Clint Eastwood furcsán szép lánya Miskolcra jön

Nem Jirí Menzel és Magda Vásáryová lesz az egyetlen sztárvendég az idei CineFesten: két napra Miskolcra jön Clint Eastwood lánya, a 24 éves Francesca Eastwood is, akit talán még az utolsó pillanatban kaphatunk el, mielőtt apja nyomdokaiba lépve igazi filmsztárrá válik. Francesca az elmúlt években robbant be a köztudatba, a Fargo harmadik évadában megbabonázott minket, nemsokára a Twin Peaksben lesz jelenése, Miskolcra pedig egy feminista bosszúfilmmel érkezik. Eastwoodként stílusosan egy westernnel került reflektorfénybe, reality tévés botránya miatt halálosan megfenyegették, és Jonah Hill bátyjának is volt a felesége – egy hétig. Összegyűjtöttünk mindent, amit a fiatal és tehetséges színésznőről tudni érdemes.

Nem lehet könnyű Clint Eastwood gyerekének lenni. Lehet, hogy az étteremben könnyebben kap asztalt az ember, ha Eastwoodnak hívják, és a szereplőválogatók szobái is hamarabb megnyílnak előtte, de a névvel nagy elvárások járnak: a folyamatos összehasonlítást nem lehet megúszni.

Talán nem véletlen, hogy Francesca Eastwoodnak esze ágában sem volt színésznek lenni, pedig édesanyja, Frances Fisher is ebben a szakmában dolgozik, a legtöbben Kate Winslet anyjaként ismerhetik a Titanic-ból.

Francesca hatévesen alakította első filmszerepét, a gyerekek őszinte method actingjával. Clint Eastwood lányát játszotta Az igazság napjá-ban, és amikor meglátta, hogy apja az ő dublőrével próbálja a jelenetét, sírni kezdett, mire a filmet rendező Clint Eastwood azonnal kapcsolt, és leforgatták a filmrészletet.

Francesca filmstúdiókban nőtt föl, a Titanic-ért megszállottan rajongott, ott lebzselt édesanyja mellett a film forgatásán, és újrajátszatta vele otthon a jeleneteit, de kamasz fejjel már igyekezett leszakadni a családjától, üzleti iskolába akart iratkozni, végül mégis a képernyőn kötött ki.

Szülei pár év után szakítottak, utána az apjához költözött, és nevelőanyjával, Dina Eastwooddal és féltestvérével, Morgannel együtt szerepelt az Eastwood-nők életét taglaló valóságshow-ban, a Mrs. Eastwood & Company-ben, amit rögtön A Kardashian sztori után vetítettek a tévében, ennek köszönhetően adásonként egymillió nézőt tartottak izgalomban a család hétköznapi problémái.

A filmsztár papa persze kimaradt a műsorból, az akkor még tizenéves kamasz Francesca viszont országos botrányba keveredett, mert az akkori pasijával, Tyler Shields fotóssal felgyújtottak egy százezer dolláros Hermes Birkin táskát. Először láncfűrésszel esett a luxusszimbólumnak, majd benzinnel locsolta le a túlárazott táskát. Ők arra akarták felhívni a figyelmet, hogy az emberek túlságosan kötődnek az anyagi javakhoz, a média viszont azt látta, hogy egy hollywoodi sztár lánya hivalkodik a gazdagságával, mikor eléget a kamerák előtt százezer dollárt.

Az üzenet tehát nem ment át, Francesca halálos fenyegetéseket kapott, és azzal a tanulsággal távozott az egy évadot megélt műsorból, hogy nem akar többé valóságshow-ban szerepelni. A filmezés ízére viszont hamar rákapott, és elfogadta, hogy hiába küzd ellene, színészvér folyik az ereiben. Bár 2013-ban még azzal került be a bulvárhírekbe, hogy részegen hozzáment Jonah Hill bátyjához, a zenei menedzserként dolgozó Jordan Feldsteinhez, majd nyolc nap múlva érvénytelenítette a házasságát, azóta inkább az alakításaival kelt feltűnést.

Eleinte kisebb szerepeket játszott, volt pincérnő a Four Seasons nevű együttes karrierjét taglaló Fiúk Jerseyből című zenés filmben (r: Clint Eastwood), és szőke áldozat az exbarátja, Tyler Shields bosszúfantáziájában, a Final Girl-ben, az utóbbi időben viszont már egyre jobb és egyre provokatívabb szerepekben láthattuk.

Eastwoodként stílusosan egy westernnel, az Outlaws and Angels-zel robbant be a 2016-os Sundance Filmfesztiválon. Egy telepes család bántalmazott lányát játszotta, aki inkább a törvény elől menekülő bankrablókkal tart, mikor rájuk törik a házat, mert szeretne elszakadni otthonról. Nem dicsérték agyon a filmet, de Francescára felfigyeltek a hetvenes évek spagetti westernjei előtt tisztelgő, piszkos kis filmben: a fiatal Eastwood-lány delejes erővel adta át, hogyan szabadítja fel magát egy elnyomott nő.

Francesca előszeretettel játszik magukért erőszakkal is kiálló nőket, a Cinefestre A bosszú angyalá-val érkezik, amelyben nemi erőszak áldozata lesz, de megelégeli, hogy az egyetem nem tesz semmit a kampuszon zajló visszaélések ügyében, úgyhogy saját kezűleg vadássza le az elkövetőket. Ez a feminista Bosszúvágy Magyarországon is húsba vágó témát boncol, Francesca alakítása garantáltan a bőrünk alá fog kúszni.

A színésznő remekül tudja kihasználni azt a kettősséget, amit külseje sugároz: testalkata törékenységet, markáns arcélei határozottságot tükröznek, így egyaránt hihető megtört, de erős nőként is, aki megváltja magát, és ezért nem kér bocsánatot. Francescának egyelőre több esélye van, hogy sajátos filmes személyiséget alakítson ki magának, mint féltestvérének, Scott Eastwoodnak, aki sokáig ifjúsági Piszkos Harryként nyomult olcsó bosszúthrillerekben, vagy elveszett a hollywoodi blockbusterek mellékszerepeiben, és csak most, a Halálos iramban 8 karót nyelt végrehajtójaként tudta igazán észrevetetni magát Hollywoodban.

Francesca a Fargo harmadik évadában bizonyította, amiről mi már az Instagramról és a divatmagazinokból értesültünk: bármikor igéző tud lenni, ha akar. Kokós femme fatale-t játszik a zseniális sorozatban, aki egy simlis filmproducernek segít átverni egy feltörekvő írót. Elcsavarja a fiatal fiú fejét, rákapatja a drogra, és közben vígan csencselik a könyvelőlegre kapott pénzét, hogy aztán, mint minden valamirevaló noirban, tragédiába fulladjon a történet.

Ironikus csavar, hogy időskori énjét idős édesanyja, Frances Fisher játszotta, ezért egy pillanat alatt elhittük, hogy a vadul bulizó színésznő kiégett, smirglihangú pincérnővé keseredett.

Nem ez az első eset egyébként, amikor anya és lánya rokonokat alakít egy filmben: a három éves Francesca a Henrietta csillagá-ban Fisher kisgyermeke volt, és interjúkban szereti elmesélni azt a sztorit, hogy nagyfejű babaként jól kibabrált a plakáttervezővel, mert utómunkával kellett kicsinyíteni a fején, hogy ne legyen nagyobb a felnőttekénél.

És persze azzal is szeret elbüszkélkedni, hogy szerepel az újraindított Twin Peaks-ben, de a szigorú titoktartás miatt egyelőre semmit nem tudunk a karakteréről. David Lynch legújabb agymenéséből már csak két epizód van hátra, ezekben kell figyelnünk Clint Eastwood lányának feltűnését, de várhatjuk nyugodtan a The Vault című horrorját is, amelyben James Franco igazgatója szabadítja rá a földöntúli borzalmakat egy bank alagsorában.

Abban a filmben egy kétségbeesett nővért játszik, aki a testvére orvosi ellátására szerezne pénzt, de amikor a titkos széfhez vezeti az ártatlannak tűnő, de igencsak rafkós bankmenedzser, az alagsorban elszabadul a terror. Mintha a Vaksötét kistestvérét látnánk: ott egy betöréses lopás fordult át kőkemény horrorba, amikor a vak veterán levadászta a betolakodókat a házában, itt egy bankrablás csúszik át természetfeletti erőszakfilmbe.

We love u dad! If you haven't seen Sully yet it's an incredible true story that left me shocked horrified and wonderfully inspired #sully #americanhero

A magyarok élőben is találkozhatnak Francesca Eastwooddal, ha leutaznak az ország legkirályabb filmfesztiváljára: szeptember 9-én és 10-én a fiatal színésznő is Miskolcon lesz, hogy népszerűsítse A bosszú angyalá-t, és remélhetőleg izgalmas interjút adjon az Origo Filmklubnak. Érdemes még most elcsípni Francescát, mert könnyen lehet, hogy pár év múlva már akkora sztár lesz, hogy ha akarná, se tudna beszorítani a naptárába egy magyarországi látogatást.