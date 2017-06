Kik ezek a fantasztikus nők a Wonder Womanben?

Gal Gadot egy életre kelt, az embereknek reményt adó szobor a Wonder Womanben, de amikor arra van szükség, akkor vicces és esendő. Rendkívüli alakításának köszönhetően egy csodanő született meg a vásznon. Bűn lenne azonban elhallgatni, hogy rajta kívül még minimum négy csodálatos nő bukkan fel a filmben. Connie Nielsen a Gladiátorban is észre tudta magát vétetni Joaquin Phoenix és Russell Crowe mellett, és most is ragyog. A Kártyavár ravasz politikusnője, Robin Wright úgy küzd, mint egy anyatigris, maszkban gonoszkodik Almodóvar egyik múzsája, Elena Anaya, A hivatal című zseniális brit sorozat félénk recepciósa, Lucy Davis pedig nagy meglepetést okoz, mivel gyakorlatilag felismerhetetlen.

Gal Gadot

A kritikusok egy emberként borultak le Wonder Woman megformálója, Gal Gadot előtt. Már a gyatrán sikerült Batman Superman ellen-ből is őt emelték ki, mint a szuperprodukció legfőbb pozitívumát, aztán a női szuperhős önálló filmje után végképp átszakadtak a lelkesedést némileg visszafogó gátak.

„Tökéletesen játssza a tökéletes nőt” – írta róla az Origo Filmklub kritikusa, Soós Tamás, aki arra jut, hogy Gadot „végre színésznővé érett”. Hasonló elragadtatottsággal lehet találkozni a többi recenzióban is, és biztos vagyok benne, hogy a nézőkből is rajongót fog csinálni a film.

Gadot tényleg a tökéletesség érzetét kelti, amikor a hősiesség cselekvő szobraként ront rá a német lövészárokra, de akkor is tökéletes, amikor az ógörög mitikus világot maga mögött hagyva a huszadik század eleji Londonban csetlik-botlik.

Érdekes módon sohasem álmodozott arról, hogy színésznő lesz belőle, tizennyolc éves koráig teljesen átlagos életet élt, és azt tervezte, hogy ügyvéd lesz. A kaland kedvéért elment egy szépségversenyre, és legnagyobb meglepetésére az ő fejére került a korona. Versenybe szállt a Miss Universe címért is, a legjobb tizenötbe ugyan nem került be, de Miss Israelként beindult a modellkarrierje.

Izraelben még mindig kötelező a katonaság, így aztán háromévnyi modellkedés után Gal Gadot is magára húzta a terepmintás egyenruhát. Újoncként remekül teljesített a három hónapos kiképzőtáborban, így kiképzőként szolgált két éven át a hadsereg egyik bázisán.

Majdnem Bond-lány lett belőle, de A Quantum csendje női főszerepét végül Olga Kurylenko kapta meg. Később visszavágott ukrán származású kollégájának: mindketten versenyben voltak a női szuperhős szerepére, de ezt a lehetőséget már ő csípte meg. Ezzel a leosztással Gadot járt jobban: Wonder Womanként több filmben is szerepelhet, és jó úton halad afelé, hogy feminista ikon váljék belőle.

Már az amazon szuperhős megformálása előtt is eljátszott egy kemény csajt: a Halálos iramban-sorozat negyedik részében tűnt fel Gisele-ként, egy mexikói drogbáró embereként. Később csatlakozott Dominic Toretto családjához, és még két további epizódban szerepelt. Gadot nem csak eljátssza a keménységet: a katonai kiképzés jó alapot adott neki, majd miután kiválasztották Wonder Woman szerepére, Kilenc hónapon át keményen edzett, és közben nyolc kiló izmot szedett fel.

Amikor kihirdették, hogy ő fogja eljátszani a csodanőt, sokan felháborodtak, mivel azt gondolták, hogy vékony alakja, kicsiny melle miatt nem illik a karakterhez. Gal Gadot méltó választ adott az ellenzőinek a Wonder Woman-nel: a film ismeretében nem tudunk nála alkalmasabb színésznőt elképzelni az amazon szuperhős szerepére.

Connie Nielsen

A Gladiátor-ban az őrült Commodus császár húgát formálta meg, és azzal a bravúros tettel rukkolt elő, hogy az intenzív alakításaikról híres Joaquin Phoenix és Russell Crowe mellett is észre tudta magát vetetni. A két lángoló tekintetű férfi mellett a veszélyes játékot űző Lucilla is vonzotta a figyelmet. Nielsen alakításában ügyesen keveredett az arisztokratikus kimértség a mélyben megbúvó és csak néha felszínre törő, lélekgyötrő fájdalommal.

A skandináv szépséget Ridley Scott szandálos kalandfilmje tette híressé, de érdemes tudni róla, hogy az ő esetében is kacskaringós út vezetett a hollywoodi dicsfényig. Az angol nyelvvel sohasem volt problémája, mivel Dániában feliratosan vetítik a filmeket, de ami még a mozizásnál is többet segített neki, hogy mormon családban nőtt fel, és állandóan amerikai misszionáriusok vendégeskedtek náluk.

Az angol mellett hat másik nyelven is folyékonyan beszél. A kilencvenes évek közepén Olaszországban élt és dolgozott, aztán úgy döntött, hogy szerencsét próbál Amerikában. Az ördög ügyvédje aznapi meghallgatásán ő volt a tizennyolcadik színésznő az ördög lányának a szerepére. Ott helyben döbbent rá, hogy Keanu Reeves-nek egymás után 18 ismeretlen nővel kellett összebújnia.

„Az első kettő vagy három lánnyal biztos izgalmas lehet, de azért ez egy hosszú nap. Nagyon sajnáltam őt, és azt hiszem emiatt kaptam meg a szerepet” – emlékezett vissza egy interjúban.

Első hollywoodi filmjében rögtön Al Pacino lányát formálta meg, és később is izgalmas rendezők és színészek egész sorával dolgozott. William Friedkin Veszett vad című akciófilmjében ismét két erős férfi, Tommy Lee Jones és Benicio del Toro mellett bizonyított, Harold Ramis A nagy kaszálás című neo-noir-jában gátlástalan femme fatale-ként használta ki John Cusacket, Wes Anderson Az okostojás című vígjátékában vonzó anyukaként szexuális viccelődések céltáblája volt.

Igazi sztár sosem lett belőle, de ő ezt nem bánja, Hollywood helyett New Yorkban él, és szereti, hogy a rendszeren kívül létezik és megmaradt a kívülállósága. Meglepő módon csak azután szerepelt dán filmben, hogy befutott Hollywoodban: a 2004-es Testvéred feleségét… című drámában nyújtott alakításáért rögtön megnyerte a dán Oscart. Susanne Bier után Lars von Triernek is igent mondott, a főhősnő anyját játszotta A nimfomániás című botrányfilmben.

Connie Nielsen 2015-ben ünnepelte az ötvenedik születésnapját, de ez nem jelenti azt, hogy lassan eltűnne a mozivásznakról. A csodanő édesanyja, Hyppolita királynő megformálásával a világ egyik legnépszerűbb filmes univerzumába szállt be, és a Wonder Woman után Az Igazság Ligájá-ban is fel fog tűnni. Belegondolva, tényleg egy büszke és ragyogó királynőhöz hasonlít leginkább a dán színésznő.

Robin Wright

Robin Wright színészi karrierje a Santa Barbara című szappanoperával kezdődött el a nyolcvanas évek közepén. Azóta több minden negyven mozifilmben vállalt szerepet, A herceg menyasszonya Boglárkájaként hamar belopta magát az emberek szívébe.

Később ő játszotta Tom Hanks szabad szellemű szerelmét, a hatvanas évek eksztázisában nyakig elmerülő Jennyt a Forrest Gump-ban, a csúcsra viszont akkor ért fel, amikor a legtöbb színésznőt eltaszítja magától Hollywood. Már negyvenhét éves múlt, amikor a Kártyavár című sorozat jéghideg és törtető politikusfeleségeként megnyerte a legjobb színésznőnek járó Golden Globe-ot.

Az elmúlt években karrierje legizgalmasabb időszakát éli meg Wright, és ebben nagy szerepe van David Finchernek. A rendező A tetovált lány forgatásán győzködte arról a színésznőjét, hogy tökéletes lenne Claire Underwood szerepére. Wright azonban tétovázott, nem akart visszamenni a tévébe, és akkoriban még a Kártyavár-at gyártó Netflix sem a minőségi szórakoztatás szinonimája volt, hanem egy kockázatosnak tűnő új hóbort.

Wright végül igent mondott, ami a karrierjét tekintve felért egy újjászületéssel. Claire Underwood nézők millióit rémisztette meg márványszerű, érzelmeket nélkülöző arcával, manipulációs készségével. „A te feladatod az, hogy mozdíthatatlan maradj, miközben mindenki más körülötted kering” – foglalta össze Fincher a karakter lényegét. A Wonder Woman amazonjai biztosan ellenezték volna Underwood erkölcsileg védhetetlen machinációit, de a belőle áradó erőt és önállóságot biztosan tisztelték volna.

A kilencvenes években megvolt a törekvés a stúdió részéről, hogy sztárt faragjanak Wrightból. Ő azonban visszadobta a filmszerepeket, amik nem érdekelték őt, és nagy megütközést keltett, amikor a Vanity Fair címlapját is visszautasította. Sean Penn-nel A pokol konyhája forgatásán ismerkedett meg 1989-ben, összeházasodtak, két gyermekük született, és lassanként a család lett az első az életében. Penn árnyékában maradva jellemzően mellékszerepekben lehetett látni.

Jodie Foster mondta róla – aki a sorozat egyik részében rendezte őt -, hogy a Kártyavár-ral „lépett bele végül abba a cipőbe, amely mindig is hozzá illett”. A tévé mellett filmekben is izgalmas szerepekhez jut mostanság, játszott a Pénzcsináló-ban, Az üldözött című nagyszerű John le Carré-adaptációban Philip Seymour Hoffmanal bonyolódott politikai játszmába, A futurológiai kongresszus című sci-fiben pedig önmagát alakítva reflektált szokatlan ívű karrierjére.

A Wonder Woman-ben az amazonok legkeményebb harcosát, Antiopé tábornokot alakította. Míg a Kártyavár-ban az intellektusával késztetett behódolásra másokat, addig a szuperhősfilmben a testi erejével és rettenthetetlen küzdőszellemével tűnt ki. A hatás most is ugyanaz volt, mint a tévésorozatnál, azzal a meggyőződéssel keltem fel a székből, hogy Wrighttal nem érdemes ujjat húzni.

És még az is lehet, hogy az 51 éves színésznőnek még csak nem is Antiopé lesz az idén a legemlékezetesebb filmszerepe: a Szárnyas fejvadász Magyarországon forgatott folytatásában is fel fog tűnni. Ezzel egy álma válhatott valóra, egy interjúban ugyanis a kedvenc sci-fijeként beszélt a kultikus első részről.

Lucy Davis

A kétezres évek elején a brit A hivatal című sorozat volt a legjobb dolog a tévében. Két évadon és egy karácsonyi különkiadáson keresztül elhűlt képpel és kínos mocorgással figyelhettük, ahogy a Ricky Gervais által eljátszott önimádó főnök részről részre egyre nagyobb hülyét csinált magából. A fullasztó irodai közegbe az egyik munkatárs és a recepciós lány egyre erősödő vonzalma vitt némi reményt. Az ő kapcsolatuk kecsegtetett egyedül azzal, hogy a lélekölő környezet ellenére itt valami klassz dolog is megtörténhet.

Lucy Davis és Martin Freeman játszotta el ezt a két határozatlan, életszerűségük miatt rendkívül szimpatikus embert. Mindkét színész A hivatal-lal érte el az első nagy sikerét, a pályájuk viszont teljesen máshogy folytatódott.

Freeman egyből megkapott egy remek szerepet az Igazából szerelem című romantikus komédiában, aztán Hollywoodban is megvetette a lábát, főszerepet játszott a Galaxis útikalauz stopposoknak-ban és A hobbit-trilógiában, majd a harmadik Amerika Kapitány-filmmel bekerült a Marvel-univerzumba is. Ehhez képest Lucy Davisnek a legemlékezetesebb filmszerepe a mai napig a 2004-es Haláli hullák hajnala című zseniális zombikomédiához kötődik.

Davis jobbára csak sorozatokban kapott munkát, és egyik sem volt a Sherlock-hoz mérhető, amelyben Freeman Watsonként szerzett magának rengeteg új rajongót. Többek között a Kaliforgia és A mentalista egy-egy epizódjában lehetett őt látni. Éveken át anorexiával és bulimiával küzdött, és emiatt képtelen volt dolgozni.

Minden jel arra mutatott, hogy a karrierje már nem fog új erőre kapni, a Wonder Woman-ben azonban megmutatta a világnak, hogy nagy baj lenne, ha nem számítanának rá komolyabb szerepek kiosztásakor. Virgonc fellépésével az összes jelenetet felpezsdítette, amelyben felbukkant.

Davis a Chris Pine által megformált brit kém mosolygós és tettre kész titkárnőjét játszotta el, és gyakorlatilag felismerhetetlen volt a filmben. Sokakkal együtt csak utólag döbbentem rá, hogy A hivatal recepciósa segített beilleszkedni a Londonban idegenül mozgó Wonder Womannek.

Elena Anaya

A spanyol színésznőt az a megtiszteltetés érte, hogy hazája két sztárrendezőjével is dolgozhatott, Julio Medemnek és Pedro Almodóvarnak is két-két filmjében szerepelt. A 2001-es Szex és Lucia hozta meg neki az áttörést, amelyben egy vonzó babysittert alakított. Medemmel 2010-ben forgatott megint, az Egy éjszaka Rómában-t karrierje legmegterhelőbb alakításának nevezett.

„Nagyon nehéz egy teljes filmet meztelenül forgatni. Extra erőfeszítést igényel koncentrálni a szövegedre, fesztelennek mutatni magad, úgy, hogy közben nincs rajtad ruha. Eljátszani azt is, mintha nem lennél zavarban meztelenül. A másik, hogy nem csellóztunk abban a szobában, hanem rengeteget szexeltünk" - mesélte az Origo Filmklubnak adott interjújában.

Almodóvar először egy parányi szerepre hívta el Anayát a Beszélj hozzá című filmjébe, de a színésznő már ettől irtózatosan boldog lett, úgy fogalmazott egy interjúban, hogy Almodóvar filmjeiben még egy vázát is szívesen eljátszana. Mély benyomást tett a rendezőre, mert kilenc évvel később már főszereppel bízott rá Anayára, aki saját elmondása szerint sikítozva rohant hazáig.

A bőr, amelyben élek főhőseként Penélope Cruzt váltotta, és ezzel ő is belépett Almodóvar múzsáinak illusztris sorába. A hátborzongató thrillerben egy Frankensteint idéző sebész (Antonio Banderas) házában raboskodott, ő volt a férfi kísérleti nyula.

Spanyolországon kívül is izgalmas produkciókban tűnt fel, A halálos közellenség mindkét részében Vincent Cassel partnereként az egyik leghíresebb francia gengszter feleségét játszotta el, majd az utóbbi évek egyik legizzasztóbb akciófilmjében, a szintén francia Visszakézből-ben is feltűnt.

Holywoodban a Van Helsing című fantasy-vel debütált, amelyben Drakula szadista szeretőjét játszotta el. Úgy tűnik, Anayát egyfajta szerepben tudják csak elképzelni Amerikában: a Wonder Woman-ben ismét egy gonosz karaktert alakíthatott.

Dr. Magu, vagyis Méreg Professzor szerepében A bőr, amelyben élek-hez hasonlóan ismét maszkot visel, és azon ügyködik, hogy egy halálos gáz kifejlesztésével megfordítsa az első világháború kimenetelét. A szuperhősfilm sajnos nem használja ki Anaya tehetségét, nem jut rá elég idő, a forgatókönyvírók megelégedtek annyival, hogy a sebhelyet elfedő maszkkal utalnak egy múltbéli tragédiára, amely a nő lelkét is eltorzíthatta.