Újabb hét magyar dönthet mostantól az Oscarról

Még soha nem fogadott be olyan sok új tagot az Amerikai Filmakadémia, mint most. Többek között Dwayne Johnson, Margot Robbie és a Marvel több szuperhőse is dönthet az Oscar sorsáról. Magyarokat is rekordszámban hívtak meg, többek közzött az Oscar-díjat nyert Mindenki rendezője és producere, Deák Kristóf és Udvardy Anna, illetve a Testről és lélekről című filmjével Arany Medvét nyert Enyedi Ildikó is szavazhat majd.

Az Amerikai Filmakadémia idén rekordszámú új tagot köszönthet a soraiban: míg tavaly 683, addig 2017-ben 744 embert vettek fel az Oscar-díjakról is döntő szervezetbe. A lista tele van híres színészekkel és filmes szakemberekkel: meghívást nyert korunk egyik legnagyobb szupersztárja, Dwayne Johnson, A Wall Street Farkasá-val berobbant Margot Robbie és Gal Gadot is, Wonder Woman megformálója.

Mostantól Adam Driver, Kristen Stewart, Franco Nero, Charlotte Gainsbourg, és a Marvel több szuperhőse, például Elizabeth Olsen, Chris Pratt vagy Chris Evans is szavazhat. Filmbolondként szédítő érzés végigmenni a listán: Alejandro Jodorowsky kultrendező, a Hell or High Water-t jegyző David MacKenzie és a hardcore művészfilm-rajongók nagy kedvencei, Pedro Costa, Lav Diaz és Kim Ki-duk is tag lett.

A nagyarányú bővítés azokra az Akadémiát érő vádakra reakció, melyek szerint a tagság nem elég sokszínű, és túlságosan nagy arányban képviseltetik magukat benne a fehér férfiak. Az újonnan felvételt nyert emberek harminckilenc százaléka nő. Többek között a legutóbb a The Edge of Seventeen-en bríllirozó Hailee Steinfeld, a James Bond-sorozat legújabb Moneypenny-je, Naomie Harris és az indiai szupersztár, a Baywatch-film főgonoszát játszó Priyanka Chopra is szavazhat mostantól az Oscaron.

A 2017-es felvettek harminc százaléka nem fehér. Meghívót kapott az új Lando Calrissian, Donald Glover, a tavalyi Oscar-gálán a legjobb filmnek megválasztott Holdfény rendezője, Barry Jenkins, illetve az idei év legnagyobb meglepetéssikerének, a Tűnj el-nek az alkotója, Jordan Peele is tag lett.

De ami számunkra még érdekesebb, hogy rekordszámú magyar filmes kapott meghívást az Akadémiába:

Deák Kristóf rendező

Udvardy Anna producer

Enyedi Idikó rendező

Mészáros Márta rendező

Pataki Éva író

Rófusz Ferenc rendező

M. Tóth Géza rendező

A februári gálán lépett fel a színpadra Deák Kristóf és Udvardy Anna, hogy átvegyék a Mindenki című kisfilmért odaítélt szobrot, mostantól ők is szavazhatnak arról, hogy legközelebb kit hívjanak fel a színpadra. Udvardy néhány hete arról panaszkodott, hogy csak bajt hozott neki az Oscar. Remélhetőleg a díjak odaítélése már több örömet fog neki okozni.

Ahogy a tavaly meghívást nyert Nemes Jeles László, úgy Deák Kristóf is Steven Spielberg München című filmjének budapesti forgatásán kapta meg az első komolyabb filmes munkáját. Időközben rendező lett belőlük, és most már az Akadémia tagjaiként segíthetik hozzá az újabb Oscarjához Spielberget. A Cápa, a Ryan közlegény megmentése és még sok más sikerfilm alkotója idén a The Papers című újságírós drámával száll harcba a szobrokért.

Enyedi Ildikó Testről és lélekről című szerelmi drámája az év elején megnyerte a berlini filmfesztivál fődíját, és most akár az a helyzet is előállhat, hogy az Akadémia újdonsült tagjaként a saját filmjére szavazhat. Augusztusban ül össze a magyar nevezőbizottság, és bár az 1945-nek és a Jupiter holdjá-nak is helye lenne az Oscar versenyben, a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy Magyarország a Testről és lélekről-t fogja nevezni a legjobb idegen nyelvű film kategóriájába.

Egy másik nemzetközi hírű rendező, az évtizedek óta aktív, Cannes-t, Berlint és Velencét is megjárt Mészáros Márta is felvételt nyert, és ő is új filmmel áll elő az idén, de az Aurora Borealis már a szeptember 30-i határidő után debütál a magyar mozikban, így azt csak jövőre lehet majd nevezni.

Érdekesség, hogy Mészárost és Enyedit nem csupán a rendezők, hanem az írók tagozatába is meghívták, így most dönteniük kell, hogy melyik tagságot fogadják el.

Meghívást nyert továbbá Mészáros Márta állandó írótársa, Pataki Éva. Először az 1987-es Napló gyermekeim idején dolgozott együtt a rendezővel, majd többek között A temetetlen halott és az Utolsó jelentés Annáról forgatókönyvét is közösen jegyezték.

Régi adósságát törlesztette az Akadémia Rófusz Ferenc meghívásával, aki 1981-ben nyert Oscart A légy című animációs rövidfilmért. A hetedik meghívott, M. Tóth Géza 2007-ben került az aranyszobor közelébe, a Maestro rendezőjeként szurkolhatott azért, hogy a jelölt alkotások közül az ő kisfilmjét hirdessék ki győztesnek a gálán.

A hét magyar filmesnek a Twitteren gratulált a filmügyi kormánybiztos, Andy Vajna, aki Szabó István, Koltai Lajos, Nemes Jeles László, Erdély Mátyás és Zányi Tamás mellett maga is az Akadémia magyar tagjainak a sorát gyarapítja.

Az újonnan meghívottak teljes listáját erre a linkre kattintva böngészheti át.