendezők kéthete (Quinzaine des réalisateurs) szervezői csütörtökön ismertették idei választottjaikat.

A hivatalos program múlt heti bejelentése után azonnal megindult a spekuláció, hogy a kimaradt filmek közül melyekre csapott le a Rendezők kéthete, de hiba lenne másod- vagy harmadrendűként kezelni ezt a szelekciót, hiszen a Quinzaine rengeteg briliáns filmet és rendezőt fedezett fel az elmúlt 48 évben. A két Arany Pálmát is nyert rendezők szűk listájáról Michael Haneke, Ken Loach és a Dardenne testvérek is ebben a szekcióban kezdték cannes-i pályafutásukat.

Éppen ezért a Quinzaine programja a versenyprogram után a legfontosabb cannes-i szekciónak tekinthető, és a pletykák úgy tartják, hogy sok rendező, ha csak versenyen kívüli hivatalos vetítést vagy az Un certain regard szekciót ajánlják fel neki, inkább a Quinzaine-t választja. Másrészről pedig, akit felfedez a Rendezők kéthete, az pár évvel később már könnyedén a versenyprogramban találhatja magát.

Tavaly a Divines, a Rég nem szerelem, az Őrült boldogság, a Neruda és az Életem cukkiniként voltak a kedvenceink a Rendezők kéthetén, a korábbi években pedig a Mustang-ot, a Csajkor-t, a Whiplash-t, A kígyó ölelésé-t, A legújabb testamentum-ot, a Fiatal éveim-et és a Play - Gyerekjáték?-ot is ebben a szekcióban fedeztük fel.

Idén három olyan nagy francia művész is a Quinzaine-ben mutatja be új filmjét, akit a hivatalos program gyakran mostohán kezel; Philippe Garrel (L'amant d'un jour), Bruno Dumont (Jeanette) és Claire Denis (Un beau soleil intérieur) újdonsága a versenyprogramban is eseményszámba menne. Dumont tavaly versenyben is volt az elképesztően vicces A sors kegyeltjei…meg a többiek-kel, és idén is halad tovább a meglepően kattant úton: a Jeanette egy elektropop musical Jeanne D'Arc életéről.

Claire Denis-t pedig hiába tartja egy kincsnek a filmvilág, az 1988-as Csokoládé óta nem került be a versenyszekcióba. Juliette Binoche és Gérard Dépardieu főszereplésével készült új filmje viszont a Rendezők kéthetének a nyitófilmje lesz, és biztos, hogy tömegeket csábít majd át a fesztivál első napján a Croisette másik végére, főleg, hogy meglepetésre Dumont-hoz hasonlóan ő is a komédia műfajára próbál áttérni.

Az, hogy Claire Denis-t nem hívták meg a versenybe, annak fényében is furcsa, hogy a cannes-i hivatalos program minden évben küszködik, hogy felmutasson pár női rendezőt is (idén hárman kerültek be). Bezzeg a Quinzaine hét női rendezőt válogatott be idén, ami tizenkilenc filmből nem rossz arány. Van köztük zambiai származású brit (Rungano Nyoni – I Am Not A Witch), Amerikában élő kínai (Chloé Zhao – The Rider), indonéz (Surya Mouly - Marlina The Murderer In Four Acts) és francia dokumentumfilmes (Sonia Kronlund – Nothingwood).

A hivatalos programmal ellentétben (hiába táncikál Claudia Cardinale a fesztivál plakátján) a Rendezők kéthetén erős az olasz jelenlét is. A három beválogatott olasz film közül egyelőre Jonas Carpiagno új filmjét várjuk a legjobban (A ciambra), mivel előző filmje, a Mediterranea a menekültválságról eddig (idén Haneke és Mundruczó is menekülttémájú filmmel készül Cannes-ba) készült filmek egyik legerőteljesebb darabja volt.

Szintén az előző filmje miatt érdemes nagy reményeket fűzni Sean Baker újdonságához, hiszen az iPhone-nal forgatott Tangerine az utóbbi évek amerikai független filmes termésének egyik gyöngyszeme volt. A The Florida Project-ben Willem Defoe alakítja az egyik főszerepet, bár a sztori inkább pár gyerekre fókuszál, akik életük egyik legvarázslatosabb nyarát élik át a floridai Disneyland szomszédságában, miközben a körülöttük lévő felnőttek szenvednek a való élet nyomorúságától.

Az amerikai független filmeseket két, a Sundance-en már bemutatott alkotás is képviseli; a második amerikai polgárháborút vizionáló Bushwick (rendezők: Cary Murnion és Jonathan Milot) című akcióthriller a meglepőbb választás, a zárófilmnek választott hiphop csoda Patti Cake$-ről (rendező: Geremy Jasper) viszont már lehetett hallani, hogy feltűnik majd a Riviérán.

Magyar film sajnos nem került be idén a Quinzaine-be, pedig jó pár filmet neveztek, és Antal Nimród A Viszkis-éért az utolsó pillanatig szorítottunk. Érdekes egyébként, hogy míg a hivatalos programban átlag minden második évben van magyar nagyjátékfilm, addig a Quinzaine utoljára tizenegy éve válogatott be magyar rendezőt (Hajdu Szabolcs: Fehér tenyér) a nagyjátékfilmes programjába.

A Rendezők kéthete május 18-tól 28-ig kerül megrendezésre Cannes-ban, és fontos információ a filmőrültek számára, hogy a hivatalos programmal ellentétben a közönség számára is látogatható; tízes gyűjtőjegy vásárlásával bárki bejuthat a vetítésekre.

A cannes-i Rendezők kéthete 2017-es programja

Nagyjátékfilmek

Nyitófilm: Un beau soleil intérieur (Claire Denis)

Zárófilm: Patti Cake$ (Geremy Jasper)

The Florida Project (Sean Baker)

Frost (Sharunas Bartas)

A Ciambra (Jonas Carpignano)

Mobile Homes (Vladimir de Fontenay)

Cuori Puri (Roberto De Paolis)

L'intrusa (Leonardo Di Costanzo)

Jeannette (Bruno Dumont)

Alive in France (Abel Ferrara)

L'amant d'un jour (Philippe Garrel)

West of the Jordan River (Field Diary Revisited) (Amos Gitai)

Nothingwood (Sonia Kronlund)

Bushwick (Cary Murnion és Jonathan Milott)

I Am Not a Witch (Rungano Nyoni)

La defensa del dragón (Natalia Santa)

Marlina si pembunuh dalam empat babak (Mouly Surya)

Ôtez-moi d'un doute (Carine Tardieu)

The Rider (Chloé Zhao)

Rövidfilmek