Ideje odafigyelni erre a gödröcskés arcú lányra

A múlt héten kiderült, kik fognak még játszani Nemes Jeles László most forgó új filmjében, a Sunsetben, a főszereplő Jakab Julin kívül. A jól ismert nevek mellett egy relatíve ismeretlen is felbukkant a stáblistán. A második legfontosabb női szerepet nem más kapta, mint Dobos Evelin. Hogy ki ő? Akik követik az Egynyári kaland című zseniális tinisorozatot, biztosan képben vannak. Ő az a gödröcskés arcú, bomba nő, aki lánnyal is simán csókolózna.