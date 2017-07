Az egyik közveszélyes, a másik tündéri, de mindkettőt imádjuk

A Nyomd, bébi, nyomd a zenére komponált száguldás mellett a briliáns szereplőgárda miatt válhatott az idei év eddigi legvagányabb akciófilmjévé. A bankrablók férfias világában két nő is megállja a helyét: Eiza Gonzalez mindkét kezében gépfegyverrel megy neki az üldözőinek, Lily James pedig bűbájos pincérnőből válik a főhős elkötelezett partnerévé. Nagyon más világból jöttek: Gonzalez latin-amerikai szappanoperákkal, James nagy presztízsű színházi szerepekkel kezdte a pályáját. Egyikük ördögi, a másikuk angyali a filmben, de mindkettőjükre fényes jövő várhat Hollywoodban.

Eiza Gonzalez

Edgar Wright brit rendező a Cornetto-trilógia mindhárom részét ugyanazzal a két színésszel, Simon Pegg-gel és Nick Frosttal forgatta le. A Scott Pilgrim a világ ellen idején azonban módszert váltott, és csupa olyan színésszel népesítette be a képregény-adaptációját, akivel nem dolgozott azelőtt. Ugyanezt tette a Nyomd, bébi, nyomd esetében is: Kevin Spacey-nek, Jon Hammnek, Jamie Foxxnak, Ansel Elgortnak, Lily Jamesnek és Eiza Gonzaleznek is ez a film a belépője Edgar Wright frenetikusan szórakoztató világába.

Spacey egy élő legenda, de a Mad Men – Reklámőrültek sztárjának és Django megformálójának a beválogatását sem kell különösebben megindokolni, mindketten az amerikai színészszakma krémjébe tartoznak. A zenészként is dolgozó Ansel Elgortot a muzikalitása tette tökéletessé a főszerepre, Lily Jamesről később bővebben is lesz szó, de a Hamupipőke után a legtöbb rendező valószínűleg két kézzel kapna utána. A fontosabb szereplők listáját végigolvasva egyedül Eiza Gonzalez mellett jelent meg egy villogó kérdőjel.

Az akció-musicalből aztán kiderült, hogy Gonzalez egyenrangú partnere nagynevű kollégáinak, sőt azt is nyugodtan meg lehet kockáztatni, hogy fényes jövő előtt áll Hollywoodban. Hamm-mel egy Bonnie-ra és Clyde-ra hajazó párost alkotnak, akik a szüntelen ámokfutásban teljesednek ki. Náluk a bűnözés ugyanolyan fontos örömforrás, mint a szex és a drogok.

Egyszerre vonzó és vérfagyasztó jelenség Gonzalez Darlingja (magyar fordításban Drága) a filmben. Először a szexuális kisugárzásával hódít, de amikor arra kéri a barátját, hogy a szerelme jeléül öljön meg valakit, rögtön nagyobb távolságot szeretnénk tőle tartani. Ha akcióra kerül sor, akkor sem kell őt félteni: felejthetetlen képsor, amikor mindkét kezében gépfegyvert tartva tüzel.

A 27 éves Gonzalezt az Egyesült Államokban és Európában még csak kevesen ismerik, Latin-Amerikában azonban már régóta sztárnak számít. Még csak tizenhat volt, amikor tizenkét meghallgatás után végül ráosztották a Lola, érase una vez című mexikói szappanopera főszerepét.

Ez a 224 részen át tartó, modern kori Hamupipőke-történet tette őt híressé a spanyolajkú országokban, egy másik sorozattal, a Nickelodeonon futó Suena Conmigó-val növelte az érte rajongó tinik számát.

A latin-amerikai országokban nem csupán a tévében lehetett őt gyakran látni, a rádióból is ő szólt. Amellett, hogy gyakran énekelt a sorozataiban, a világ bármelyik részén eladható, könnyed popslágerekkel is előállt. Az első szólóalbuma 2009-ben jelent meg Contracorriente címmel, amelyet 2012-ben követett a második lemez. Ezt az alábbi videoklipjét például közel 45 milliószor nézték meg a YouTube-on.

Első angol nyelvű szerepét Robert Rodrigueznek köszönheti, a mexikói színésznő játszotta el a vámpírkirálynőt az Alkonyattól pirkadatig című kultfilm három évadot megélt sorozatváltozatában. Az angol nem volt probléma Gonzalez számára, kétnyelvű iskolába járt, elmondása szerint akcentus nélkül és a Sofia Vergarára is jellemző, erős akcentussal is tud ezen a nyelven beszélni. Az viszont már aggodalommal töltötte el, hogy Santanico Pandemonium karaktere a rajongók fejében Salma Hayekkel volt összeforrva.

Még a híres kígyótáncot is elismételte, csak most Quentin Tarantino helyett Zane Holtz bámulja őt megigézve és issza a vámpírkirálynő lábán végigcsurgatott tequilát. A fenti részlet már önmagában elég bizonyíték arra, hogy Gonzaleznek nincs miért szégyenkeznie Hayek mellett. Sőt az Alkonyattól pirkadatig-ban egy új oldalát is felvillanthatta, ez volt az első alkalom, hogy nem egy ártatlan, cuki lányt, hanem egy erős és veszélyes nőt játszhatott el.

Rodriguez ajánlotta őt Wright figyelmébe, és a saját magát geeknek nevező színésznő nem vette félvállról az első mozifilmes szerepét Amerikában. Előzetesen mindegyik filmjét megnézte a brit rendezőnek, még a Nyomd, bébi, nyomd előtanulmányának tekinthető videóklipet is, és arra jutott, hogy a Haláli hullák hajnala a kedvence Wrighttól.

Az Alkonyattól pirkadatig alkotója nagyon meg lehetett elégedve Gonzalezzel: azon túl, hogy figyelmébe ajánlotta a kollégájának, még a következő mozifilmjébe is visszahívta, amely egy női cyborgról szóló sci-fi lesz. Az Alita: Battle Angel forgatókönyvét maga James Cameron írta, és sokáig úgy volt, hogy ő is rendezi majd meg Jessica Albával a főszerepben.

Az Alitá-n kívül a Forrest Gump-ot és a Számkivetett-et jegyző Robert Zemeckis egyelőre cím nélküli rendezésében is szerepet kapott, amely egy fantasyelemekkel kevert dráma lesz. A film főhőse egy második világháborús terepasztal építésével próbál túllépni a traumáján, a makettváros egyik megelevenedő bábuját alakítja majd Gonzalez.

Amerikai karrierje elején tart még csak, de máris olyan rendezőkkel dolgozhat együtt, akikről a legtöbb kollégája csak álmodozik. Ha ez így folytatódik, akkor tényleg Salma Hayek nyomdokaiba fog lépni, és ő lesz a leghíresebb mexikói színésznő Hollywoodban.

Lily James

Gonzalez Darlingját csak messziről merném csodálni, ha találkoznék vele az életben. Lily James elbűvölő pincérnőjének viszont én is hamar felajánlanám, hogy szökjünk meg együtt. „Néha minden vágyam az, hogy elinduljak nyugatra a 20-as úton egy kocsiban, amit nem engedhetek meg magamnak, és egy tervvel, ami nem létezik” – ábrándozik, és ha ezt ő mondja, az máris a világ legjobb ötletévé lép elő.

A pincérnő ugyan elmenne egy földre szállt angyalnak, de egy pillanatra sem válik unalmassá, mert James kellő játékosságot visz a karakterbe. Teljesen hihető volt az a rész, amikor Deborah és Baby perceken át társalog a büfében, és a srác pont arról felejtkezik meg, ami miatt a beszélgetés elindult: a rendelésről.

A karrierjét szappanoperákban kezdő Gonzaleznek hosszú évekbe tellett, mire komoly színésznőként is megmutathatta magát, a 28 éves Lily James azonban rögtön a drámatörténet klasszikus műveinek jól ismert szerepeivel kezdte el a profi karrierjét. 2010-ben lediplomázott, majd a következő pár évben játszott Csehov Sirály-ában, illetve Desdemona is volt az Othelló-ban. A londoni Guildhall School of Music and Dramában tanulta el a szakma fortélyait, ugyanott, ahová Ewan McGregor, a Marvel-filmek Carter ügynökét megformáló Hayley Atwell vagy Daniel Craig is járt.

Hollywood hamar felfigyelt rá, első tengerentúli szerepét viszont egy olyan látványfilmben kapta, amelynek már a létezését is elfelejtette a legtöbb ember. A Titánok haragjá-nál sokkal fontosabb, hogy játszott az utóbbi évek legnépszerűbb brit kosztümös sorozatában, a Downton Abbey-ben.

Először a harmadik évadban bukkant fel a vidám és lázadó természetű Rose Aldridge megformálójaként, majd egészen a sorozat végét jelentő hatodik évadig az aktív szereplőgárda része maradt. A Downton Abbey-t a Disney-nél is szerethették, mivel két szereplőjét is átemelték az élő szereplős mesefeldolgozásaikba. Dan Stevens az elátkozott herceget formálta A szépség és a szörnyeteg-ben, Lily James pedig a Hamupipőke címszereplőjeként okozott sok örömteli pillanatot gyerekeknek és a szülőknek egyaránt.

James gyerekként imádta a hercegnőket, hétéves volt, amikor a nagymamája megvarrta neki Aladdin szerelmének, Jázminnak a ruháját. A fiútestvérei persze bántották emiatt, és utólag már azt mondja, hogy hála istennek, mert ez a földön tartotta. A Hamupipőké-nél sem főhősnőnek jelentkezett, az egyik mostohatestvér szerepét próbálta elnyerni. A meghallgatáson mondták neki, hogy próbálja meg Hamupipőke szerepét is.

James gyönyörű kosztümöket visel, és bámulatosan szép a mesében, valószínűleg sok kislányt inspirált arra, hogy ő is Disney-hercegnő akarjon lenni. „Szerintem az a legnagyszerűbb Hamupipőkében, hogy mindig a legjobb formáját hozza” – foglalta össze a mese főszereplőjének a titkát. Amikor először felvette a kék báli ruhát, azt érezte, hogy élete egyik legjobb pillanata jött el.

Az interjúkban azért elárulta, hogy a szépségért sok nehézséget el kellett viselnie. A fűző kellemetlen viselet volt, ki kellett fűzni ahhoz, hogy enni tudjon, de erre csak az ebédszünetben volt lehetőség. A nap többi részében csak folyadékot tudott magához venni, így aztán diétás kólával és levesekkel vitte be a szükséges energiamennyiséget. Ami viszont azt vonta magával, hogy a forgatásokon állandóan böfögött.

Jamest a Hamupipőke után is kosztümös filmekbe hívták: a Háború és béke BBC által készített 2016-os feldolgozásában ő játszotta el Natasa Rosztova grófnőt, a The Exception-ben a nácikkal szállt szembe, és a cél érdekében még a ruháit is ledobta, a Büszkeség és balítélet meg a zombik-ban pedig élőhalottakat mészárolt. A Disney-mese rendezője, Kenneth Branagh sem felejtkezett meg róla, amikor 2016-ban színpadra állította A Romeó és Júliá-t, Jamest kérte fel a női főszerepre.

A Nyomd, bébi, nyomd sok szempontból is váltást jelent a pályáján: ez az első alkalom, hogy egy amerikai lányt személyesít meg, és azon ritka alkalmak egyike, amikor egy napjainkban játszódó filmben játszik. James meghálálta a belé vetett bizalmat, atlantai pincérnőként is legalább olyan meggyőző volt, mint angol úri kisasszonyként.

Jamest legközelebb a The Darkest Hour című Winston Churchillről szóló életrajzi filmben láthatjuk, majd jövőre a Little Woods című modern westernben fog feltűnni Tessa Thompson, a Creed – Apolló fia női felfedezettjének a partnereként.