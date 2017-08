Mi miért nem röhöghetünk a vicces fekete csajokon?

A nyár nagy vígjátéksikere Amerikában a Girls Trip, ami állítólag a Koszorúslányoknál is merészebb, és a Rossz anyáknál is viccesebb, a magyar mozikban mégsem fogjuk látni a vadul bulizó fekete csajokat. Utánajártunk, mi miért maradunk ki a jóból, és útközben a jövő nagy komikájára is rátaláltunk.

Három hete mutatták be, de már több mint 85 millió dollárnál tart a Girls Trip, amiben négy régi barátnő elszabadul egy hosszú hétvégére, hogy újra felmelegítse az évek során megkopott barátságát. A történet ismerős, legutóbb a politikusnak állt Scarlett Johansson rántotta össze újra a haveri társaságot egy lánybúcsúra, hogy bebizonyítsa, neki még az ökörködés is pofátlanul jól áll.

És jól áll az afro-amerikai színésznőknek is, Regina Hallnak, Queen Latifah-nak, Jada Pinkett Smith-nek és Tiffany Haddish-nek, akik az amerikai kritikusok szerint az utóbbi évek egyik legjobb vígjátékát hozták össze. Persze a fordulatokat itt is ki lehet előre számítani, de egy ilyen bulifilmnél az a fontos, hogy jó társaságban teljen az idő, és ebben most sincs hiba. A Girls Trip-ben állítólag szórakoztatóbban vadulnak a csajok, mint a Rossz anyák-ban, az Amerikai pité-nél is emlékezetesebben szimulálják gyümölcsökkel a szexet (szőlővel és banánnal, ha valaki kíváncsi rá), és mindig kellően merészen, de sosem bántóan, mocskosan viccelődnek.

Ártatlan film a Girls Trip, amiben senkinek nem kell rosszul éreznie magát azért, mert bulizik. Itt nem ölnek véletlenül sztrippert, és a csajok sem undokok egymással, sokkal inkább a régi sérelmeiket akarják szortírozni, és utánajárni, miért keseredett meg a barátságuk. A kicsit több, mint kétórás játékidőben – mondják még mindig az amerikai kritikusok – nemcsak a hisztérikus poénokra jut idő (egy-kettő helyett fél tucat visítva nyerítős nagyjelenet is van a filmben), hanem arra is, hogy több figyelmet szenteljenek a nők közti érzelmi kapocsnak.

De hogy a Girls Trip valóban annyira vicces-e, amilyennek mondják, arról a magyar nézők sajnos nem tudnak megbizonyosodni, a filmet ugyanis nem mutatják be nálunk. Az okokról a Universal filmjeit Magyarországon forgalmazó UIP Dunafilm munkatársát kérdeztük, és a magyarázat elég kézenfekvő: úgy érezték, a Girls Trip az afro-amerikai közönséget célozza meg, az amerikai kulturális referenciákat nem lehetne jól átültetni magyar nyelvre, így nem értenénk az ott viccesnek számító utalásokat, és valószínűleg nem szórakoznánk olyan jól a filmen, mint az amerikaiak.

A Girls Trip-et az Egyesült Államokon kívül eddig csak Kanadában és Nagy-Britanniában mutatták be, és csupán ötmillió dollárt szedett össze „külföldön”. Valószínűleg nem is éri utol a 183 millió dollárt kereső Rossz anyák-at, vagy a 288-at gyűjtő Koszorúslányok-at, mert a nemzetközi piacot az ismert okok miatt nem fogja meghódítani.

Régi problémája ez az ún. fekete filmeknek: Amerikán kívül jelentősen rosszabbul teljesítenek, és manapság, amikor a nagyobb költségvetésű hollywoodi filmek a bevételeiknek legalább a felét a nemzetközi piacon szedik össze, ez különösen rossz pontot jelent a stúdióknál. Nehezebben kapnak így zöld utat az afro-amerikaiakról szóló filmek, a stúdiók csak azt szeretik legyártani, amelyik presztízst hoz és díjakat a tanórákon is vetíthető témájával (12 év rabszolgaság), vagy temérdek pénzt fial lélekemelő, de a légynek sem ártó egyenjogúsági meséjével (A számolás joga).

Vannak filmesek, akik elfogadták ezeket a játékszabályokat, és berendezkedtek az amerikai piacra. Az Amerikán kívül szinte ismeretlen Tyler Perry intézmény a saját hazájában, futószalagon hozza ki a prédikációnak is beillő keresztény melodrámáit, amik a fény felé igyekszik vezetni a fekete közönséget, és ezzel rendre 40-50 millió dollárokat keresnek.

De azért mindig akad pár film, ami áttöri a kulturális határokat, és eljut hozzánk is. A magyarok az esetek többségében ráerősítenek a hollywoodi producerek félelmeire, és csak elvétve ülnek be a feketékről szóló filmekre – a világszerte óriási sikerrel vetített A komornyik, vagy a tavalyi Oscar-szezon egyik kedvence, A számolás joga mind alulteljesített nálunk –, de mi is produkálunk kivételeket. Legutóbb például a Tűnj el! aratott meglepetéssikert, amit másfél hónappal az amerikai bemutató után hoztak be, feliratosan vetítettek, és nem vígjáték volt, hanem ravasz szociohorror, mégis több mint 35 ezer nézőt csinált itthon.

A Tűnj el!-t is a UIP Dunafilm forgalmazta, melynek képviseletében Vajda Erzsébet elárulta, hogy ezt a filmet épp az amerikai siker hatására hozták be Magyarországra. A Rotten Tomatoes, az IMDb és az interneten hozzáférhető kritikák miatt nálunk is egyre jobban számít, hogyan fogadják a filmeket Amerikában – legalábbis egy olyan rétegfilm esetében, mint a Tűnj el!. A másik, ami sokat nyomhat a latban, ha egy ismert sztár szerepel a filmben.

Bár Amerikában egyre inkább franchise-okra, és nem színészekre váltanak jegyet az emberek, „Magyarországon még mindig sokan a sztárok alapján választanak filmet. Most például feljövőben van Kevin Hart, akit öt éve még nem ismertek nálunk, de a következő filmjét már valószínűleg nem lenne kockázatos behozni. Ő a Pofázunk és végünk-ben tűnt fel nálunk, amit szintén az amerikai sikerek hatására mutattunk be, és utána már nem volt kérdés, hogy behozzuk a Központi hírszerzés-t – amiben természetesen Dwayne Johnson népszerűsége is szerepet játszott” – árulta el Vajda Erzsébet.

A Girls Trip-ben szerencsére – vagy sajnos – nem tűnik fel Dwayne Johnson, se Kevin Hart, így aztán nincs benne olyan sztár, akivel el lehetne adni Magyarországon. Hiába ismerhetjük fel benne a Grammy-díjas énekesnőt, Queen Latifah-t (ő volt a „keresztanya” a Chicago börtönében), vagy Jada Pinkett Smith-t (Will Smith feleségét, vagyis Niobét a Mátrix-filmekben, és Eddie Murphy szerelmét a Bölcsek kövéré-ből), Amerikán kívül ők nem számítanak húzónévnek.

Hamarosan húzónév válhat viszont Tiffany Haddish-ből, a Girls Trip nagy felfedezettjéből, akit eddig a Macskaland-ban láthatott az, aki ilyen címmel meg mer nézni egy filmet. A Girls Trip-ben egy szexuálisan szabados lányt játszik (kitalálták: ő demonstrálja az orgazmust gyümölcsökkel), a legjobb vicceket is neki írták, de azt mondják, a burleszkes humorban is ő a legtehetségesebb. A harmincas éveit taposó stand-upos állítólag úgy lopja el a show-t a filmben, mint Melissa McCarthy a Koszorúslányok-ban.

A Girls Trip kapcsán Haddish körbeturnézta a késő esti amerikai talkshow-kat, amikben szerencsére mi is meggyőződhetünk a tehetségéről. Jimmy Fallonnak például azt a sztoriját mesélte el, amikor fülig beszívva ment mocsártúrázni Will Smith-szel és a feleségével, és az előadásán tényleg gurulni lehet a röhögéstől. Haddish természetes jelenség, pozitív a kisugárzása, gyorsan reagál és viccesen, és ha be is gyakorolta a sztorit, úgy adja elő, mintha először bonyolódna bele.

Ha a Girls Trip nem is jut el hozzánk, maximum DVD-n, legalább ennyi tanulsága volt a történetnek: megtudtuk, ki lesz az elkövetkező évek fekete humoristasztárja, és már most pokoli jól szórakozunk rajta.