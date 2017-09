Megérkezett A Viszkis első plakátja, ami legalább olyan vagány lett, mint az első előzetes. Ambrus Attila álruhában, elmaszkírozva rabolta ki a postákat és a bankokat, így stílusos, hogy az életéről készült film plakátján is arcába húzott csuklyában, napszemüveg mögé bújva láthatjuk. Ha nem tudnánk, hogy ő van rajta, nem is lehetne ráismerni, de az is biztos, hogy nem szeretnénk így összefutni vele egy sikátorban.

A poszter egy vizuális poénnal játszik el, és nem a Viszkis szeme, hanem a napszemüvege előtt pereg le az élete: a bankrablások, a menekülések, a rendőrök, a nagy szerelem. Móga Piroskával egymást átölelve csókolóznak, Schneider Zoltán cigivel a szájában mereszti a szemét, Szalay Bence (a Viszkis) pedig álbajusszal rabol bankot, ablaküvegen áttörve, motoron száguldva menekül, és azt is látjuk, ahogy elcsapja egy autó.

A filmet forgalmazó InterCom A Viszkis szinopszisát is közzétette, ami megerősítette, amit eddig is tudtunk: Antal Nimród filmje a jéghokis rabló egész életét feldolgozza a javítóintézeti évektől a zűrös kamaszkoron át a jégkorongos pályafutásig. Végigizgulhatjuk, ahogy Ambrus Attila Erdélyből Magyarországra szökik, ahogy küszködik az új életével, és azt is, ahogy rájön, miben jó igazán.

„Vakmerő, gyors és alapos. Egymás után fosztja ki a postákat, bankokat, utazási irodákat. Egyre nagyobbakat kaszál, egyre éhesebb a sikerre, egyre többet akar magának, és új szerelmének (Móga Piroska). De az utolsó balhéja kudarcba fullad, és végül a régóta nyomában lihegő makacs nyomozó (Schneider Zoltán) kezei közé kerül, aki kíméletlenül szembesíti őt a tetteivel. Kettejük játszmája azonban korántsem zárul le a Viszkis elfogásával…”

A Viszkis-t november 23-tól játsszák a mozik.