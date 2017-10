Lesz jobb film a Dunkirknél az idén?

Az utóbbi évek tapasztalatai alapján október elejéig ki kell derülnie, hogy melyik film nyerheti az Oscart. Az idén még nincs Kalifornia álom-típusú éllovas, de abban már most biztosak lehetünk, hogy Gary Oldman, Sally Hawkins, Jake Gyllenhaal, Margot Robbie, Armie Hammer és Angelina Jolie nevét rengetegszer fogjuk hallani jövő márciusig. A Dunkirk pedig végre Oscar-díjas rendezővé léptetheti elő Christopher Nolant, A sötét lovag, az Eredet és a Memento eddig mindig mellőzött zsenijét, hacsak nem halványítja el a multiplexekben a Szárnyas fejvadász 2049.

Az idén februárban kiosztott 2016-os Oscart sokáig nem fogjuk elfelejteni, hiszen a Holdfény győzelme önmagában is Oscar-történelmet írt azután, hogy az egész szezonban a Kaliforniai álom volt a legyőzhetetlennek tűnő éllovas, de mindezt sikerült megfejelni minden idők legkínosabb Oscar-bakijával, amikor egy borítékcsere miatt Ryan Gosling és Emma Stone szerelmesfilmjét hirdették ki győztesnek.

Több mint fél év távlatából levonható a következtetés, hogy a pár éve használt preferenciális szavazási rendszerben (a legjobb film kategóriában nem egy filmre kell szavazni, hanem rangsorolni a kedvenceket) a legrosszabb, ami történhet egy filmmel, hogy hónapokkal a ceremónia előtt éllovasnak kiáltják ki.

Az idén ezért minden stúdió az új Holdfény szeretne lenni; a kis, esélytelennek tűnő függetlenfilm, amit mindenki imád, de senki sem veszi igazán komolyan az Oscar-esélyeit és semmiképp sem az új Kaliforniai álom, amit szeptemberben mindenki a bombabiztos Oscar-esélyesként ünnepel, majd három-négy hónappal később megun és „annyira azért nem volt nagy szám” legyintéssel szeretne bukni látni.

Utólag persze azt is érdemes higgadt fejjel megállapítani, hogy soha ne legyen rosszabb filmtermésünk, mint amikor két ilyen csodálatos remekmű közül kell győztest választani. Hozzáadhatjuk még a legjobb férfi főszereplői és legjobb eredeti forgatókönyvírói díjat nyert A régi város-t és elmondhatjuk, hogy kivételesen erős év volt a tavalyi, amit nehéz lesz az idén utolérni.

Tavaly ilyenkor viszont már egyértelmű volt, hogy erről a három filmről fog szólni a díjszezon és a legfontosabb nyolc kategóriából hetet szépen fel is osztottak egymás között, egyedül a Denzel Washington-féle Kerítések tudott még egy legjobb női mellékszereplői szobrot megcsípni Viola Davisnek úgy, hogy október után mutatták be a filmet.

Ezekből a tapasztalatokból okultak a hollywoodi stúdiók és szinte mindent ellőttek a tarsolyukból a Velence-Telluride-Torontó fesztivál-trión, mindössze két nagyágyú marad decemberre; a Tom Hanks és Meryl Streep főszereplésével készült The Post című Spielberg-film, illetve Paul Thomas Anderson új filmje a visszavonulásra készülő Daniel Day-Lewisszal, illetve talán Clint Eastwoodtól a The 15:17 to Paris, ha úgy döntenek, hogy bemutatják idén.

A három filmfesztivál rengeteg Oscar-esélyest vonultatott fel és szeptember első felében minden nap átlag három-négy sztárral és filmmel kapcsolatban söpört végig az interneten a hír, hogy Oscar-nyertes lehet belőle. Legjobb film éllovas viszont igazából még mindig nincs, ami egyrészt azt erősíti, hogy senki nem akar a Kaliforniai álom sorsára jutni, másrészt pedig arra enged következtetni, hogy talán nem annyira erős az idei filmes év. Ilyen években viszont nagyon izgalmassá tud válni az Oscar-szezon, ezért nézzük is, kik kampányolják majd végig lelkiismeretesen a következő öt hónapot!

Dunkirk

Fura, hogy félszáz Oscar-esélyes szeptemberi premierje után egy olyan filmmel kell kezdenünk, ami már hónapok óta látható a mozikban, de az, hogy nem bukkant fel bivalyerős éllovas az őszi fesztiválokon, leginkább Christopher Nolannek jó hír.

A sötét lovag, az Eredet, a Memento és a Csillagok között alkotóját eddig egyszer sem jelölték legjobb rendezői kategóriában Oscarra (forgatókönyvíróként viszont kétszer, az Eredet-et pedig a fődíjra is) és egyre többen vannak a filmvilágban, akik szerint ez tarthatatlan állapot, főleg miután a Dunkirk művészi és bevételi szempontból is vitathatatlan csúcsteljesítmény. Nem véletlen, hogy a torontói filmfesztiválon tartottak belőle egy rendhagyó IMAX-vetítést, egyértelműsítve, hogy komoly kampányra készülnek, hiába nyári bemutatóról van szó.

A színészi kategóriákban Mark Rylance-en kívül nem nagyon tud labdába rúgni, de az összes technikai kategóriát simán viheti (hacsak nem hódol be az Akadémia is a Szárnyas fejvadász 2049 bravúros vizualitásának) és ne lepődjünk meg, ha végül Nolan és a film maga is nyerni tud majd.

Gary Oldman

A Dunkirk legnagyobb konkurense egy olyan film lehet, ami ugyanazt a történelmi periódust dolgozza fel, csak a La Manche csatorna másik oldaláról, Winston Churchill figurájával a középpontban. További érdekes párhuzam, hogy A legsötétebb órá-t az a Joe Wright rendezte, aki a Vágy és vezeklés-ben (Oscar-jelölt 2007-ben) már bravúrosan filmre vitte a dunkirki csatatér borzalmait.

A legsötétebb óra nagyon jó kritikákat kapott Telluride-ban és Torontóban, de szinte mindenhol Gary Oldman alakítását emelték ki, aki ezzel a szokásosnál soványabbnak tűnő legjobb férfi főszereplői kategória egyértelmű éllovasává vált. Három évtizedre visszanyúló karrierje alatt felháborító módon csak egyszer jelölték Oscarra (öt éve a Suszter, szabó, baka, kém-ért), ezért várható győzelme felér majd egy életmű-díjjal.

Churchill kultusza egyébként egyre nő az óceán mindkét oldalán, hiszen Oldman már a harmadik színész lesz egy éven belül, aki a bőrébe bújik Brian Cox (Churchill) és az Emmy-díjat is nyert John Lithgow (A korona) után.

Negyven feletti karakterszínésznők

A legjobb női főszereplő kategória a kétezres években bálkirálynő koronázássá változott, hiszen rendre gyönyörű, húszas éveikben, vagy maximum harmincas éveik elején járó sztárszínésznők kapták az elismerést, mint Jennifer Lawrence, Marion Cotillard, Brie Larson, Natalie Portman, Reese Witherspoon vagy Emma Stone.

Az utóbbi húsz évben mindössze három ötven feletti színésznő tudott nyerni (Helen Mirren, Meryl Streep, Julianne Moore) és jelöltként Annette Bening, Glenn Close, Isabelle Huppert vagy Charlotte Rampling tapsikolhattak harminc-negyven évvel fiatalabb kolléganőiknek.

Az idén talán eljött a visszavágás éve, hiszen Bening (Film Stars Don't Die in Liverpool), Close (The Wife – közben úgy tűnik, átcsúszik 2018-ra), Streep (The Post), Judi Dench (Viktória királynő és Abdul) és Frances McDormand (Három óriásplakát Ebbing határában) is ott lehetnek a főszereplői kategória jelöltjei között, míg a mellékszereplőknél Allison Janney (I, Tonya), Laurie Metcalf (Lady Bird), Holly Hunter (The Big Sick) és Kristin Scott Thomas (A legsötétebb óra) az esélyesek.

A fiatalabb korosztály becsületét Margot Robbie (I, Tonya), Saoirse Ronan (Lady Bird) és ismét Emma Stone (The Battle of the Sexes) menthetik meg, de náluk sokkal erősebben indított Sally Hawkins (The Shape of Water), akinek ugyan ez lehet majd a második jelölése, de mégsem egy ismert sztár, hanem egy középkorú brit karakterszínész élete szerepében.

Ha Hawkins és Oldman nyerik a legjobb színészi díjakat, gondban lesznek az Oscar-show producerei, mert nekik az az érdekük, hogy Leonardo DiCaprio- és Jennifer Lawrence-szintű sztárokért szorítsanak a tévénézők, márpedig idén ilyen típusú esélyes egyelőre nem mutatkozik, főleg, hogy a 27 éves Jennifer Lawrence ötödik Oscar-jelölésének elúszott az esélye az anyám! ellenséges fogadtatása után.

Jake Gyllenhaal

Persze szó sincs arról, hogy ne lennének karrierjük csúcsán lévő, fiatal sztárszínészek az idei Oscar-versenyben, csak nyerésre nem áll egyikük sem. A legjobb példa erre Jake Gyllenhaal, aki évek óta azért küzd, hogy begyűjtse végre második jelölését. Az Éjjeli féreg-gel állhatott ehhez a legközelebb, de azóta briliáns volt a Demolition-ben, a Mélyütés-ben és az Éjszakai ragadozók-ban is és várható volt, hogy hamarosan beérik az igyekezete.

A Stronger, a 2013-as bostoni maraton célvonalánál felrobbant bomba egyik áldozatának, Jeff Baumannak a története papíron szemérmetlen díjvadászatnak tűnik, hiszen

valós személy megformálása – pipa

fogyatékosság – pipa

politikai aktualitás – pipa

inspiráló túléléstörténet – pipa

de David Gordon Greennek állítólag sikerült elkerülnie a giccset és a pátoszt és Gyllenhaal megérdemelten gyűjtheti be első főszereplői Oscar-jelölését 12 évvel a Túl a barátságon után.

A melegfilmek

Ami pedig a Brokeback Mountain örökségét illeti, 2006-ban homofóbia vádjától volt hangos az Oscar-díjkiosztó sajtója, amikor a meleg cowboyok lecsúsztak a fődíjról a banális és jelentéktelen Ütközések ellenében, a Holdfény győzelmét követően viszont már egy sokkal nyitottabb, haladóbb Akadémiát kell elképzelnünk.

A megújulásért rengeteget tett is a testület, különösen a két évvel ezelőtti, afroamerikai színészeket mellőző év botránya után; rengeteg fiatal, színes bőrű és külföldi tagot hívtak meg a szavazók közé, éppen ezért most már egyáltalán nem tűnik vad ötletnek, hogy egy olasz rendező (Luca Guadagnino) filmje egy 17 éves fiú és egy 24 éves férfi románcáról az Oscar-éllovasok közé tartozzon.

A Szólíts a neveden! még januárban, a Sundance filmfesztiválon mutatkozott be és az Oscar-kampányban igencsak járatos Sony Pictures Classics már ekkor díjakban reménykedve csapott le rá. A legjobb adaptált forgatókönyv kategóriában szinte biztos győztesnek tűnik a 89 éves James Ivory, akit a kilencvenes években olyan kosztümös drámákért jelölt az Akadémia, mint a Szoba kilátással vagy a Napok romjai, de három színészi jelölés is kinéz a filmnek, Timothée Chalamet, Armie Hammer és Michael Stuhlbarg alakításáért, utóbbi nyerhet is a mellékszereplők mezőnyében.

Homoszexuális karakter megformálásáért lehet tavalyi győzelme után újra jelölt Emma Stone (Battle of the Sexes) is, de a legelőremutatóbb és befogadóbb jelölés pedig Dee Rees rendezőnő kitüntetése lehetne a Mudbound című szintén Sundance-sikerért, ő ugyanis három fronton is javítaná a többnyire fehér, heteroszexuális férfiakat jelölő rendezői tagozat statisztikáit.

Színésznő-rendezők

Persze abban mindenki egyetért, hogy ne azért jelöljenek valakit Oscarra, mert egy kisebbség tagja, de az is egyértelmű, hogy az Akadémia egy-egy gesztussal szélesebbre nyithatja az ajtót női rendezők vagy színes bőrű színészek előtt. Éppen ezért készül óriási Oscar-kampánnyal a Wonder Woman csapata, még ha egyelőre kevéssé is tűnik valószínűnek, hogy egy jól sikerült képregény-adaptáció a technikai kategóriákon kívül is labdába tudjon rúgni.

A Warner stúdió Patty Jenkins rendezőnőért is kampányolni fog a legjobb rendezői kategóriában, ami pláne bizarr annak fényében, hogy Jenkinsnek tizennégy évet kellett várnia arra, hogy újra forgathasson, hiába nyert előző filmje, A rém Oscart Charlize Theronnak.

Két korábbi Oscar-díjas rendezőnő, Kathryn Bigelow (legjobb rendező – 2010, A bombák földjén) és Sofia Coppola (legjobb eredeti forgatókönyv – 2004, Elveszett jelentés) viszont hiába tért vissza idén nyáron új filmmel, se a Detroit, se a Csábítás szuflája nem fog kitartani az Oscarig a jelenlegi állás szerint. Ha ők sem, akkor viszont ki mentheti meg a nők becsületét az idei Oscar-versenyben? Nem más, mint két színésznő, aki a kamera oldalán is kipróbálta magát.

Angelina Jolie-nak a First They Killed My Father hat év alatt már a negyedik rendezése, ám, míg a játékfilmes próbálkozásai nem nagyon hatották meg az Akadémiát (sőt, általában a nézőket sem), a kambodzsai vörös khmer rémuralomra visszaemlékező dokumentumfilmje nagyon jó kritikákat kapott Telluride-ban és Torontóban.

A Netflix nem sajnálja a pénzt az Oscar-kampányra, hiszen az Akadémia elismeréséért már ők is évek óta küzdenek, ráadásul Jolie nem csak a legjobb rendezői és a dokumentumfilmes kategóriában indulhat a filmmel, hanem a legjobb külföldi filmek mezőnyében is, mivel Kambodzsa a First They Killed My Father-t nevezte a nem angol nyelvű filmek versenyébe (a színésznő ugyanis örökbe fogadott fia révén maga is kambodzsai állampolgár és a stáb tagjainak nagy része helyi volt).

A személyes kötődést emelték ki a kritikák Greta Gerwig rendezői bemutatkozása, a Lady Bird kapcsán is, hiszen a magával ragadó felnövéstörténet hemzseg az önéletrajzi elemektől. Gerwig eddig mindig egy picit túl fura volt az Akadémia számára és színészként olyan zseniális alakításaiért is mellőzték, mint a Frances Ha (melynek az egyik forgatókönyvírója is volt) vagy tavaly A 20. századi nők, de talán rendező-forgatókönyvíróként nagyobb szerencséje lesz.

Az Akadémiának egyébként sokszor a szemére vetik, hogy kivételez a színészekkel a rendezői kategóriában (Mel Gibson, Kevin Costner, Clint Eastwood, Warren Beatty és Robert Redford is rendezőként nyert csak Oscart), de színésznőt eddig sosem fogadtak be a jelöltek közé, még Barbra Streisand-t sem.

A legmenőbb hollywoodi stúdió

Az Oscar-szezont hagyományosan a nagy stúdiók függetlenfilmekre szakosodott alvállalatai (mint a Fox Searchlight vagy a Sony Pictures Classics) dominálják, illetve Harvey Weinstein írta újra a kampányolás szabályait a kilencvenes években.

Weinsteint azonban az utóbbi években kezdik lepipálni a hiperaktív streaming-szolgáltatók, mint az Amazon és a Netflix, illetve a legmenőbb új függetlenfilmes cég, az A24. Ők álltak a Holdfény meglepetés Oscar-győzelme mögött és nekik köszönheti az Oscarjait A szoba, az Ex-Machina és az Amy is. Idén öt filmet mutatnak be az Oscar-szezonban és egyik izgalmasabb mint a másik.

Cannes-ban már láttuk a hátborzongatóan briliáns Egy szent szarvas meggyilkolásá-t és a meghökkentő Jólét-et és bár egyik sem tipikus Oscar-barát film, mindkettőt az év legjobbjaiként fogjuk emlegetni majd december végén. Minden fontosabb kategóriában jelölhető azonban az imént említett Lady Bird és a szintén Cannes-ban bemutatott The Florida Project.

Utóbbi végre meghozhatja a legjobb mellékszereplői Oscart Willem Defoe számára is, akit eddig meglepő módon csak kétszer jelöltek. A legképtelenebb Oscar-esélyes az A24 kínálatából viszont James Franco, aki a világ egyik legrosszabb filmjének (The Room) főszereplő-rendezőjét, Tommy Wiseaut formálja meg, a kritikák szerint fergetegesen.

A The Disaster Artist állítólag elképesztően viccesen és realisztikusan ragadja meg a művészi hiúságot és sebezhetőséget, amivel vélhetően sok Akadémia-szavazó azonosulni tud. Franco visszatérése az Oscar-versenybe egyébként felettébb meglepő, azok után, hogy hat évvel ezelőtti egyetlen jelölését (127 óra) követően villámgyorsan elvágta magát az Akadémiánál egy katasztrofális házigazda-szerepléssel, majd hátat is fordított a közönségfilmeknek és saját kis avantgárd projektjeit részesítette előnyben. A The Disaster Artist-tal viszont úgy tűnik, sikerült összeegyeztetnie a két világot.

Ki rendezheti még át a mezőnyt?

Az Oscar-szezon közben robog tovább, a New York-i filmfesztiválon bemutatják Woody Allen új filmjét, Kate Winslettel a főszerepben (Wonder Wheel) és a Sráckor után ismét Oscar-hajrára készülő Richard Linklater újdonságát, a Last Flag Flying-ot.

A fesztiválokon kívüli legfontosabb bemutató a közeljövőben pedig a Szárnyas fejvadász 2049-é. Az első eksztatikus kritikák alapján tizennegyedik jelölésére és talán első győzelmére számíthat Roger Deakins operatőr, valamint harminckét év után a második jelölésére Harrison Ford, Denis Villeneuve pedig egy évvel az Érkezés után újra a legjobb rendezők mezőnyében találhatja magát.

Azt viszont, hogy a Szárnyas fejvadász 2049 a fődíjért is komolyan ringbe szálljon, egyelőre nehéz elhinni. A legjobb film Oscarja eddig bevehetetlennek bizonyult a sci-fi műfaj számára és két éve a zseniális Mad Max: A harag útja – ami szintén egy közel negyven évvel ezelőtti klasszikus rebootja volt – hiába kapott tíz jelölést, csak a technikai kategóriákban tudott nyerni.

A 90. Oscar-díjkiosztó jelöltjeit 2018. január 23-án jelentik be, a díjátadó pedig március 4-én lesz.