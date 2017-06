Indul a leglazább filmfesztivál, Uma Thurman is jön

Az idén június 30. és július 8. között tartják meg Közép-Európa lerangosabb filmes seregszemléjét, a Karlovy Vary-i filmfesztivált, amiről az Origo Filmklub is tudósítani fog. A Kristály Glóbuszért ebben az évben nem versenyez magyar film, de a Jupiter holdján azért ámuldozhat majd a csehországi fürdőváros közönsége. Így is lesz miből válogatni: a frissen Oscar-nyertes Casey Affleck különleges kísértetfilmmel érkezik, Uma Thurman jelenlétében vetítik le egyszerre a Kill Bill mindkét részét, Robert Pattinson szőkített hajjal brillírozik, de itt lesz Cannes három legszexibb és a legnyugtalanítóbb filmje is.

A Karlovy Vary-i filmfesztivál az egyetlen A-kategóriás nemzetközi mustra a közép-európai térségben, de nem csak ezért szokás szeretni. Nagy múltú gyógyfürdővárosban tartják, ahol századelős, neobarokk, vagy szecessziós épületek szolgáltatnak díszletet a vetítésekhez – Wes Anderson a városban található szállókról mintázta a Grand Budapest Hotel címszereplőjét –, ami tagadhatatlanul romantikus hangulatot kölcsönöz a fesztiválnak.

Másrészt azok, akik már jártak a filmszemlén, mind az ilyen rangos fesztiváloktól szokatlanul családias légkörről meséltek, ahol kevésbé köti az újságírókat és a vendégeket a protokoll, mint például Berlinben, Velencében vagy Cannes-ban. Ráadásul már kiválogatva vannak itt az év korábbi fesztiváljain ajnározott filmek, a vetítésekre sem kell órákat sorban állni, és sztárokat is láthatunk közelről.

Magyarokért most nem izgulhatunk

A Karlovy Vary-i fesztivál a helyszínből adódóan értelemszerűen nagyobb hangsúlyt fektet a kelet-közép-európai országok szerepeltetésére, így a versenyfilmek között – nyolc világpremier, négy nemzetközi premier – található lengyel, román, grúz, szlovák, cseh és bosznia-hercegovinai alkotás is. Az East of the West névre keresztelt szekcióban szintén túlsúlyban vannak a közép-európai országok, ebben a versenyprogramban első és második filmeket szoktak felvonultatni, most is megmérkőzik nyolc elsőfilmes rendező.

A magyar film is régi és állandó vendég Karlovy Varyban. 2013-ban Szász János második világháborús alkotása, A nagy füzet elnyerte a fesztivál fődíját, 2014-ben az East of the West szekcióban debütált az Utóélet és a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan, a versenyprogramban pedig a Szabadesés Pálfi Györgytől, ami három díjat is elhozott, köztük a legjobb rendezőnek járót.

Két évvel ezelőtt Horváth Lili kezébe adták az East of the West fődíját a Szerdai gyerek-ért, tavaly Till Attila kerekesszékes gengszterfilmje nyitotta meg ezt a szekciót, az Ernelláék Farkaséknál Hajdu Szabolcstól pedig nemhogy bekerült a versenyprogramba, hanem meg is kapta a fődíjat, illetve a legjobb színészi alakításért járó elismerést.

Az idén nem versenyez magyar produkció, és nemzetközi premierünk sem lesz a fesztiválon. Két filmmel azért így is képviseltetjük magunkat: Mundruczó Kornél repülő menekültes filmjét, a Jupiter holdjá-ta Horizontok elnevezésű szekcióban mutatják be, míg Kristóf György Out-ja a cseh filmes szekcióba kerülhetett be, mivel koprodukcióban készült. Mindkét film Cannes-ban debütált, az alkotógárdáik természetesen megjelennek majd a Karlovy Vary-i premieren is.

A cseh filmfesztivál bevásárolt Cannes-ban

A cannes-i – és kisebb mértékben a berlini – mezőnyből egyébként is rengeteg filmet átvettek a Karlovy Vary-i fesztivál szervezői, így aki nem jutott el a francia Riviérára, az itt pótolhat. A Horizontok szekció hemzseg az idei cannes-i produkcióktól: bemutatják a Csábítás-t, melyért Sofia Coppola elnyerte a legjobb rendezőnek járó díjat, valamint Fatih Akin új drámáját, az In the Fade-et, melynek főszereplőjét, Diane Krugert szintén díjjal jutalmazták.

Láthatja majd továbbá Karlovy Vary közönsége az új Claire Denis-filmet (Un beau soleil intérieur), a Neil Gaiman novellájából készült How to Talk to Girls at Parties-t, amiben Nicole Kidman és Elle Fanning punkoskodik, Michael Haneke a szokásosnál is nyomasztóbb Happy End-jét, illetve a Dupla szerető-t, amit kollégám Cannes legszexibb filmjének kiáltott ki kritikájában.

A magam részéről nagyon izgatottan várom az amerikai indie rendezőpáros, Benny és Josh Safdie stílusosnak ígérkező thrillerét, a Good Time-ot, amiben a hidrogénszőkére festett hajú Robert Pattinsonnak kell majd elkeseredett lépéseket tennie a testvére védelmében.

A külföldi szakírók egyöntetűen a fiatal színész eddigi legerősebb alakításáról regéltek, aki az Alkonyat-sorozat vége óta már olyan egyéni látásmódú rendezőkkel dolgozott, mint Werner Herzog, Anton Corbijn, David Michod, James Gray és David Cronenberg.

Koronázhatunk majd egy új Richard Linklatert?

A szervezők azért nem csak Cannes-ból válogattak be produkciókat. A legendás finn rendező, Aki Kaurismäki új tragikomédiája, a menekültválság témáját sajátos humorral boncolgató The Other Side of Hope például Berlinben debütált, míg a Columbus című független film az idei Sundance-en gyűjtött be elismerő kritikákat.

Ez utóbbi főhőse egy koreai születésű fiatalember, aki egy családi tragédia miatt egy indianai kisvárosban ragad, és megismerkedik egy építészetrajongó lánnyal. A kritikusok többek között Richard Linklater Mielőtt felkel a nap-trilógiájához hasonlították a filmet, melynek rendezője, az elsőfilmes Kogonada videóesszékkel szerzett korábban népszerűséget.

A Their Finest című brit játékfilm, mely a 2016-os torontói filmfesztiválon mérettette meg magát, az 1940-es dunkerque-i mentőakció idején játszódik a brit hátországban: egy harci morált erősítendő film elkészítésének kulisszatitkaiba nyerhetünk betekintést.

Érdekes lehet majd párba állítani a filmet Christopher Nolan júliusban mozikba kerülő, nagyszabású háborús eposzával, a Dunkirk-kel, két merőben különböző megközelítésben látni ugyanazt a történelmi eseményt.

Jön Tarantino kedvenc színésznője és két Bosszúálló is

A szervezőknek világsztárokat is sikerül bezsákolniuk az amúgy is sokszínű és változatos program mellé. A fesztivál egyik díszvendége lesz az idén Uma Thurman, aki részt vesz majd a megnyitó ünnepségen, s ott átveheti a fesztivál elnökének különdíját. A Ponyvaregény és A nimfomániás sztárja speciális vetítést is tart majd: elhozza magával a Kill Bill első és második részét is, amiket szabadtéri moziban, egyben fognak levetíteni a fesztivál közönségének.

A másik két nagy hollywoodi sztárvendég Casey Affleck és Jeremy Renner, ők is kapnak különdíjat. Az ifjabbik Affleck, aki A régi város-ban nyújtott alakításáért februárban átvehette az Oscart, az év egyik legkülönlegesebb élményének ígérkező A Ghost Story-t kíséri el Karlovy Varyba: a rendhagyó kísértettörténetben Rooney Mara elhunyt férjét játssza, aki fehér lepedőben tér vissza az özvegy körül sertepertélni. Az idei Sundance-en már ódákat zengtek David Lowery (Elliot, a sárkány) rendezéséről, amely várhatóan lételméleti kérdéseket fog feszegetni.

Jeremy Rennernek két filmjét is levetítik. A fesztivál zárófilmjének Denis Villeneuve mesteri sci-fijét, az Érkezés-t választották, melyben Renner a Földön megjelenő űrlényekkel kapcsolatfelvételt megkíséről elméleti fizikust játszotta.A „Különleges események” nevű szekcióban pedig a Wind River című krimit fogják szerepeltetni, melyben egy erdei nyomkereső és egy FBI-ügynök egy indián rezervátumban történt gyilkosság ügyében nyomoz.

Renner partnere Elisabeth Olsen, akivel több Marvel-filmben is a Bosszúállók csapatát erősítik, a rendező pedig Taylor Sheridan, aki két szikár, nagyszerű zsánerfilm, a Sicario és a Hell or High Water forgatókönyvírójaként robbant be az elmúlt években.

A Batman zeneszerzője zongorázni fog

Az 52. Karlovy Vary-i fesztivál nyitófilmje egy Sundance-es nagy siker, a The Big Sick lesz, amit épp a hetekben mutattak be az amerikai mozikban. A vígjáték a Szilícium-völgy című HBO-sorozatból ismert komikus, Kumail Nanjiani és felesége, Emily V. Gordon életén alapul, egy pakisztáni férfi és egy fehér nő bonyolult párkapcsolatáról szól, amit nem csak a vallási és etnikai különbségek, hanem egy váratlan egészségügyi válság is megnehezít.

Aki pedig még ezek után sem talál magának elég programot, az számos kerekasztal-beszélgetésen és közönségtalálkozón vehet részt. A fent említett színészek mellett megjelenik majd a fesztiválon a kétszeres Arany Pálma-díjas Ken Loach is, akit életműdíjjal tüntetnek ki, valamint mesterkurzust tart James Newton Howard, a Hatodik érzék, a Batman: Kezdődik és a Legendás állatok és megfigyelésük nyolc Oscar-díjra jelölt zeneszerzője, melyen filmrészletek és élő zongorakíséret segítségével mesél majd a karrierjéről és a munkamódszereiről.