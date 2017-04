Cikksorozatunkban sorra vesszük a legendás filmes pucérkodásokat, amelyek meghatározóak voltak szerzőink pszichoszexuális fejlődésében. Félszeg tinibálványként indult, komoly színésző lett belőle, akit James Deanhez hasonlít az egyik legtekintélyesebb filmes szaklap. Kristen Stewart nagy szabadságvágyában két férfival szextúrára indult, de már azt is igéző élmény nézni, ahogy egy extravagáns ruhát próbálgat. Manapság már ott tart, hogy a The Rolling Stones dögösségével is versenyre tud kelni.

#113 - Kristen Stewart (Úton, Sils Maria felhői, A stylist)

Az embernek lassan már meg erőltetnie magát, hogy fel tudja magában idézni a régi Kristen Stewartot, azt a félszeg tinibálványt, akinek a romantikus vámpírfilmjeiért legalább annyian rajongtak, mint amennyien cikizték azt. Stewartból időközben egy csodás színésznő lett: még csak 27 éves, de így is össze tudtunk szedni tíz filmet, amelyek a tehetségét bizonyítják.

Két évvel ezelőtt ő lett az első amerikai színésznő, aki megkapta a francia Oscarnak is nevezett César-díjat, most pedig már ott tart, hogy az egyik legkomolyabb filmes szaklap, a Sight & Sound a címlapján szerepelteti és lelkendező portrét közöl róla, amelyben meggyőzően érvelnek amellett, hogy Kristen Stewart korunk James Deanjévé vált.

Ennek a dicséretnek biztosan a színésznő is nagyon örült, aki egy Deanhez hasonló amerikai ikon, Jack Kerouac mellett már hitet is tett a filmvásznon. Az Úton című rendkívüli hatású regény filmes feldolgozásában két férfival, az író alteregóját játszó Sam Riley-val és Garrett Hedlunddal is ágyba bújt, illetve az egyik legemlékezetesebb jelenetben mindhárman meztelenre vetkőzve ültek a kocsiban, és Stewart egyszerre elégítette ki a két barátját.

„Aki nincs oda a kis mellekért, az pont ugyanaz az ember, aki nem eszi meg a pacalt. Nem tudja mi az igazi gyönyörűség” – jutott eszébe Stewartról az egyik kollégámnak, akivel én csak félig értek egyet. A pacalt nem szeretem ugyan, de a beillesztett videókban előtáruló szépségért odáig vagyok.

Számos neves rendezővel dolgozott már együtt, tavaly például a Woody Allennel (Café Society), illetve a Kelly Reichardttal forgatott filmjét (Egyes nők) láthatta a magyar közönség, de a leggyümölcsözőbb munkakapcsolata eddig a francia Oliver Assayas-szal alakult ki. Első közös munkájukban, a Sils Maria felhői-ben Stewart egyenrangú partnere volt Juliette Binoche-nak, a fenékvillantásával pedig nem csupán a tavaly Miskolcon járt francia színésznőt bűvölte el, hanem minket is, és minden bizonnyal még további sok százezer embert.

Assayas-szal legközelebb egy nehezen kategorizálható szellemtörténet, a magyar mozikban is bemutatott A stylist kedvéért állt össze. Ez a film kapott hideget és meleget is, de azt nem lehet tagadni, hogy Stewart jelenléte rendkívül erős benne. Amíg az Úton-ban maga volt a két lábon járó vibráló szexualitás, addig A stylist-ban egy távolságtartó és rideg jelenetben mutatja meg először a melleit.

A szívvizsgálat után azt nézhetjük meg, ahogy a főnöke extravagáns ruháit próbálja fel. A filmben asszisztenst játszik, aki a szupermodell főnöke bevásárlásait intézi, többek között ruhákat is vesz neki. A jelenet fura hangulatát egy Marlene Dietrich által előadott német nyelvű népdal fokozza, amely arról szól, hogy nem számít, ha valaki gazdag vagy szegény, a halál ugyanúgy utoléri.

Stewart nem csupán komoly színésznővé vált az elmúlt években, de a gátlásaitól is megszabadult. Üdítő élmény volt őt látni a Saturday Night Live házigazdájaként az év elején: a műsor eleji monológban mosolyogva vallott arról, hogy leszbikus, az alábbi szkeccsben pedig azt is megmutatta, hogyan falja egy másik nő száját a konyhaasztalon.

A The Rolling Stones együttes Ride’Em on Down című számához tavaly decemberben klipjét nézve is azon lehet ámuldozni, mennyire felszabadult, vagány és önbizalomtól duzzadó nő lett Stewartból.

