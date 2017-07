Már 27 éves, de tizenötnek néz ki Pókember új csaja

Az új Pókember-film kapcsán a szuperhős legújabb megformálójáról, Tom Hollandról rengetegen áradoznak, nem szabad azonban megfeledkezni a főhős középiskolai szerelmét megformáló Laura Harrierről sem. Csak négy éve színészkedik, de már két Oscar-díjas rendezővel dolgozott együtt. Igaz, amit a 12 éves rabszolgaságot jegyző Steve McQueennel leforgatott, azt sosem fogjuk látni. Modellkarrierjét is érdemes követni, a szintén Oscar-díjas Sofia Coppola kedvéért fehérneműben pózolt, egy neves párizsi divatfotós fényképezőgépe előtt pedig anyaszült meztelenre vetkőzött.

A legújabb Pókember-filmnek sok erőssége van, az egyik közülük, hogy végre olyan színészek játsszák a kamasz szereplőket, akik korban közelebb állnak a figuráikhoz. Zendaya húsz, Jacob Batalon huszonegy, Tony Revolori szintén huszonegy, azt pedig még a kritikánkban is megemlítettük, hogy mennyire remek választás volt a kölyökképű és ismét csak huszonegy éves Tom Holland Pókember szerepére.

Esküdni mertünk volna, hogy a szuperhős szerelmét játszó Laura Harrier sem lehet idősebb huszonegynél, ezért aztán nagyot néztünk, amikor a Pókembersegg nevű Twitter-felhasználó felhívta a figyelmünket arra, hogy a színésznő már huszonhét éves. Harrier egy tízest simán letagadhatna a korából, és ahogy a filmben is tette, a lebukás veszélye nélkül mehetne vissza tanulni valamelyik középiskolába.

Gyerekként a világűrért volt oda, imádott planetáriumba járni, és a szobájának a fala is tele volt sötétben világító csillagokkal. Modellként kezdett el dolgozni, miután a család egyik barátja arra ösztönözte, hogy hívja fel egy ügynökségnél dolgozó ismerősét. New Yorkba költözött a munkája miatt, híres márkák kampányaiban vett részt, többek között a Kenzót vagy a L’Orealt is reklámozta, de hamar rájött, hogy ő igazából színészkedni akar.

Elég peches volt az indulása. Szerepelt az Amerikában 43 éven át műsoron tartott One Life to Live című szappanopera online változatában, a sorozatot azonban az első évad után szerzői jogi problémák miatt nem folytatták.

2015-ben az a nagy szerencse érte, hogy beválogatták a Codes of Conduct című HBO-minisorozat szereplőgárdájába, amit A szégyentelen-t és az Oscar-fődíjas 12 év rabszolgaság-ot jegyző Steve McQueen rendezett. Harrier a sorozatban Paul Danóval, Helena Bonham Carterrel és Rebecca Hall-lal játszott együtt, óriási kiugrási lehetőség lett volna számára ez a munka, de az HBO végül meggondolta magát, így hiába forgatták le a Codes of Conduct első részét, az soha nem fog adásba kerülni.

McQueenre a mai napig felnéz, az egyik példaképének tartja és a tőle kapott tanácsok közül a következőt tartja a legjobbnak: „Ne legyél unalmas. Bármi lehetsz, csak unalmas ne legyél.”

A Pókember-film castingja után hat hetet kellett várnia a válaszra, és hogy elterelje a figyelmét, ismét kerámiázni kezdett, még egy tanfolyamra is beiratkozott. Új hobbiját a szerep elnyerése után sem hagyta abba, a W magazin alábbi videójában megnézheti, ahogy elkészít egy agyagedényt. Elképesztő amúgy, mennyire fiatalnak néz ki ebben a videóban, ha valaki azt mondja nekem, hogy ez a lány tizenöt éves, én simán elhiszem.

Harrier ugyan egy Disney-filmhez szerződött le, de ez nem akadályozta meg abban, hogy modellként továbbra is kihívó öltözékben mutatkozzon. Kirsten Dunst, Rashida Jones és Lauren Hutton mellett ő is szerepelt a szintén Oscar-díjas Sofia Coppola Calvin Klein-reklámfilmjében, amely a divatcég 2017-es tavaszi fehérnemű-kollekcióját népszerűsítette. Harrier az alábbi videóban az első csókjáról mesél, miközben a Calvin Klein fehérneműjét viseli.

Sőt, ennél sokkal merészebb felvételek is készültek róla az idén, a neves francia divatfotós, Sonia Sieff képein konkrétan anyaszült meztelenül pózolt (ezeket a fotókat 18 éven felüli olvasóink ide kattintva vehetik szemügyre).

Harriert alighanem mostantól gyakran fogjuk a moziban vagy a képernyőn látni. Már leszerződött Ray Radbury híres sci-fijének, a Fahrenheit 451-nek a legújabb feldolgozásához, melyben Sofia Boutella és Michael B. Jordan, a Creed – Apollo fia címszereplője lesz a partnere, és az is izgalmas kérdés, hogy vajon a későbbi Pókember-filmekben visszatér-e majd.