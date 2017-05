Ezeket a filmeket érdemes megnézni a nyáron

Az idei nyár is bődületesen erősnek ígérkezik mozis fronton. Ismét emberekre vadásznak az alienek, Christoper Nolan a második világháború sorsfordító mentőakcióját vitte filmre, Charlize Theron budapesti utcákon gyilkolászik, és persze most sem maradunk szuperhősök nélkül: jön az izgága Pókember, féktelen bulit igér A galaxis őrzői 2. Sorrendbe raktuk, mely filmeket várjuk a legjobban a nyáron.

14. Baywatch

Mozibemutató: július 13.

Bődületesen rossz ötletnek tűnt mozifilmet készíteni a Baywatch-ból. Szerencsére Dwayne Johnson és csapata rátalált az egyetlen működőképes koncepcióra: a legkevésbé sem vették komolyan a forrásművet, és feldolgozás címén idétlen, önparódiába hajló, popkulturális utalásokkal sűrűn átszőtt poénokkal soroznak majd meg minket. A nyári kánikulában pontosan egy ilyen agyzsibbasztó filmre lesz szükségünk. A kötelező kellékekről sem feledkeztek meg: lesz lassítva ringó mell, feszes fenék, bronzbarna, kidolgozott felsőtest, és persze David Hasselhoff is be fog ugrani.

13. Arthur király - A kard legendája (King Arthur: Legend of the Sword)

Mozibemutató: május 11.

Artúr király legendájáról talán még Kambodzsában is rémlik pár mondat az embereknek, de úgy, ahogy ez a film feldolgozza a mitikus alak és a varázserejű kard, az Excalibur történetét, úgy még biztosan nem látta senki. A Sherlock Holmes után Guy Ritchie most még inkább visszamegy az időben, de a rá jellemző stílusjegyeket nem hagyta maga mögött. Kíváncsian várjuk, hogy a Blöff vagány stílusa mennyire illik a mágiával átszőtt középkorhoz.

12. A galaxis őrzői 2 (The Guardians of the Galaxy vol. 2)

Mozibemutató: május 4.

Az első rész oltári nagy sikere remélhetőleg még nagyobb merészségre sarkallta James Gunn rendezőt, és teljesen elengedte a fantáziáját a látvány, az akciók és a poénok tekintetében. Galaktikus házibuli-hangulatot akarunk, úgy akarjuk magunkat érezni, mintha elragadott volna minket egy pszichoaktív szereken élő, a környező naprendszerek legjobb partijait látogató földönkívüli. Amúgy meg az a tippem, hogy bármi is lesz a folytatásban, a kicsi Groot miatt már eleve nyert ügye van.

11. Valerian és az ezer bolygó városa (Valerian and the City of a Thousand Planets)

Mozibemutató: július 21.

Luc Besson legújabb vállalkozása olyan, mint Az ötödik elem, csak még annál is színesebb, grandiózusabb és kaotikusabb. Ebből a sci-fiből, pontosabban fogalmazva űroperából aztán tényleg bármi lehet: akár a filmtörténet egyik legnagyobb bukásaként is végződhet a bemutatója, de egy szédítő vizuális orgia is kisülhet belőle, amelyet évek múlva is jóleső érzéssel fogunk felemlegetni.

10. A múmia (The Mummy)

Mozibemutató: június 8.

Adjuk meg Tom Cruise-nak, ami jár neki: évtizedek óta menti meg a világot a filmvásznon, több feledhető darab is becsúszott, de nem vált unalmassá akcióhősként. Még most is izgalmas figyelni, hogyan próbálja filmről filmre felülmúlni magát az istenkomplexusos sztár. A múmiá-t Cruise mellett a felébresztett gonosz entitás miatt is várjuk, az előzetesek tettek arról, hogy az osztódó szemű Sofia Boutellától már most kirázzon minket a hideg.

9. A setét torony (The Dark Tower)

Mozibemutató: július 27.

Sokan A setét torony című regénysorozatot tartják Stephen King főművének, és most végre a mozikban is elkezdődik Roland lovag és a feketébe öltözött varázsló világokon átívelő küzdelme. Az Idris Elba által megformált főhős leginkább egy vadnyugati fegyverforgatóhoz hasonlít, Matthew McConaughey pedig ezzel a külsővel egy vámpírfilmbe is simán beférne. Számos különböző műfaj kapcsolódik össze A setét torony-ban, a horror-, a sci-fi-, a fantasy- és a westernrajongók is egy nekik tetsző, szövevényes történetre számíthatnak a jó és a gonosz harcáról.

8. Pókember – Hazatérés (Spider-Man: Homecoming)

Mozibemutató: július 6.

Szükség van egy újabb Pókember-rebootra? Nyilván nem, de a szükségtelen dolgokért is simán lehet lelkesedni, főleg úgy, hogy Tom Holland minden idők legizgágább Pókemberét játssza el. Az előzetesekből az tűnik ki, hogy a mostani Peter Parker képtelen nyugton maradni, és a szájára sem képes lakatot tenni. Vérpezsdítő élmény lesz vele újból átélni a gimnáziumi éveket, kaparni az első suta csókért, és persze a mentorával, azaz Tony Starkkal vívott szócsatáitól is nagy izgalmakat várunk.

7. Wonder Woman

Mozibemutató: június 1.

Szurkolok a DC-nek, hogy az elmúlt évek mélyrepülése után végre összejöjjön nekik egy olyan szuperhősfilm, amelyre nem fanyalogva gondol vissza az emberek jelentős része. A Wonder Woman-nel kapcsolatos előjelek kecsegtetőek: a filmekben általában elhanyagolt első világháborús környezet már önmagában érdekessé teszi, de az aztán igazán ínycsiklandozó, hogy egy amazon fog harcolni a lövészárkokban, és rajta keresztül az idealizmus ütközik a modern világ borzalmaival és cinizmusával.

6. Alien: Covenant

Mozibemutató: május 18.

Ridley Scott új irányba indult el a Prometheus-szal, de csak felemás eredményt ért el az Alien-univerzum merész kibővítésével. Most sokkal inkább támaszkodik A nyolcadik utas: A halál-ra, így az elvárásaimat is a klasszikus sci-fi-horrorhoz igazítom. Arra vágyom, hogy lassanként úrrá legyen rajtam a félelem, elborzasszon a szörny kinézete és látszólagos sérthetetlensége, és közben teljes szívből tudjak szurkolni Katherine Waterstonnak, hogy élje túl ezt a poklot, és küldje a másvilágra ezeket a mocskokat.

5. Csábítás (The Beguiled)

Mozibemutató: augusztus 31.

Az amerikai polgárháború idején egy sebesült északi katona menedékre lel egy eldugott déli lányiskolában. A történetet Clint Eastwood egyszer már elmesélte a férfi szemszögéből (A tizedes háreme), az Elveszett jelentés-t jegyző Sofia Coppola most a nők oldaláról mutatja be az iskola falain belül folyó, egyre inkább eldurvuló érzelmi játszmákat. A rendezőre jellemző álomszerű és érzéki hangulat most sem fog hiányozni, izgalmas lesz látni, hogy fog ez a bágyadtság átfordulni idegtépő horrorba. Colin Farrell köré Nicole Kidman, Kirsten Dunst és Elle Fanning fon majd egyre sűrűbb hálót.

4. Atomszőke (Atomic Blonde)

Mozibemutató: július 27.

Olyan, mint a neonszínekkel bevilágított John Wick, csak Keanu Reeves helyett Charlize Theron küzd akrobatikus módon, és Amerika helyett Budapest adja a helyszíneket. Stílusparádé lesz ez a javából, amiben az Oscar-díjas színésznő a Mad Max-film után ismét megmutatja, milyen is egy igazán vagány női akcióhős. Theron lépcsőházban verekszik, Trabantok között gyilkolászik, ágynak dönti a múmiát megformáló Sofia Boutellát – szóval csupa olyan dolgot művel, ami iszonyú menőn néz ki a nagyvásznon.

3. A majmok bolygója: Háború (War for the Planet of the Apes)

Mozibemutató: július 13.

Az előző rész ritka bravúrt hajtott végre, egy látványfilm leple alatt árnyalt jellemábrázolással és gondolatébresztő politikai allegóriával lepte meg a popcornfilmek nézőit. Most is hasonlóan magas minőségben bízunk: a háborúvá terebélyesedő, hóban, sűrű erdőben, a civilizáció romjai között vívott harc remélhetőleg elkápráztat minket, és emellett még kellő mélysége is lesz a majmok és emberek küzdelmének. A kopaszra borotvált Woody Harrelson úgy tűnik, hogy az Apokalipszis most megalomán Kurtz ezredesét idézi meg – ennél hátborzongatóbb gonoszt ki sem lehetne találni ehhez a sorozathoz.

2. Dunkirk

Mozibemutató: július 20.

Christopher Nolan rendezte, ez már éppen elég ok arra, hogy ott legyen a legjobban várt filmek között. A sötét lovag és az Eredet rendezője karrierje során először dolgoz fel történelmi témát, és biztosan lehetünk benne, hogy a szövetséges csapatok kimentését is a rá jellemző rettentő nagy profizmussal és sok invencióval vitte filmre. A dunkerque-i eseményeket három nézőpontból, a levegőből, a vízről és a szárazföldről mutatja be, így egyaránt átérezhetjük a tengerparton várakozó katonák kiszolgáltatottságát, a mentésükre érkező emberek hősiességét és a vadászpilóták bátorságát. Még annyit mondok: a levegőben ott lesz Tom Hardy is.

1. Nyomd, bébi, nyomd! (Baby Driver)

Mozibemutató: június 29.

A Haláli hullák hajnala és a Vaskabátok műfajokkal ügyesen zsonglőrködő, ellenállhatatlan humorú rendezőjétől, Edgar Wrighttól nem csupán az idei év egyik legfelvillanyozóbb filmélményét, hanem 2017 egyik legjobb popzenei válogatását várjuk. A Baby Driver (a magyar címet hagyjuk) főszereplője egy bűnözőknek dolgozó, kölyökképű Ayrton Senna, aki állandó zenehallgatással nyomja el füle állandó csengését, és adja meg a ritmust a szélvészgyors vezetéshez. Egy új Drive-ra számítunk, csak sokkal több poénnal és laza dumával.