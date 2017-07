Cikksorozatunkban sorra vesszük a legendás filmes pucérkodásokat, amelyek meghatározóak voltak szerzőink pszichoszexuális fejlődésében. Bridget Fonda a leghíresebb amerikai színészcsaládból származik, de így is ki tudott törni Henry, Peter és Jane árnyékából. A Jackie Brownban Robert De Niróval öszehozták minden idők egyik legkomikusabb szexjelenetét, de már az első jegyzett filmszerepében mindent megmutatott magából. A Botrányban az angol politikai elitet szédítette, Matthew Broderick partnereként pedig arra jött rá, hogy hülyeség szex nélkül élni.

#114 - Bridget Fonda (Aria, Botrány, Egyedülálló nő megosztaná, Promenád a gyönyörbe, Facérok, Jackie Brown)

Bridget Fonda olyan családi örökséggel lépett a színészi pályára, amelyből a legtöbb ember nem tudott volna jól kijönni. A nagyapja Henry Fonda amerikai színészikon volt, az édesapja, Peter Fonda játszotta el a Szelíd motorosok főszerepét, és a nagynénije sem volt akárki, Jane Fonda két Oscar-díj büszke birtokosa. Hármójuk említése nélkül képtelenség lenne könyvet írni az amerikai filmművészetről.

Peter Fonda lánya megcselekedte a lehetetlent, és kitört a családtagjai árnyékából. Bridget elmondhatja magáról, hogy szerepelt a filmtörténet leghíresebb trilógiájában, A keresztapá-ban (a harmadik részben szűrte össze a levet Andy Garciával), eljátszotta a Nikita amerikai remake-jének a főszerepét, olyan nagynevű rendezőkkel dolgozott együtt, mint Sam Raimi, Bernardo Bertolucci vagy Cameron Crowe, és Quentin Tarantino egyik legtöbbet méltatott filmjében, a Jackie Brown-ban is feltűnt.

Bridget Fonda rögtön az első jegyzett filmszerepében mindent megmutatott magából. Az Aria tíz szkeccsből állt össze, olyan világhírű rendezők dolgoztak az egyes epizódokon, mint Jean-Luc Godard, Ken Russell vagy Robert Altman, és ahogy a film címe is mutatja, az operát próbálta közelebb hozni az emberekhez.

Richard Wagner Trisztán és Izoldá-ja szól, miközben a fiatal színésznő heves csókolózásba kezd a szerelmével, majd az utolsó ruhadarab, a bugyi is lekerül róla. Az operák világához illően rengeteg érzelem sűrűsödik össze ebben a művészi szexjelenetben, úgy tűnik, mintha életük legemlékezetesebb orgazmusát élné át a szerelmespár.

Két évvel később már Julia Robertsszel emlegették egy lapon, ugyanis mindkettejüket Golden Globe-díjra jelölték a legjobb női mellékszereplő kategóriájában. A szobrot végül Roberts vitte haza az Acélmagnóliák-ért, de ez nem változtat azon a tényen, hogy figyelemre méltó alakítást láthatunk Fondától a Botrány című drámában. A film az angol politikai élet leghíresebb szexbotrányát dolgozta fel, amelybe belebukott a hadügyminiszter, és annyira megrengette a konzervatív kormány renoméját, hogy később a miniszterelnök is lemondott.

Fonda játszotta az egyik táncos lányt, aki gyakori vendége a konzervatív elit által szervezett orgiáknak. A film témája igényli a meztelenkedést, és a színésznő nem okoz csalódást: a színpadon zsebkendőnyi méretű ruhákban táncol, az indiános fellépésekor pedig azzal irányítja magára a figyelmet, hogy a melleit csak az összefont haja takarja, és néha még az sem.

A kilencvenes évek elején népszerűségük csúcsán voltak az erotikus thrillerek, fiatal, vetkőzésre hajlandó kollégáihoz hasonlóan Fonda is kipróbálta magát ebben a műfajban. Az Egyedülálló nő megosztaná-ban – ahogy a magyar cím is jelzi – lakótársat keres maga mellé, és pechjére pont egy normálisnak tűnő közveszélyes őrültre (Jennifer Jason Leigh) esik a választása. Ahogy az a zsánertől elvárható, Fonda többször is ledobja benne a ruháit, és Stephen Weberrel bújik össze.

Fonda legközelebb a Promenád a gyönyörbe című kosztümös vígjáték mutatkozott meztelenül. Matthew Broderickkel egy házaspárt alakítanak, akik egy különös módszereket propagáló egészségfarmtól remélik a megoldást a problémáikra. A páciensek például nem élhetnek nemi életet, de ezt először a férj, majd a feleség is megszegi. A nő német szexuálpszichológusokkal megy piknikre, majd adja át magát a férfiak modern életfilozófiájának.

A Jackie Brown-ban csak egy epizódszerep jutott neki, Samuel L. Jackson barátnőjeként nem csinál mást, csak a tévét bámulja és füvezik, de így is felejthetetlen a filmben. Bikiniben fekszik végig a sezlonon, később pedig a filmtörténet egyik legkomikusabb szexjelenetét hozta össze Robert De Niróval. Előjáték címén a lány fényképeiről beszélgetnek, aztán De Niro szuszogása végérvényesen eldönti, hogy ettől a légyottól hiába várunk erotikát.

A Facérok című nagyszerű párkapcsolati drámában ugyan nem vetkőzik le Fonda, de mégis itt van a helye az összeállításban, ugyanis a színésznő által megformált huszonéves lány azon töri a fejét a filmben, hogy megnagyobbítsa-e a mellét.

A bizonytalankodó lány azért fontolgatja a műtétet, mert a tökfej rockzenész barátja (Matt Dillon) bevallotta, hogy néha azt szeretné, hogy Janetnek nagyobb legyen a melle. A felvetés teljes ostobaság, ezt a fentebb beágyazott videók is bizonyítják, illetve szerencsére a Facérok-ban is jön valaki (Bill Pullman), aki elmondja Fondának, hogy úgy gyönyörű, ahogy van.

Ugyan a 1998-as Szimpla ügy című remek thriller után már jobbára csak feledhető filmekben szerepelt, de így is mindenkit meglepett azzal, hogy 2002-ben, 38 évesen felhagyott a színészettel, azóta háztartásbeli feleség és anyuka (visszavonulásáról ebben a cikkben írtunk részletesen). Utoljára A Hókirálynő című Hallmark-tévéfilm címszerepét játszotta el.

Cikksorozatunk korábbi részei:

#113 - Kristen Stewart

#112 - Meg Ryan

#111 - Kelly Preston

#110 - Catherine Zeta-Jones

#109 - Kelly LeBrock

#108 - Annette Bening

#107 - Pamela Anderson

#106 - Naomi Watts

#105 - Teresa Palmer

#104 - Linda Fiorentino

#103 - Carole Buquet

#102 - Daryl Hannah

#101 - Mary Elizabeth Mastrantonio

#100 - A húsz legszebb pucérkodás magyar filmben

#99 - Kate Beckinsale

#98 - Milla Jovovich

#97 - Joan Severance

#96 - Malin Akerman

#95 - Anne Parillaud

#94 - Jessica Biel

#93 - Diane Lane

#92 - Görög Zita

#91 - Eva Mendes

#90 - Clémence Poésy

#89 - Ubrankovics Júlia

#88 - Margot Robbie

#87 - Violante Placido

#86 - Audrey Tautou

#85 - Bordán Lili

#84 - Penelope Ann Miller

#83 - Jennifer Lopez

#82 - Olga Kurylenko

#81 - Diane Kruger

#80 - Marozsán Erika

#79 - Gwyneth Paltrow

#78 - Hámori Gabriella

#77 - Ornella Muti

#76 - Christina Ricci

#75 - Alyssa Milano

#74 - Rooney Mara

#73 - Denise Richards

#72 - Marion Cotillard

#71 - Elizabeth Berkley

#70 - Shannon Elizabeth

#69 - Kerekes Vica

#68 - Ludivine Sagnier

#67 - Sylvia Kristel

#66 - Katie Holmes

#65 - Eva Green

#64 - Virginie Ledoyen

#63 - Patsy Kensit

#62 - Léa Seydoux

#61 - Olivia Wilde

#60 - Kirsten Dunst

#59 - Lizzy Caplan

#58 - Vanessa Paradis

#57 - Jessica Chastain

#56 - Rebecca De Mornay

#55 - Bo Derek

#54 - Keira Knightley

#53 - Gryllus Dorka

#52 - Madeleine Stowe

#51 - Reese Witherspoon

#50 - Scarlett Johansson

#49 - Dobó Kata

#48 - Cindy Crawford

#47 - Rebecca Romijn

#46 - Emily Blunt

#45 - Asia Argento

#44 - Osvárt Andrea

#43 - Drew Barrymore

#42 - Gabrielle Anwar

#41 - Alexandra Daddario

#40 - Charlize Theron

#39 - Gemma Arterton

#38 - Nicole Kidman

#37 - Kim Cattrall

#36 - Amy Smart

#35 - Rosario Dawson

#34 - Jamie Lee Curtis

#33 - Anne Hathaway

#32 - Emmanuelle Seigner

#31 - Anna Falchi

#30 - Amber Heard

#29 - Amber Smith

#28 - Elizabeth Hurley

#27 - Valeria Golino

#26 - Demi Moore

#25 - Angelina Jolie

#24 - Mathilda May

#23 - Mädchen Amick

#22 - Penélope Cruz

#21 - Erika Eleniak

#20 - Paz Vega

#19 - Natasha Henstridge

#18 - Kim Basinger

#17 - Madonna

#16 - Sherilyn Fenn

#15 - Irene Jacob

#14 - Patricia Arquette

#13 - Salma Hayek

#12 - Rachel Weisz

#11 - Marisa Tomei

#10 - Halle Berry

#9 - Heather Graham

#8 - Uma Thurman

#7 - Liv Tyler

#6 - Sharon Stone

#5 - Susan Sarandon

#4 - Jane March

#3 - Jennifer Connelly és Virginia Madsen

#2 - Shannon Tweed

#1 - Phoebe Cates