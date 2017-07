Bő egy hete vetítik a magyar mozik a hihetetlenül vagány Nyomd, bébi, nyomd című akciófilmet, amelyben Edgar Wright rendező megmutatta, hogy az autós üldözések terén is lehet még újat mutatni. Ennek a jelenettípusnak is megvannak a klasszikusai, a Bullitt, a Francia kapcsolat vagy a Ronin mindig előkerül, ha toplistát készítenek a filmtörténet kocsis hajszáiból. Mi most az elmúlt tíz évre koncentráltunk, ebből az időszakból válogattuk ki a kedvenceinket. Angelina Jolie, Keanu Reeves és Tom Cruise is szédítő dolgokat művelt a volánnal, ha pedig a Mad Max száguldásaira gondolunk, még most is belezsong a fejünk. A legjobbak közé egy magyar film is bekerült.

12. Az U.N.C.L.E. embere (The Man From U.N.C.L.E., 2015)

Néha már azelőtt felejthetetlenné válik egy hajsza, hogy a szereplők beletaposnának a gázpedálba. Ez történt Guy Ritchie kémfilmjében is, a helyszín (a kettészakított Berlin), a két titkosügynök és Alicia Vikander feszült előjátéka, és persze a jelenet két főszereplője, egy Trabant és egy Wartburg miatt. Az üldözés persze akkor sem okoz csalódást, amikor már nagy sebességgel róják a német város macskaköves utcáit.

11. Wanted (2008)

Míg a Francia kapcsolat vagy a Ronin autós üldözéseit a realizmusokért szeretjük, addig a Wanted száguldása a másik végletet képviseli, és a lehetetlen mutatványai miatt került fel a listára. Angelina Jolie egy piros Dodge Vipert vezet benne, és nem elég, hogy a szembeforgalomban kell lavíroznia, de még James McAvoy siránkozásait is hallgathatja közben. A valóságtól akkor szakad el végleg a jelenet, amikor Jolie kiüti a szélvédőt, és a nagy sebességgel cikázó kocsi elejére kifeküdve kezd el tüzelni az őt üldöző férfira.

10. Jupiter holdja (2017)

Ha magyar film és autós üldözés, akkor egészen mostanáig a 35 éves Dögkeselyű jutott mindenkinek az eszébe. Most viszont a világszínvonalú látvánnyal bíró Jupiter holdja is felzárkózott hozzá, amelyben látható vágás nélkül száguldozik és cikázik két kocsi Budapesten, és stílszerűen ebben a filmben is Cserhalmi György ül a volánnál. Az autó elejére szerelt kamera olyannyira testközelbe hozza a hajszát, hogy a moziban, a hirtelen végkifejlet pillanatában önkéntelenül is felugrottam a székből.

Az üldözést magát nem tudjuk megmutatni (azért moziba kell menni), viszont egy nagyszerű werkfilmet igen. A videóra kattintva belepillanthat a hajsza előkészületeibe, és a kész filmből is sok részletet átemeltek, az alábbi térképen pedig megnézheti, hogy pontosan milyen útvonalon haladtak a kocsik Budapest utcáin a jelenetben.

Nagyon kell iparkodnia annak a magyar filmesnek, aki ezt felül akarja múlni. Mundruczó a szintén Budapesten forgatott Die Hard 5 autós jelenetét is simán lepipálta. Lehet, hogy az amerikai produkcióban több autó törik szét, de intenzitásban és feszültségteremtésben nem veheti fel a versenyt a magyar filmmel.

9. John Wick (2014)

Az autós üldözések általában nagy kiterjedésű terekben játszódnak le, amelyekben változatos tereptárgyak mellett suhannak el a verdák. A John Wick fináléjában azonban szakítottak ezzel a hagyománnyal, az idő legnagyobb részében egy álló kocsi körül búgatja a motort a bosszúját kiteljesítő címszereplő. Térben ugyan korlátozta magát a film rendezőpárosa, viszont így is tele van kreatív megoldásokkal a jelenetsor: a magányos hős és a nemrég meghalt Michael Nykvist is fegyverként használja a kocsiját. Az idén megjelent folytatásban is van egy látványos autós pusztítás, amelynek a megvalósítását snittekre bontva magyarázza el a second unit rendező ebben a videóban.

8. Drive (2011)

Ahogy Edgar Wright, úgy Nicolas Winding Refn is visszanyúlt a kocsis filmek klasszikusaihoz, és ő is egy hallgatag férfit ültetett a volánhoz. A Drive Ryan Gosling által megformált hősét mitikus magasságokba emeli a rezzenéstelen ábrázata és a rideg profizmusa. Ahogy az alábbi jelenetben is látható, egyetlen felesleges mozdulata sincsen: a parkolóban vár, majd amikor beüt a baj, minden idegszálával azért küzd a kanyargós hegyi úton, hogy lerázza az üldözőjét. Ebben a filmben valósággal összeolvad a főhős az általa vezetett kocsival.

7. Ananász Expressz (Pineapple Express, 2008)

Az autós üldözések általában komolyak és drámaiak, így aztán felüdülésként hat a betépett James Franco és a szintén nem józan Seth Rogen ámokfutása a kaliforniai utakon. Kiderül belőle, hogy a fű nem jó tanácsadó, amikor a gázpedált tövig nyomva menekülni kell. Franco több, akciófilmekből ellesett trükköt is kipróbál, de egyik sem sül el jól. Próbálja kirúgni a szélvédőt, mire beragad a lába az üvegbe. Hirtelen lefékez, amivel annyit éri el, hogy tiszta célponttá válnak az őket üldöző korrupt zsaru számára. Tökkelütöttek, és annyit lehet rajtuk nevetni, hogy az embernek belefájdul az oldala.

6. A Bourne-ultimátum (The Bourne Ultimatum, 2007)

Jason Bourne a trilógia záródarabjában már tényleg szuperhőshöz méltó képességekkel bír: egy perc sem telt el a harmadik rész autós üldözéséből, és a tetőről lezúgva máris totálkarosra tört egy szürke Audi A6-ost. Szusszanni sincs időnk, és a rombolást egy ellopott rendőrkocsiban folytatja a zsúfolt New York-i utakon. A Bourne-filmek autós száguldásai a műfaj legjobbjai közé tartoznak. A csúcsra a második rész moszkvai ámokfutásával ért a sorozat, annak minden idők legjobb üldözései között is biztos helye van.

5. Halálos iramban: Ötödik sebesség (Fast Five, 2011)

A hatodik részben tankot, a nyolcadikban pedig már kocsiesőt és tengeralattjárót is bevetettek, de a leghatásosabb üldözést alighanem az ötödik epizódhoz rakták össze. Itt még pont annyira estek túlzásba az alkotók, hogy az nem ment át totális hülyeségbe. Vin Diesel és Paul Walker egy óriási széffel a kocsijukhoz kötve száguldanak végig Rio de Janeirón, és közben több épületet és rengeteg autót amortizálnak le a drót végén ficánkoló fémkockával. Akárhányszor látom, mindig tátott szájjal nézem végig ezt a jelenetsort. A Nyomd, bébi, nyomd rendezője, Edgar Wright is így lehet vele, szerinte az ötödik a legjobb része a sorozatnak.

4. Halálbiztos (Death Proof, 2007)

Quentin Tarantino a hetvenes évek B filmjeit idézte meg a Halálbiztos-ban, amelynek a cselekménye jelentős részben az országúton bontakozik ki. Ott szedi női áldozatait Stuntman Mike (Kurt Russell). A ruhák, a roncsolt kép és a korszak egyik kultfilmjéből, a Száguldás a semmibé-ből ismert 1970 Dodge Challenger szerepeltetésével is egy tökéletes időutazás illúzióját adja. A Halálbiztos-ban több észbontó száguldás is van, nekünk az a kedvencünk, amikor Mike hátulról meg oldalról taszigálja őket, Zoë Bell pedig a motorháztetőn küzd az életéért.

3. Jack Reacher (2012)

Manapság a pusztításban licitálnak egymásra az üldözéses jelenetek készítői. Ez azonban tévút – vélték a Jack Reacher alkotói, és összehoztak egy régi vágású éjszakai száguldást, amelyben alig törnek össze autók, viszont átélhető a sebesség, és a nézőre is pillanatok alatt áttelepszik Tom Cruise koncentrációja. Nincs zene, csak a motorok búgnak, a kerekek csikorognak, a kasztni recseg. Nincs semmi sallang, csak az aszfalt létezik. Az se árt persze, hogy a mozisztár egy 1970-es Chevrolet Chevelle-t vezet. Nem vagyok egy kocsibubus, de ezt gondolkodás nélkül elfogadnám.

2. Amerika Kapitány: A tél katonája (Captain America: The Winter Soldier, 2014)

Nick Fury páncélkocsijának a kiiktatása a mai napig a legfeszültebb jelenetsora a Marvel-filmeknek. A film első húsz percében csak finoman áramlik be Amerika Kapitány világába a paranoia, de amint három rendőrautó skatulyába fogja a félszemű szuperhőst, rögtön nyilvánvalóvá válik, hogy senkiben nem szabad megbízni. A támadók profizmusa vérfagyasztó, a tempó kegyetlen, a hatás pedig a Tél Katonája megjelenésével hideglelőssé fokozódik. Nem ez az egyetlen parádés száguldás az elmúlt tíz év szuperhősfilmjeiben, Batman, Joker és Gordon rendőrtiszt is odatette magát A sötét lovag-ban.

1. Mad Max: A harag útja (Mad Max: Fury Road, 2015)

Egy pillanatig sem volt kétséges számunkra, hogy az elmúlt tíz év filmjei közül melyikben található a legkirályabb autós üldözés. Sosem felejtem el az élményt: hiába futott már a stáblista és keltem fel a mozi székéből, A harag útja lendülete még sokáig nem szállt ki belőlem. Kívülről valószínűleg egy ostoba vigyort látszódhatott az arcomon, de belül azt éreztem, berregnek a motorok, és hajtani akartam tovább a sivatagi úton.

Az új Mad Max-ből is megmutatunk egy jelenetsort, de itt nincs nagy jelentősége annak, hogy miért pont ez került be a két bekezdés közé, hiszen kis túlzással az egész film egy egybefüggő, kétórás autós üldözés. A legtöbb rendezőnél ez monotonitásba, majd pedig unalomba fulladt volna, George Miller rendező viszont egy igazi adrenalinbombát épített fel, amely egy pillanatra sem engedi lankadni a figyelmet. Tele van őrült karakterekkel és őrült helyzetekkel, és nincsen semmi benne, ami megtörné a lendületet.