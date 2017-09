Húsz film, amit mindenki megnéz még az idén

Kezdjen spórolni, mert ősszel csupa jó filmre költheti a fizetését! Visszatér a Fűrész, tönkrevágja az idegeinket Stephen King, és csodát tesz az új Szárnyas fejvadász. Keressük Jason Bourne utódját, teszteljük a legjobbnak ígérkező szuperhősfilmet, és ámuldozunk Kenneth Branagh bajuszkölteményén. Mel Gibson vígjátékban, Michael Fassbender skandináv krimiben brillírozhat, Jackie Chan pedig egy mese akciójeleneteit koreografálja. Vígjátékból, horrorból és Csillagok háborújából sem lesz hiány. Húsz blockbustert ajánlunk, amit nem érdemes kihagyni az ősszel.

Az (It)

Rendező: Andrés Muschietti

Bemutató: szeptember 7.

Stephen King regényeiből általában akkor készült zseniális adaptáció, ha a rendező is Kinghez fogható kaliber volt. Kubrick és a Ragyogás, De Palma és a Carrie esete közismert, a sorba nemsokára Andrés Muschiettit és az Az-t is felvehetjük. Az előrejelzések szerint King főművéből egy delejesen rémisztő, de a gyereklelket is megértő, jó humorérzékű mestermunka született. Nem árt, ha felkészülünk rá, hogy remegő kocsonyaként fogunk kicsordogálni a moziból.

Amerikai bérgyilkos (American Assassin)

Rendező: Michael Cuesta

Bemutató: szeptember 14.

Jason Bourne megváltoztatta a thrillervilágot, neki köszönhetően még az elegáns 007-es is leszállt a földre, és hajlandó volt összepiszkolni magát. Özönlöttek a nyomában, de el is tűntek azóta az epigonok, és mostanra eljutottunk oda, hogy Bourne-ínségben élünk. Ennek vethet véget az Amerikai bérgyilkos, ez a betonkeményen akciózó CIA-thriller, amiből kellemes retrószag árad, a terroristák a III. világháborút emlegetik, a vehemens főhőst pedig az a hidegháborús veterán okítja a bosszú fortélyaira, akit történetesen Michael Keaton alakít. És hát ki ne akarna beiratkozni Michael Keaton bérgyilkosképzőjébe?

Kingsman: Az Aranykör (Kingsman: The Golden Circle)

Rendező: Matthew Vaughn

Bemutató: szeptember 21.

A Kingsman a legstílusosabb kémfilmparódia, dehogy, a legstílusosabb marhaság volt, ami az elmúlt években mozikba került. A folytatástól azt várjuk, hogy még feljebb csavarja az őrületet: lőjenek csak táskarakétát, bunyózzanak lézerlasszóval, hárítsanak golyózáport esernyővel, és nyugodtan támasszák fel Colin Firthöt, ha attól lesz olyan arcátlanul szórakoztató Az Aranykör, amennyire az első rész volt. Julianne Moore udvariasan őrült mestergonosza csak bónusz ennyi eszement kunszt után.

A LEGO Ninjago-film (The LEGO Ninjago Movie)

Rendező: Charlie Bean, Paul Fisher, Bob Logan

Bemutató: szeptember 21.

Máig emlékszem, milyen volt először megnézni A Lego kaland-ot. Lélegzet-visszafojtós, felszabadultan röhögős élmény: ez a szertelen mese visszahozta a gyerekkori legózások eufóriáját, a szabadságot, hogy bármit bármivel lehet kombinálni, és nyugodtan támadhatok csillagrombolóval a középkori várra. A szintet a Lego Batman is tartotta, és bár kicsit sűrűnek tűnik a tempó, amit a dán játékgyár a filmeseknek diktál, nem tervezem, hogy A LEGO Ninjago-film-ben csalódjak elsőként. Már csak azért sem, mert Jackie Chan koreografálta a mese harcjeleneteit, amiben – ki nem találja – nindzsák védik meg a világot a szörnyektől, sárkányoktól és egy gonosz hadúrtól.

Egyenesen át (Flatliners)

Rendező: Niels Arden Oplev

Bemutató: szeptember 28.

Egy horrorfilm, amiben nem maszkos gyilkosok, hanem egzisztenciális kérdések hordozzák a borzalmakat. Egy csapat orvos felváltva állítja le a szívét, hogy átkukucskáljon a túlvilágra, de ott nem Istennel, csak a lelkiismeretével találkozik. A metafizikai horror nagy sláger volt a kilencvenes évek elején, amikor még Joel Schumacher rendezte Julia Robertsszel, Kiefer Sutherlanddel és Kevin Baconnel a főszerepben. Most Ellen Page-re, Nina Dobrevre, Diego Lunára és a szupermodell Charlotte McKinney-re vár a bravúr, hogy újrateremtsék azt a bódító, szürreális hangulatot, ami kultfilmmé tette az eredetit.

Szárnyas fejvadász 2049 (Blade Runner 2049)

Rendező: Denis Villeneuve

Bemutató: október 5.

Denis Villeneuve-re ennél is nagyobb feladat vár, de őt nem féltjük. Zseni ez a kanadai rendező, ezt már a Sicarió-val, a Fogságban-nal és az Érkezés-sel is bizonyította, de a legnagyobbak közé ezzel a Magyarországon forgatott, észveszejtően látványosnak tűnő, az eredeti Blade Runner-t okosan továbbgondoló, a futurista Los Angeles világát még brutálisabbnak mutató folytatással léphet be. Ha kedvenc operatőrünk, Roger Deakins ezért sem kap Oscart, akkor lehúzhatjuk a rolót, mert nincs igazság a földön.

Hóember (The Snowman)

Rendező: Tomas Alfredson

Bemutató: október 12.

Nem gondoltam, hogy egyszer majd kicsattanok a boldogságtól, ha norvég adókedvezményekről olvashatok. Pedig pont emiatt forgathatták Norvégiában a Hóember-t, és oszthatták az egyik főszerepet a fagyos skandináv tájra. A másikat Michael Fassbender kapta, akire pokoli hónapok várnak, amíg a gyilkosságok helyszínén hóembert hagyó elmebeteget megtalálja. Ránk pedig olyan pokolian feszült szórakozás, hogy egy percig se fogjuk bánni, hogy Jo Nesbø sikerregényéből végül nem Scorsese, hanem Tomas Alfredson csinált filmet, aki az Engedj be című csodálatos vámpírgyerekfilmet rendezte. Annak a méltatásába most nem kezdenénk bele, de azért itt még röviden köszönetet mondunk, hogy Charlotte Gainsbourg, J. K. Simmons és Chloë Sevigny mellett Tom Cruise múzsáját, az ötödik Mission: Impossible-ben brillírozó Rebecca Fergusont sem kell hiányolnunk a Hóember-ből.

Jigsaw

Rendező: Michael és Peter Spierig

Bemutató: október 28.

Alighanem az utolsó dolog, amire a világnak szüksége van, egy új Fűrész-film. De legyünk jóhiszeműek, és játszunk el a gondolattal, hogy a Jigsaw valóban visszatér a gyökerekhez, ahogy a horrort rendező Spierig tesók ígérik. Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy az első Fűrész, amelynek folytatásai a világra szabadították a kínzáspornót, egy frappáns csavarral megfejelt thriller volt. Ha a Daybreakers rendezői tényleg a suspense-re esküsznek, nem csak a sokkolásra hajtanak, és fekete humort is elrejtenek a sorok között, még az is lehet, hogy örömmel fogunk parázni ezen a ki tudja, hanyadik folytatáson.

Thor: Ragnarök

Rendező: Taika Waititi

Bemutató: november 2.

Végre egy szuperhősfilm a hippiknek! Már a Doctor Strange-en is jókat lehetett flesselni, de ezek a csodálatos narancsos-vöröses színek, a gótrockernek öltözött Cate Blanchett és a ripacsnak sminkelt Jeff Goldblum bámulatosan elszállt szuperhősködést ígérnek. Hulk megtanult beszélni, Thor humorizálni, a Marvel pedig önfeledten szórakoztatni. Még az is lehet, hogy Taika Waititi a legjobb új-zélandi filmes? Na de mit szól ehhez Peter Jackson?

Gyilkosság az Orient expresszen (Murder on the Orient Express)

Rendező: Kenneth Branagh

Bemutató: november 9.

Lehet, hogy sokan látták már Sidney Lumet 1974-es filmjét, és még többen olvasták Agatha Christie krimijét, de ezt az újrázást már csak azért érdemes volt elkészíteni, hogy megcsodálhassuk a remekművet, amit Kenneth Branagh arcára költöttek bajusz gyanánt. Rétegzett, de tiszteletet parancsoló, szerteágazó, mégis markáns remekmű, amitől – reméljük – ez a sztárokkal telezsúfolt remake sem fog elmaradni.

Rossz anyák karácsonya (A Bad Moms Christmas)

Rendező: Jon Lucas és Scott Moore

Bemutató: november 9.

Lassan már minden hónapra jut egy vígjáték, amiben a megfáradt anyákból előbújik a fékezhetetlen partiarc, de viszonyítási pontnak még mindig Mila Kunisék vígjátékát használjuk, akiknek a folytatásban karácsonykor lesz elegük abból, hogy tökéletes anyák legyenek. Csakhogy most az ő anyáik is felbukkannak, így abban a szerencsében lesz részük, hogy tevék és félmeztelen sztripperek mellett Susan Sarandonnal és két híres mamával, Cheryl Hinesszal (a Kertvárosba száműzve plasztikszőke anyukája) és Christine Baranskival (Lenard anyja az Agymenők-ben) komédiázhatnak.

Az Igazság Ligája (Justice League)

Rendező: Zack Snyder (és Joss Whedon)

Bemutató: november 16.

A DC-nek is van már Bosszúállók-filmje, és a sors úgy hozta, hogy a családi tragédia miatt háttérbe vonult Zack Snyder miatt épp a Bosszúállók 1 és 2 rendezője, Joss Whedon fejezte be (pofozta ki?) Az Igazság Ligájá-t. A DC is látta, hogy a világ egyhangúlag elolvadt a pozitív kisugárzású, Snyder-féle önmarcangolást nélkülöző Csodanőtől, így ezt a filmet is lájtosabbra vették: a londoni időjárást idéző, feketébe fojtott színpaletta maradt, de gyakrabban repkednek poénok, és egyik szuperhőst sem vádolják tömeggyilkossággal. Kasszarobbantásnál nem érjük be kevesebbel.

Bosszúvágy (Death Wish)

Rendező: Eli Roth

Bemutató: november 23.

Eli Rothnak nincs más vágya, csak hogy Bruce Willis újra méltó legyen régi nagy híréhez. A Becstelen brigantyk nácikat baseballütővel trancsírozó Medve Zsidója, a Motel kínzáspornósa, az olasz kannibálfilmek nyíltsisakos hódolója (The Green Inferno) mindezt a hírhedt Bosszúvágy remake-jében kívánja elérni, amelyben Willis New York-i mérnök helyett chicagói építészként vág rendet az USA utcáin, és közben minden svindlernek mond valami vicceset.

Coco

Rendező: Lee Unkrich és Adrian Molina

Bemutató: november 23.

A Pixar a játékfigurák (Toy Story), a hangyák (Egy bogár élete), az egészségtelenül kompetitív autók (Verdák) és a főzőmester patkányok (L’ecsó) után a halottak világába kalauzol, és bájosan szürreális animációban eleveníti fel nekünk a mexikói halottak napja hagyományait és dallamvilágát. Az eredeti meséiről híres stúdió kínálatában ez most az egyetlen eredeti film a sok folytatás (Verdák 3, A hihetetlen család 2, Toy Story 4) között, reméljük, hogy ennek megfelelően vissza is hozza a régi Pixarok színvonalát, hangulatát.

Paddington 2

Rendező: Paul King

Bemutató: november 30.

Egy burleszksztár veszett el ebben a medvebocsban. Nagyon angol, nagyon szőrös és nagyon vicces volt az első részben, és ugyanolyan pancser maradt a másodikra, csak most már Hugh Grant levitézlett színészként, Brendan Gleeson pedig péknek öltözött tolvajként asszisztál ahhoz, ahogy a kétbalkezes mackó rászabadítja a káoszt a békés kertvárosi angolokra.

Megjött Apuci 2 (Daddy’s Home 2)

Rendező: Sean Anders

Bemutató: december 7.

Nem volt olyan eszement, se olyan abszurd, mint amilyennek Mark Wahlberg és Will Ferrell korábbi sületlenségét, a Pancser police-t szerettük, a Megjött Apuci-ra mégsem lehetett haragudni, mert amolyan best of Ferrell poéngyűjteményt kínált, burleszkes motorbalesettel, és a magát tökéletes apának tartó papucsférj ámokfutásával. Folytatni persze nem volt mit, így hát kitalálták ugyanazt, amit a Rossz anyák, ti. hogy bevetik a nagypapákat is, amit csak azért nézünk el így látatlanban, mert Mel Gibson végre lehetőséget kap, hogy ne csak B-vonalas thrillerekben, de pihent agyú vígjátékban is akcióba lendülhessen.

Star Wars: Az utolsó Jedik (Star Wars: The Last Jedi)

Rendező: Rian Johnson

Bemutató: december 14.

Rian Johnsont érte a megtiszteltetés, hogy elkészítse az új Star Wars-filmek első remekművét. Az ébredő Erő nosztalgiavonatára még örömmel pattantunk fel, de már a Zsivány Egyes-ben is a merészebb húzásokat (földközeli, háborús harcjelenetek, unhappy end satöbbi) díjaztuk igazán. A nyolcadik SW állítólag meglepő fordulatokkal fog sokkolni, amit simán kinézünk a Looper rendezőjéből, ahogy azt is, hogy egyéni stílussal, továbbgondolt mitológiával és pazar űrcsatákkal nő majd fel a legjobb Star Wars-hoz, A Birodalom visszavág-hoz.

Ferdinánd

Rendező: Carlos Saldanha

Bemutató: december 21.

A Jégkorszak rendezője már megint valami cukiságon töri a fejét. Ezúttal nem éhes motkánnyal, hanem pacifista bikával nevettet, akit előbb porcelánboltba, majd bikaviadalra küld. A vajszívű teremtmény persze haza akar szökni három sündisznó segítségével, a kalandjaik során pedig biztosan nem az lesz a legnagyobb meglepetés, hogy egyikük rájön, valójában patkánynak született. Ha lesz olyan aranyos a Ferdinánd, mint amilyen kisfilmet a Disney kerekített belőle még a harmincas években, akkor még a szülőkínzó Jégkorszak-folytatásokat is megbocsátjuk Carlos Saldanhának.

Jumanji: Vár a dzsungel (Jumanji: Welcome to the Jungle)

Rendező: Jake Kasdan

Bemutató: december 21.

Ki gondolta volna pár éve, hogy Dwayne Johnson lesz a hollywoodi vígjátékok muszklikirálya? És azt, hogy remake-elik Robin Williams Jumanji-ját? Na, ugye. Azzal a nyugalommal várhatjuk a filmet, amivel az esélytelen versenyzők rajongói szurkolnak a kedvenceiknek, pláne, hogy magunknak, ha halkan is, de bevallottuk, hogy azért egészen pofás ez az előzetes. Nemcsak remake-elik, hanem újra is gondolják a történetet, társas helyett egy videojáték világába csöppennek most a lurkók, és ki tudja, talán még az is vicces lesz, hogy a kisportolt bombanő a könyvmoly Jack Black testébe szorul. Talán.

A legnagyobb showman (The Greatest Showman)

Rendező: Michael Gracey

Bemutató: december 28.

Nincs jobb alkalom a karácsonyi bejgliszünetnél, hogy megnézzük, hogyan találja fel Hugh Jackman a modern kori cirkuszt. A történetet persze dalban mondják el, mert a Kaliforniai álom óta újra menő a musical, de a sztárparádé sem maradhat el. Zac Efron a tánctudásával, az új Pókember barátja, Zendaya atlétikus képességeivel bűvöl el, Rebecca Ferguson, az ötödik Mission: Impossible igazi sztárja pedig svéd dívaként lopja el a szívünket. Hugh Jackmanre ráöntötték a karizmatikus cirkuszigazgató szerepét, de a legjobb döntés alighanem az volt, hogy Michelle Williamsnek végre megengedték, hogy elbűvölően ragyogó lehessen.