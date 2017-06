Izgalmas és meglepő az új Nemes Jeles-film szereposztása

Az Oscar-díjas Saul fia rendezője, Nemes Jeles László nem ül a babérjain. Most hétfőn, azaz június 12-én elkezdte forgatni legújabb filmjét, az Osztrák-Magyar Monarchia végóráit egy fiatal kalaposlány nézőpontján keresztül bemutató Sunsetet. Dinamikus, koszos, az akkori élet ritmusát visszaadó kosztümös drámát ígér a rendező. Majdnem két éven át kereste a szerepekhez tökéletesen illő színészeket, végül egy népszerű arcokat meglepő nevekkel vegyítő gárdát hozott össze. Kulka Jánosnak a Sunset lesz a második filmje a stroke-ja után, ismét tombolhat Nagy Zsolt, úgy tűnik, hogy mostanság az összes hazai rendező Balsai Móni kegyeit keresi, az Egynyári kalandból ismert Dobos Evelinnek viszont ez lesz a debütálása a mozivásznon. A Filmalap másfél milliárd forintos támogatásával készülő Sunset remek alkalom lesz arra, hogy végre a hazai közönség is megismerkedjen a szlovákiai magyar Bárdos Judittal.

Az Oscar-díjas Saul fia rendezője, Nemes Jeles László június 12-én elkezdte forgatni a Sunset című nagyjátékfilmjét. Csábította Hollywood, ő azonban tartotta magát az eredeti tervéhez, és az Osztrák-Magyar Monarchia végóráiról, tágabb értelemben egy civilizáció összeomlásáról készít kosztümös drámát. A tervek szerint a forgatás 52 napig, augusztus 31-ig tart budapesti és vidéki helyszíneken. Most összeszedtünk mindent, amit a forgatás kezdetén tudni lehet Nemes Jeles második egész estés rendezői munkájáról.

A film 1913 nyarán játszódik, fő díszlete a Leiter Kalapszalon, amelyet a pesti Palotanegyedben építettek fel. A fiatal Leiter Írisz a Sunset főszereplője, aki Budapestre érkezve abban reménykedik, hogy kalaposlányként dolgozhat néhai szülei egykori legendás szalonjában, ám a kalapbolt új tulajdonosa, Brill Oszkár elutasítja. Írisz egy idegentől értesül róla, hogy Leiter Kálmán néven él egy bátyja, akinek nem tudott a létezéséről. A családja után kutatva a lány sötét titkokra bukkan, és elragadja a bukásához érkezett civilizáció zűrzavara.

A fiatal lányt Jakab Juli, a kalapbolt új tulajdonosát pedig az Arany Pálmát nyert 4 hónap, 3 hét, 2 nap angyalcsináló orvosa, a Snowpiercer-ben és a Toni Erdmann-ban is feltűnt román Vlad Ivanov játssza el. Kettejük közreműködését már korábban bejelentették, a forgatás elindulásával azonban a többi színészről is lehullt a lepel. Kiderült, hogy a magyar színjátszás színe-java szerepelni fog a Sunset-ben, íme az illusztris névsor:

Kulka János: A stroke-ja után az egész ország drukkolt neki, hogy felépülve ismét színpadra, illetve kamera elé tudjon állni. Biztató, hogy a Sunset már a második film, amiben szerepet vállalt. Ujj Mészáros Károly skandináv hangulatú krimijében, az X-ben még nem fog megszólalni, remélhetőleg a Sunset-ben már a hangját is hallhatjuk majd. Kulkát egyszer már láthattuk visszautazni a Monarchia korszakába, a Félvilág is ebben a időszakban játszódott.

Balsai Móni: Kis túlzással manapság nem készül nélküle magyar film, de nála a mennyiség nem megy a minőség rovására, mindig jó élmény őt viszontlátni. A Liza, a rókatündér címszereplőjeként került a figyelem középpontjába, azóta játszott a Tiszta szívvel-ben, A martfűi rém-ben, a Kincsem-ben miatta párbajozik Nagy Ervin. Jelenleg a Jupiter holdjá-ban látható, legközelebb pedig az X-ben lesz nyomozónő.

Dobos Evelin: Az Egynyári kaland makacs és öntudatos Dórájaként szédíti a tévénézőket, a jelenleg is futó, fantasztikusan sikerült második évadnak ő az egyik legizgalmasabb szereplője. Dórának nincs szerencséje a pasikkal, ő azonban nem adja fel a randizást, és újból és újból nekifut a dolognak. Alighanem a Sunset-ben is kacér jelenség lesz.

Nagy Zsolt: Lassú észjárású ellenőr volt a Kontroll-ban, azóta viszont jellemzően forrófejű, szenvedélyes fickókat játszik, a Zuhanórepülés és a Kolorádo Kid a legjobb példa erre, és a Jupiter holdjá-ban is csak az erőszakból értett a karaktere. Valószínűleg a Sunset-ben is lángolni fog.

Bárdos Judit: Felvidéki magyar színésznő, akit magyar, cseh és szlovák produkciókba is szívesen hívnak. Első főszerepét huszonkét évesen kapta, amikor még csak harmadéves volt a pozsonyi főiskolán. A Fair Play-ben ismét az ő neve került legelőre, egy futót játszott el, akit behívnak a nemzeti csapatba. Június 15-től a Cannes-ban debütált Out-ban láthatjuk őt a főhős lányaként, a színésznővel készült interjúnkat itt olvashatja el.

Czukor Balázs: Játszott a reality show-kat parodizáló Czukor show-ban, legutóbb Az éjszakám a nappalod főszereplőjeként lehetett látni a mozikban. Nem ez lesz az első alkalom, hogy együtt dolgozik Nemes Jelessel, övé volt a legfontosabb szerep a rendező Az úr elköszön című rövidfilmjében.

Fancsikai Péter: Ő epekedett Gregor Bernadett után a Tibor vagyok, de hódítani akarok című tinivígjátékban, de drámai szerepekben is bizonyította a tehetségét. Ő volt a Mansfeld című történelmi dráma címszereplője, és a Saul fiá-ban is felbukkant.

Lázár Kati: A hetvenes évek óta játszik magyar filmekben, hosszú karrierje során felbukkant Az eszkimó asszony fázik-ban, a Szürkület-ben, a Werckmeister harmóniák-ban, Legutóbb a Kincsem aranyszívű madame-jaként remekelt.

Kertész Péter: Legtöbben a Szomszédok-ból ismerhetik, a gazdagréti középiskola gazdasági igazgatóját, Bujákit játszotta el, sok közös jelenete volt a Vágási Jutkát alakító Ivancsics Ilonával. Szerepelt A miniszter félrelép-ben és az Ámbár tanár úr-ban, illetve a Sunset prezentációs célból készített pilotjában is benne volt.

Molnár Levente: A Szürke senkik-ben egy első világháborúban harcoló katonát játszott el, a Sunset-ben most még néhány évet vissza fog menni az időben. A Saul fiá-ban fontos szerepben tünt fel, a Sonderkommando egyik tagját alakította.

Zsótér Sándor: A mentősökkel összejátszó temetkezési vállalkozót játszott az Isteni műszak-ban, a Fehér isten-ben a főszereplő kislány apját formálta meg, legutóbb pedig a Saul fiá-ban lehetett látni a mozikban. Ő alakította Dr. Nyiszli Miklóst, a Dr. Mengele boncoló orvosa voltam az auschwitzi krematóriumban című, számos nyelvre lefordított dokumentumregény szerzőjét.

Terhes Sándor: Őt öli meg Anger Zsolt A nyomozó-ban, de Mundruczó Kornél filmjeiből is sokan ismerhetik: A Frankenstein-terv-ben, a Fehér isten-ben és a most futó Jupiter holdjá-ban is játszik. Június 15-től egy másik magyar filmben is el lehet majd őt kapni, ő alakítja az Out munka reményében Lettországig vándorló főhősét.

Őze Áron: Jelenleg a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház igazgatója, de emellett vendégszínészként máshol is játszik, és filmes munkákat is elvállal. Kisebb szerepekben volt látható A temetetlen halott-ban vagy a Sorstalanság-ban.

Székely B. Miklós: Tarr Béla kedvelt színésze, az Őszi almanach-ban és a Kárhozat-ban is játszott, a Sátántangó-ban ő volt Futaki. További neves magyar rendezőkel, Makk Károllyal, Szabó Istvánnal, Jancsó Miklóssal, Mundruczó Kornéllal és Szász Jánossal is már dolgozott együtt. Az idén már láthattuk az 1945-ben, és egy pár pillanatra a Jupiter holdjá-ban is.

A befutott színészek mellett pályakezdők és amatőrök is szerepet kaptak a filmben. Többek között a Sátántangó operatőrének, Medvigy Gábornak a lánya, Medvigy Rozi, a Színház- és Filmművészeti egyetemen Hegedüs D. Géza osztályába járó Dino Benjamin, illetve Moldován Dorottya is benne lesz a Sunset-ben.

A színészek kiválogatása Zabezsinszkij Éva casting director irányításával közel két éven át tartott. A válogatásokra majdnem tízezer ember jelentkezett, és a statiszták száma megközelíti a 4400 főt. Jakab Juli kiválasztásával érdemes bővebben is foglalkozni, hiszen az általa eljátszott fiatal lány nézőpontjából láthatjuk majd Budapestet.

Juli forgatókönyvírónak tanult, de aztán egyre több rendező jött rá arra, hogy mennyire üde és természetes jelenség tud lenni a vásznon. Dolgozott Reisz Gáborral a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan-ban, Török Ferenccel a Senki szigeté-ben, majd a Saul fiá-ban is feltűnt egy aprócska, de fontos szerepben.

Ki ez a lány, akiből Nemes Jeles világsztárt csinál? A Saul fia utáni filmje főszerepére Nemes Jeles László több ezer lány közül választotta ki a 28 éves Jakab Julit. Csak négy éve kezdett el színészkedni, de az arca nagy eséllyel ismerős lehet. Szerepelt nyolcmilliós nézettségű videoklipben, miatta lógatta az orrát a VAN főhőse, ő biciklizett angyalian a Senki szigetében, és ő szorongatta Saul kezét meggyötört ábrázattal az Oscar-díjas holokausztdrámában. Titokzatos, kifürkészhetetlen, speciális jelenség, egy ösztönös tehetség - mondják róla. Jakab Juli most indul el a világhír felé,

Julit egy nagy formátumú színésznek tartja Nemes Jeles, már a keresés elején eszébe jutott, hogy ő is eljátszhatná Íriszt, de mielőtt döntésre jutottak volna, rengeteg színésznőt megnéztek. Egy kifürkészhetetlen, többrétegű személyiséget kerestek, aki akár öntudatlanul, de a jelenlétével behoz egy másik korszakot. A meghallgatásokon Juli volt a legjobb, pontosan úgy oldotta meg a felvázolt jeleneteket, ahogy Nemesék szerint azokat meg kellett oldani.

„A Sunset egy civilizációs bukásról szól. Nem a dekadencia érdekel, hanem maga a zuhanás, amikor egyik pillanatról a másikra minden leesik a zenitről. A Sunset világa kalandos, sokrétegű és egyszerre problematikus, kiszámíthatatlan – számomra ez benne a legizgalmasabb. Nem klasszikus kosztümös drámát rendezek, hanem az élet ritmusát szeretném érzékeltetni, ahol minden mozgásban van és állandó meglepetéseket hoz” - foglalta össze Nemes Jeles, milyen filmnek képzeli el a Sunset-et.

Nemes Jeles László mesélt a Sunset titkairól Az Oscar-díjas Saul fia rendezőjét második nagyjátékfilmjéről, a Sunset című kosztümös drámáról faggattuk. Nemes Jeles László titokfilmnek nevezte a Sunsetet, mesélt arról, hogy több ezer jelentkező közül miért Jakab Julit választotta az Írisz nevű főhős szerepére, illetve azt is elárulta, hogy számítógépes trükkök segítsége nélkül tervezi megidézni a mozivásznon az 1910-es évek Budapestjét.

Budapest megjelenítésekor a rendező el szeretné kerülni a színpadiasságot. Egy kaotikus, koszos, energiával és építkezésekkel teli várost képzelt el, többek között az alábbi 1906-os, San Francisco nyüzsgését bemutató kisfilm inspirálta. Szerinte ezekben a képsorokban benne van a korabeli élet ritmusa. Az Origo Filmklubnak más filmeket is emlegetett. Írisz alvilágba való alászállása kapcsán a Kék bársony-t hozta fel, illetve a Vérző olaj és F.W. Murnau Virradat című alkotása is hatással volt rá.

A Sunset a Saul fiá-ban látottnál szélesebb, 1,85:1-es képarányban forog, számítógépes trükköket pedig nem, vagy csak észrevehetetlen módon fog tartalmazni. Nemes Jeles szerint rosszul öregszenek azok a filmek, amelyekben ki lehet szúrni a számítógép segítségével létrehozott látványt.

A New York bandái-hoz képest kevésbé lesz explicit az erőszak ábrázolása, míg Scorsese kosztümös drámája tizenhatos karikával ment itthon, Nemes Jeles úgy látja, hogy az ő filmje beleférhet az eggyel alacsonyabb korhatár-besorolásba. Nem lesz gyerekeknek való film a Sunset, de a rendező azt preferálja, ha az erőszak nem a vásznon, hanem a nézők agyában jelenik meg.

A rendező új filmjében is főként azokkal az alkotókkal és szakemberekkel dolgozik, akikkel a Saul fiá-t készítette. A Sunset operatőre Erdély Mátyás, zeneszerzője Melis László, sound designere Zányi Tamás, díszlettervezője Rajk László, jelmeztervezője - a stábhoz újonnan csatlakozó - Szakács Györgyi. A rendező a forgatókönyvet együtt jegyzi Clara Royer-vel és Matthieu Taponier-vel, utóbbi egyben a film vágója is.

A magyar-francia koprodukcióban készülő filmet a Filmalap és az Eurimages is támogatta, Sipos Gábor és Rajna Gábor ismét producerként vesz részt a munkában, és ha minden jól megy, jövő nyáron láthatjuk majd a mozikban. A Saul fia sikere után biztosra vehető, hogy a világpremierrel a májusi cannes-i filmfesztivált célozzák meg.