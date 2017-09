Sokkolta a világot, ami most Miskolcra jön

Pénteken kezdődik és jövő vasárnapig tart a filmrajongók legfontosabb hazai ünnepe, a Jameson CineFest, amely idén a szokásosnál is erősebb programmal csábít Miskolcra. Arra számítunk, hogy Jennifer Lawrence pszichohorrorja megváltoztatja, az év szerelmesfilmje pedig feldobja kicsit az életünket. Részeg orosz mentőssel barátkozunk, soha nem látott minőségben nézünk Beatles-koncertet, és kiderítjük, mi az a metalmusical. Elcsípjük Clint Eastwood lányát, Vittoria de Sica unokáját és a cannes-i fődíjast is. Íme, tizenhat film, amiért a tolongást is vállaljuk a CineFest ingyenes vetítésein.